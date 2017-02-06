В Верховном суде Крыма прошло 75 заседание по делу Ахтема Чийгоза. Сторона обвинения продолжила представлять доказательства и изучать видеозаписи событий 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета. Кроме видео очевидцев, в суде изучали новостные сообщения российских телеканалов. «Несмотря на тенденциозность освещения, даже эти видео не доказывают вины Чийгоза», – отметил адвокат Николай Полозов. После выступления в качестве свидетелей Сергея Аксенова и Энвера Арпатлы, также не сказавших ничего, что могло бы доказывать вину Ахтема Чийгоза, защита подала ходатайство об изменении ему меры пресечения. Суд посчитал, что обстоятельства его ареста не изменились, и оставил Чийгоза под стражей до 8 апреля.