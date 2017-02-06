Украина получила от России очередной отказ в выдаче кинорежиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко. Российский МИД направил в Киев письмо, в котором указал, что отправка обоих крымчан на украинскую территорию невозможна, поскольку они являются гражданами России. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, как на это сообщение отреагировали родственники и адвокаты политзаключенных, и что теперь ждет Олега и Александра.

Новое письмо Министерства иностранных дел России по поводу Олега Сенцова и Александра Кольченко было отправлено еще 9 января, но обнародовано только 6 февраля. В нем в очередной раз Москва заявляет о своем отказе Киеву выдавать осужденных крымчан. Свое решение российский МИД мотивирует тем, что Сенцов и Кольченко, по их версии, являются российскими гражданами, и поэтому на них не распространяются действия международных конвенций об обмене заключенными.

В связи с тем, что Кольченко и Сенцов являются российскими гражданами, российская сторона не усматривает оснований для передачи их в Украину

«Поскольку между Российской Федерацией и Украиной отсутствует международный договор, регулирующий вопросы двойного гражданства, а также в связи с тем, что Кольченко А.А. и Сенцов О.Г. являются российскими гражданами, российская сторона не усматривает оснований для передачи их в Украину для дальнейшего отбытия наказания», – говорится в документе.

Это письмо опубликовал на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов. В своем комментарии к нему он заявил, что Россия считает Сенцова и Кольченко своими гражданами незаконно и необоснованно.

«Это «гражданство» было принудительно навязано всем крымчанам одновременно с аннексией Крыма. Оба этих действия России являются ничтожными согласно международному праву», – заявил Петухов и пообещал продолжить борьбу за освобождение крымских политзаключенных в Европейском суде по правам человека и при помощи международных организаций.​

Граждане России поневоле

Российские власти уже второй раз отвечают подобным образом на призывы официального Киева передать Сенцова и Кольченко. Впервые министерство юстиции Украины обратилось к российскому минюсту с требованием вернуть на родину двух крымчан в марте 2016 года. В своем обращении украинская сторона ссылалась на нормы Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года. В соответствии с этим соглашением, иностранцы, осужденные на территории страны-подписанта, могут быть высланы для отбытия наказания в страну своего гражданства.

Сенцов и Кольченко неоднократно заявляли, что от украинского гражданства они не отказывались, и заявления о получении российских паспортов не писали

​Но спустя полгода минюст России прислал ответ – в передаче Сенцова и Кольченко отказать. В документе также говорилось о том, что нормы Конвенции не распространяются на этот случай, поскольку Олег и Александр являются гражданами России. В письме минюста России 2016 года, равно, как и в новом сообщении МИДа, утверждается, что российское гражданство оба крымчанина приобрели в соответствии с федеральным законом «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым...». Хотя сами Сенцов и Кольченко неоднократно заявляли, что от украинского гражданства они не отказывались, и заявления о получении российских паспортов не писали.

Таким образом, российские власти дали понять, что не собираются передавать Украине Олега и Александра, руководствуясь формальными юридическими процедурами и соглашениями. Как известно, один из фигурантов дела Сенцова-Кольченко Геннадий Афанасьев был досрочно освобожден и передан украинской стороне. Его вместе с другим украинским политзаключенным Юрием Солошенко обменяли на пророссийских активистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко, осужденных в Украине за сепаратизм. Формальным основанием для освобождения Афанасьева стало помилование, подписанное президентом России Владимиром Путиным.

Недавно российский лидер сделал несколько заявлений и в отношении Сенцова. Путин назвал его человеком, который «фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности». При этом он не исключил, что кинорежиссер может выйти раньше срока.

«Решение суда состоялось. Да, есть определенные правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия», – сказал Путин в декабре 2016 года, не уточнив, в чем именно заключаются эти условия.

«России все трын-трава»

Защита Сенцова и Кольченко, а также их родственники не удивились письму МИДа России об отказе в выдаче крымских политзаключенных Украине. По словам адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе, по сути дела для его подзащитного ничего не изменилось, просто МИД подтвердил позицию министерства юстиции России, озвученную ранее.

«МИД поддержал общую позицию министерства юстиции, собственно говоря. Мне кажется, разделять две эти государственные структуры нет никакого смысла. Потому что МИД Украины предлагал в письме решить этот вопрос дипломатическим путем. А МИД России просто взял за основу позицию министерства юстиции и ответил. Я думаю, даже никакой проверки не проводили, просто взяли и ответили», – сказал Динзе в комментарии для Крым.Реалии.

По словам адвоката Александра Кольченко Светланы Сидоркиной, она с самого начала опасалась, что ее подзащитному откажут в выдаче, ссылаясь на то, что он – российский гражданин.

«Я пыталась оспорить автоматическое присвоение гражданства Саше Кольченко. Они нам отказали по тем же основаниям. Говорили о том, что поскольку Крым присоединен к России, то и следовательно все жители Крыма, согласно этому закону, являются гражданами России. Сейчас они это же повторили», – отметила адвокат.

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан также назвала письмо российского МИДа предсказуемым. По ее мнению, пока между Россией и Украиной не будут достигнуты политические договоренности, все формальные механизмы по освобождению политзаключенных будут неэффективными.

«Юридические действия показали свою неэффективность, они заработают только тогда, когда будет договоренность на политическом уровне. Весь мир понимает, что человек, имеющий единственный паспорт, и он украинский, никак не может быть признан гражданином другой страны после аннексии, но российским властям все трын-трава, и международные законы для них не писаны», – отметила Наталья в комментарии для Крым.Реалии.

Защита Сенцова и Кольченко считает, что несмотря на отсутствие результата нужно продолжать использовать все возможные формальные механизмы по освобождению крымчан.

«Путин же сказал, что должны созреть условия, при которых Сенцова будут менять. Соответственно, возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что сегодня один ответ дали, завтра другой ответ дали», – заявил адвокат Дмитрий Динзе.

Защита Сенцова и Кольченко прошла все инстанции в России и подала жалобу в Европейский суд по правам человека

Защита Сенцова и Кольченко прошла все инстанции в России и подала жалобу в Европейский суд по правам человека. По информации Светланы Сидоркиной, в ЕСПЧ зарегистрировали жалобу, но пока не приняли ее к рассмотрению.

Олег и Александр лишены свободы уже почти три года. Их арестовали в начале мая 2014-го. В данный момент Сенцов находится в исправительной колонии № 1 города Якутск, а Кольченко отбывает наказание в Копейске Челябинской области. На состояние здоровья они не жалуются. Оба много читают, Сенцов написал 4 новых сценария, а Кольченко осваивает профессию токаря по дереву.