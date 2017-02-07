Кто спровоцировал столкновения на Донбассе (видео)

Бои в Авдеевской промзоне приблизились к Ясиноватской развязке, сообщает группа «Информационное сопротивление». Украинская сторона говорит о наступлении со стороны российско-сепаратистских сил, а боевики обвиняют в эскалации украинских военных. Причинами обострения конфликта эксперты называют как контроль за транспортной развязкой, так и близость Авдеевки к оккупированному Донецку. В ОБСЕ же констатируют: с обеих сторон используют запрещенные Минскими соглашениями виды вооружения. (Видео специального проекта Радіо Свобода Донбасс.Реалии)