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Кто спровоцировал столкновения на Донбассе (видео)

Кто спровоцировал столкновения на Донбассе (видео)
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Бои в Авдеевской промзоне приблизились к Ясиноватской развязке, сообщает группа «Информационное сопротивление». Украинская сторона говорит о наступлении со стороны российско-сепаратистских сил, а боевики обвиняют в эскалации украинских военных. Причинами обострения конфликта эксперты называют как контроль за транспортной развязкой, так и близость Авдеевки к оккупированному Донецку. В ОБСЕ же констатируют: с обеих сторон используют запрещенные Минскими соглашениями виды вооружения. (Видео специального проекта Радіо Свобода Донбасс.Реалии)

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