На административной границе с аннексированным Крымом местный блогер Сергей Псарев получил отказ от представителей таможенной службы Украины в проезде на территорию Крыма. Ему не разрешили провезти детские игрушки для сына, пять килограммов кофе, бывший в употреблении электрочайник, бумажные стаканы, тарелки и аппарат для приготовления кофе.

Выложить вещи и ехать домой или возвращаться на материк?

В случае Сергея Псарева украинские таможенники указали на нарушение пункта первого постановления Кабинета министров Украины «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію». Это постановление с длинным названием под номером 1035 по сути ограничивает возможность доставки в Крым любых вещей и товаров, которые не являются личными.

«Статья 370 Таможенного кодекса Украины указывает, что относится к личным вещам», – поясняет Сергею представитель украинской таможни.

«Я это не заберу, я выпишу карту отказа в пропуске товара, я это не могу пропустить», – зафиксировал на видео ответ Псарев.

Доказать, что вещи являются личными, практически невозможно, говорят правозащитники, ведь каждому предмету можно приписать цель коммерческого использования в Крыму, например, производство кофе.

«Трудно сказать, ведь непонятно действительно ли эту кофемашину человек хочет использовать в коммерческих целях или нет. Поэтому с кофемашиной и объемом кофе еще можно выяснять и разбираться. Но нас смущает бывший в употреблении чайник: человек едет из дома в дом и вполне нормально, что он везет с собой чайник. Но проблема в том, что чайника, действительно, нет в перечне разрешенных вещей. Вторая проблема – игрушки, их тоже нет в перечне. Маловероятно, что их везли в коммерческих целях, их было всего семь штук, не похоже, что это объем для продаж», – рассказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Аналогичный случай повторился 7 февраля, об этом в Фейсбуке написал украинский юрист Максим Тимочко.

«Наш клиент сейчас на пункте пропуска Каланчак-Армянск. Украинские таможенники не пропускают его из-за того, что он перевозит личные вещи, которые не входят в перечень, предусмотренный постановлением Кабинета министров Украины №1035 и статьи 370 Таможенного кодекса Украины», – написал Тимочко.

Среди разрешенных предметов украинское законодательство предусмотрело бинокль и печатную машинку, при этом перевозить книги, посуду, мебель, инструменты или, без специальных документов, домашних животных – нельзя

Юрист напомнил, что в постановлении есть перечень разрешенных предметов из 23 пунктов. Среди разрешенных предметов украинское законодательство предусмотрело бинокль и печатную машинку, при этом перевозить книги, посуду, мебель, инструменты или, без специальных документов, домашних животных – нельзя. «Простой пример ограничения прав человека и нарушения его права распоряжаться собственностью», – резюмировал Тимочко.

Правозащитники уверяют, что это проблема не конкретных людей, тем более, что такие обращения бывают не реже двух раз в неделю. Проблема кроется в постановлении № 1035.

«Закон этот украинская таможня выполняет с остервенением, не делая никаких поблажек», – говорит раздраженный Псарев.

В телефонном разговоре с Крым.Реалии он уверяет, что весь негатив, который высказал на видео, обращен не к народу Украины, а к представителям таможни.

Проблема живет год

Нормальным подходом было бы составление списка запрещенных товаров

Правозащитники считают, что нормальным подходом было бы составление списка запрещенных товаров, а остальное – предусмотреть, что необходимо каждому крымчанину при переезде, нереально. «У нас обратная ситуация: есть узкий перечень того, что разрешено, а остальное можно запрещать», – говорит Скрипник.

Первые попытки изменить ситуацию были предприняты активистами год назад. Это было до создания специализированного Министерства по вопросам оккупированных территорий, потом появилось другое ведомство, общественных защитников направили со всеми инициативами по новому кругу.

«Все висит на Кабинете министров Украина, на любом ближайшем заседании можно утвердить хотя бы предложенный нами проект изменений в постановление №1035. Хотя бы нужно изменить пункт первый, мы считаем, что «граждан Украины» можно из текста исключить, надо запретить товары военного назначения, двойного назначения, но никак не личные вещи. Гораздо тяжелее изменить Закон о свободной экономической зоне», – говорит правозащитник.

При этом в самом министерстве согласились с необходимостью изменения постановления №1035.

Факт существования закона о свободной экономической зоне, который очень странным образом регулирует взаимоотношения между физическими лицами и государством, является нонсенсом

«Могу сказать, что документ, который сегодня регулирует пересечение админграницы, разрабатывался в очень сжатые сроки и априори не мог учитывать всех нюансов и полностью урегулировать взаимоотношения на административной границе. Сам факт существования закона о свободной экономической зоне, который очень странным образом регулирует взаимоотношения между физическими лицами и государством, является нонсенсом. Сейчас мы работаем над внесением изменений в разные законодательные акты, над отменой закона о свободной экономической зоне. Таким образом, все подзаконные акты, базировавшиеся на этом законе, будут пересмотрены или отменены, а вместо них предложены иные законодательные акты, которые будут прописаны более разумно и тщательно», – озвучил позицию в декабрьском эфире Радио Крым.Реалии замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

Позиция таможенных органов Украины остается неизменной: постановление Кабмина № 1035 было принято в конце 2015-го года и вступило в силу 17 января 2016 года, нужно выполнять.

Как решать проблему?

Есть и позитивные примеры, хоть и не из разряда «здесь и сейчас». Одесский окружной административный суд в конце сентября 2016 года признал противоправным отказ представителя украинской таможни относительно вывоза из аннексированного Крыма на материковую часть Украины личных вещей, которые не вошли в список разрешенных Кабмином Украины. В Украинском Хельсинском союзе по правам человека (УХСПЧ) отметили, что это судебное решение «станет полезным прецедентом» для многих других крымчан, которые «лишены возможности свободно с личными вещами пересекать контрольные пункты между полуостровом и материковой частью Украины».

Правозащитники указывают на то, что каждый случай индивидуален и требует своего разбора. Всем, кто оказался в подобной ситуации советуют брать письменный отказ от представителей таможни, фиксировать факты – это важно и может быть использовано для обжалования в суде.

Что касается немедленного решения, Сергей Псарев выбрал свой путь – обратился к частными перевозчикам, те пообещали решить проблему и доставить вещи в ближайшее время. Как говорит Сергей: чтобы решить вопрос, «забрал из семьи, у ребенка, последние 100 долларов».