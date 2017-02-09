Смерть «Гиви»: кто следующий?

Александр Ходаковский, которого называют главой батальона «Восток» и который некоторое время играл заметную роль во властной структуре т.н. «ДНР», ранее уже заявлял об угрозе своей жизни со стороны Кремля. На это обращает внимание эксперт аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик, комментируя гибель в Донецке командира т.н. батальона «Сомали» «Гиви».

«После убийства «Гиви», Ходаковский остался последним военным командующим «ДНР». Он уже призвал Кремль убить его без риска для окружающих», ‒ написал в Твиттере Ярабик.

При этом эксперт сослался на статью издания «ОстроВ», опирающуюся на сообщение на якобы странице Ходаковского в «Живом журнале».

Как сообщает «Эспрессо», в среду на рассвете в личном кабинете Михаила Толстых, более известного как «Гиви», прогремел взрыв. После пожара, который вспыхнул в результате взрыва, в комнате нашли тело боевика.

Западные комментаторы отметили, что смерть «Гиви» является продолжением тренда.

«Средняя продолжительность жизни командиров сепаратистов невысока», ‒ пишет корреспондент Радио Свобода Кристофер Миллер.

«Поддерживаемые Россией повстанческие силы на востоке Украины мрут, как мухи», ‒ пишет Сабра Айрес, долгое время освещавшая события в Украине для западных изданий.

Целый ряд западных репортеров взамен взялся напомнить, чем именно «Гиви» «прославился» и заслужил дурную славу.

«Для молодых и пророссийски настроенных, кто не знает «Гиви» и его военные преступления ‒ вот он!», ‒ написал в Твиттере немецкий журналист Ропке, добавляя к видео кадры избиения «Гиви» украинского военнопленного.

«Кремлевское ТВ сегодня (8 февраля ‒ КР) играет грустную музыку, показывает цветные фото убитого Гиви, постепенно меняя их цвет на серый. Видео его издевательств над военнопленными считают неуместными!», ‒ возмущался в Твиттере корреспондент американского NPR в Москве Лучан Ким.