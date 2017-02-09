Держать Трампа за руки

Группа сенаторов США от обеих партий в среду внесла законопроект, согласно которому теперь любое решение президента Дональда Трампа о снятии санкций с России должно получить одобрение Конгресса. Законопроект, получивший название "Акт о пересмотре российских санкций", поддерживают, среди прочих, такие влиятельные сенаторы, как республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм и демократ Бен Кардин.

Дональд Трамп ранее говорил о своем стремлении наладить отношения с Россией и намекал на возможность отмены мер, введенных администрацией Барака Обамы из-за вмешательства Москвы в конфликт на востоке Украины, аннексии Крыма и хакерских атак, которые, как утверждают американские спецслужбы, были осуществлены с целью повлиять на выборы в США. Инициатива американских сенаторов предусматривает, что любое ослабление санкций против России должно быть согласовано с Конгрессом. Спикер Палаты представителей – палаты Конгресса – Пол Райан накануне заявил, что понимает попытки администрации Трампа улучшить отношения с Москвой, но уверен, что они обречены на провал.

Влиятельные республиканские сенаторы, такие, как Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио, видят в России, как и в Китае, экспансионистскую державу, которая никакие границы своих сфер влияния не признает окончательными, и не верят в возможность заключения с ней какого-либо пакта «Ялта-2». Так в прессе часто называют соглашение с Россией, к которому якобы стремится новая американская администрация. Одним из его элементов могла бы стать отмена санкций, введенных после аннексии Крыма, российской агрессии на востоке Украины и предполагаемого вмешательства российских хакеров в избирательный процесс в США.

Не разделяет республиканский истеблишмент и мысль Трампа о том, что часть санкций можно «разменять» на сотрудничество с Москвой в борьбе с «Исламским государством» (ИГ) и международным терроризмом в целом. Республиканцы – оппоненты администрации обращают внимание на то, что под удары российской авиации в Сирии попадали преимущественно умеренные антиправительственные группировки, а не боевики ИГ. Помимо этого, влиятельные республиканцы не хотят обострять отношения с Турцией и суннитскими монархиями зоны Персидского залива, что было бы неизбежным следствием сотрудничества с Кремлем в Сирии. Ведь союзником Москвы там является режим Башара Асада, которого, в свою очередь, поддерживает Иран, а его американские сенаторы недолюбливают ничуть не меньше Трампа.

Я против того, чтобы дарить России отмену санкций, она должна ее заслужить

Поэтому, не видя на настоящий момент никаких объективных предпосылок к отмене санкций против России, Маккейн, Грэм и Рубио внесли законопроект, который обязывает президента уведомлять Конгресс заранее о планируемых шагах такого рода и дает законодателям четыре месяца на рассмотрение деталей соответствующих решений Белого дома. Президент не вправе снимать санкции своей властью в течение этого срока, а по его завершении Сенат может выразить несогласие с президентским предписанием и заблокировать его. «Я против того, чтобы дарить России отмену санкций, она должна ее заслужить. А сегодня ввиду враждебных действий Кремля против наших друзей это было бы неуместно», – сказал Линдси Грэм. Предположительно, под «друзьями» он имел в виду Украину. Более того, согласно представленному сенаторами документу, президент, прежде чем отменять санкции, обязан удостовериться в том, что Россия прекратила оказывать помощь сепаратистам или любым иным образом подрывать стабильность Украины. В документе прописано и еще одно условие упразднения санкционного режима: прекращение кибератак в отношении американских учреждений и граждан.

Законопроект поддержали также несколько демократов, включая, наверное, самого влиятельного в области внешней политики сенатора-демократа Бенджамина Кардина, давнего недруга Путина. При этом Кардин не выказал никакой личной враждебности к президенту Трампу, а только отметил, что предлагаемая мера призвана расширить влияние Сената на принятие жизненно важных внешнеполитических решений.

Сенаторам пришлось не по душе и заявление, сделанное Трампом недавно в интервью телеканалу Fox News: на замечание интервьюера о том, что «Путин – убийца», президент ответил, что и «в Америке убийц хватает». По такой логике, если ставить нравственный знак равенства между Америкой и Россией, то особых угрызений совести отмена антироссийских вызывать не должна. Даже такой спокойный и далекий от философских споров человек, как лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл, выразил несогласие с нравственным тождеством, вытекающим из заявления президента.

Кстати, шансы на прохождение межфракционного законопроекта зависят в немалой степени от поддержки Макконелла. Подпишется он под ним или нет, вопрос пока открытый, заметил Беджамин Кардин. На сегодня основные усилия Кардин хочет сосредоточить на комитете по международным делам, где он – главный представитель оппозиции. Товарищ Кардина по партии, лидер меньшинства Чарльз Шумер выразил уверенность в том, что инициатива легко наберет 80-90 голосов из ста возможных. Дата рассмотрения законопроекта в международном комитете Сената пока не определена. Что до председателя комитета Боба Коркера, то он, с одной стороны, – за сохранение санкций, но, с другой, как и Шумер, к спонсорам законопроекта не примкнул. Многие сенаторы-республиканцы побаиваются на данном этапе бросать открытый вызов президенту, а демократы не хотят делать это в одиночку и политизировать вопрос, заслуживающий межпартийного консенсуса.

Снятие или ослабление санкций пошлет Путину неправильный сигнал

Во вторник и Джон Маккейн, и Марко Рубио тоже подвергли критике высказывания президента Трампа в интервью Fox News. Они выступали в зале заседаний Сената, где возле трибуны была размещена большая фотография российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего, находящегося в больнице в тяжелом состоянии. «Снятие или ослабление санкций в обстановке репрессий, которые Путин обрушил на оппозицию, угроз в отношении союзников Америки и попыток подорвать наши демократические институты пошлет ему неправильный сигнал», – сказал Маккейн.