«Все истории, которые мы слышим из Крыма, достойны кинематографа. Кино о том, как крымчане стараются остаться украинцами», – говорит координатор образовательных программ центра «Альменда» Валентина Потапова. Она рассказала о том, как абитуриентам из Крыма поступить в украинские ВУЗы.

– Что для крымчан, желающих поступить в украинские ВУЗы, изменилось за прошедший год?

– Раньше у крымчан был один путь поступить в украинский ВУЗ – сдать ВНО, получить сертификаты и в общем конкурсе подать свои документы. Но дети из Крыма оказались в неравных условиях по сравнению с другими украинскими школьниками – у них нет доступа к учебникам, общению с учителями. И кроме подготовки к украинскому ВНО они должны посещать школу в Крыму. Теперь для крымских школьников появился новый порядок – приказ №560. Он дал возможность уйти от ВНО – детей избавили от тонны контрольных.

Сейчас действия просты: нужно приехать в один из центров «Крим – це Україна» (в двенадцати ВУЗах Украины), подать документы и заполнить образовательную декларацию, честно рассказав о своих оценках. Остается сдать два предмета – украинский язык и историю Украины (этих предметов нет в Крыму) – и у ребенка уже есть аттестат (пока только справка, сам аттестат получит через некоторое время, но со справкой уже можно сдавать профильный экзамен и зачисляться в ВУЗ). Это все можно сделать за три-пять дней.

– Можно ли претендовать на бюджетное место?

– Центры прикреплены к ВУЗам, и в этих вузах для крымчан предусмотрены 20% от бюджетных мест по специальности.

– Несмотря на все упрощения, в 2016 году через учебные центры поступили всего 153 человека, почему так?

– Система потрясающе простая, но все наши переговоры, утверждения, шли почти полтора года. Когда заработала система, на дворе был июнь. Согласитесь, в июне ребенок уже не раздумывает над тем, куда поступать – в это время он уже принял решение и поступает в ВУЗ. Отмечу, что основная масса – 98 человек – поступили в Таврический национальный университет им. Вернадского. Почему? ТНУ начал информационную кампанию, не дожидаясь утверждения Минюста.

– А что в 2017 году?

Дети смогут в один год пройти аттестацию за год базовой средней школы и полного образования

– Был разработан новый порядок и передан в Минюст. В него внесены изменения в положение про экстернат, и те дети, которые не имеют свидетельства за девятый класс, смогут в один год пройти аттестацию за год базовой средней школы и полного образования. Им дается право прохождения аттестации без наличия годового оценивания по всем предметам, им дается право не проходить все восемнадцать контрольных работ – они сдают только украинский язык, историю Украины, географию и правоведение.

– И больше никаких документов, подтверждений?

– Они также заполняют декларацию, по которой у них будет отметка «аттестован», а по этим четырем предметам – итоговая аттестация.

– И все же к экзаменам надо готовиться. Что посоветуете крымчанам?

– У них должен быть в закладках Украинский центр оценивания, Министерство образования Украины, они должны найти бесплатные он-лайн курсы. Записаться на дистанционные курсы по украинскому языку и литературе, истории Украины. Самый простой вариант – репетиторство. Поверьте, в Крыму остались великолепные преподаватели украинского языка и литературы, и они сейчас безработные. Там остались порядочные учителя истории Украины – и они могут подготовить. Кстати, крымчане рассказали, что нашли украинские учебники в некоторых крымских библиотеках. Библиотекари их списали, но не выкинули, и теперь, если хорошо попросить – выдают детям из-под полы. Получить документ за девятый класс в Украине не сложно.

При этом путь через ВНО для крымчан открыт, и в этом году уже назначили дополнительную сессию, которая не пересекается с российским государственным экзаменом.