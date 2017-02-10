Приговор Навальному: «оставляем все, как есть»

Приговор российскому борцу с коррупцией Алексею Навальному вызвал осуждение среди критиков российского руководства внутри самой России, а также многих международных организаций. В частности, пресс-служба Европейского Союза выпустила заявление, в котором сказано, что приговор, вынесенный в среду судом в Кирове, «является попыткой заставить замолчать еще одного независимого политика в Российской Федерации».

Представители ЕС напомнили, что «в прошлом году Европейский суд по правам человека постановил, что господин Навальный был лишен права на справедливый суд в ходе судебного процесса 2013 года, когда ему предъявлялись те же обвинения».

«Решение суда, которое по сути дела исключает господина Навального из политического пространства, еще больше ограничивает политический плюрализм в России и вызывает серьезные вопросы касательно непредвзятости демократических процессов в России», – считают в руководящих органах Евросоюза.

При этом российские эксперты в области права и политики говорят, что с Алексеем Навальным обошлись менее жестко, чем могло быть в условиях нынешней России, а случай, когда Москва открыто высказала пренебрежение к решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), не является первым.

Юрист: российские граждане равны не перед законом, а перед беззаконием

Старший юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Коротеев, специалист по деятельности ЕСПЧ, в интервью «Голосу Америки» напомнил, что российские судьи и раньше игнорировали решения суда в Страсбурге:

Ситуация, когда Верховный суд России отменяет приговор после решения Евросуда, не новая

«Ситуация, когда Верховный суд России отменяет приговор после решения Евросуда, отправляет дело на новое рассмотрение, и при новом рассмотрении человека признают виновным и приговаривают к такому же наказанию, как и раньше, часто на основании даже меньшего объема доказательств – не новая. Такое произошло, например, в «деле Тангиева», когда обвиняемый получил даже больше при пересмотре приговора, несмотря на то, что использовались доказательства, полученные под пытками – тяжелейшее нарушение Европейской конвенции о правах человека», – говорит Кирилл Коротеев.

В этом смысле, подчеркнул Кирилл Коротеев, «российские граждане равны не перед законом, а перед беззаконием».

Однако, по мнению юриста, процесс по «делу Кировлеса», в результате которого Алексея Навального осудили в 2013 году, был особенным:

«В деле Навального Европейский суд не рассматривал какие-то отдельные процессуальные моменты по части нарушения его права на справедливое судебное разбирательство. Он признал, что в принципе процесс был отравлен, процесс был порочен. И я думаю, это было сделано, в частности, для того, чтобы при пересмотре нельзя было сказать «а вот мы сейчас заслушали всех свидетелей и пришли к тому же результату», – считает Кирилл Коротеев.

Решение ЕСПЧ остается неисполненным, Конвенция в отношении Навального нарушена

Повторный процесс, констатирует юрист, отравлен точно так же: «Что в первом, что во втором процессе Навальному было отказано в допросе свидетелей защиты. И это – достаточно ясное нарушение статьи 6-й Конвенции, когда свидетелей отклоняют оптом. Как в первом деле, так и во втором экономическая деятельность описана как преступление. В общем-то, и приговоры практически дословны. Таким образом, решение ЕСПЧ остается неисполненным, Конвенция в отношении Навального нарушена».

Возможности добиться справедливости, по словам юриста, у Алексея Навального невелики: «Это все должен, конечно, принять во внимание Кировский областной суд, отменить приговор и оправдать Навального и Офицерова. Но мы все понимаем, что шансы на такое решение... если сказать, что они минимальны, это значит очень сильно преувеличить их вероятность. Я почти уверен, что Кировский областной суд оставит все в силе, нетронутым и так, как есть. Значит, после этого будет новая жалоба, я так думаю, (это, конечно, решать защите Навального) в Европейский суд по правам человека».

Политолог: российская власть и суды решили показать, что все сделали правильно

Политолог, эксперт по российской внутренней политике Екатерина Шульман уверена, что никакого особо нового сигнала российские чиновники нынешним приговором Навального не подают:

Система этим процессом не сказала Навальному ничего. Точнее, она ему сказала «оставляем все, как есть»

«Мне кажется, что система этим процессом не сказала Навальному ничего. Точнее, она ему сказала «оставляем все, как есть». Она зафиксировала статус-кво, все остались ровно при своих, сделали вид, что решения ЕСПЧ не было, и подтвердила предыдущие судебные решения – «наша судебная система правильная, и все мы решили правильно», – говорит она.

Однако Екатерина Шульман уверена, что в этой ситуации у оппозиционера есть преимущество в том, что он действует с опережением и заставляет систему реагировать: «Здесь важны не действия системы, а действия самого Навального – это его заявление о том, что он будет участвовать в президентских выборах, вне зависимости от каких бы то ни было судебных решений. Собственно, преимущество проактивности, о которой мы так много рассуждаем и так редко ее видим, заключается ровно в этом – ты являешься актером, ты производишь действие, а твои оппоненты отвечают. И как мы видим в нашем случае, они еще и ничего не отвечают, потому что им нечего ответить. Они не в состоянии прийти к консолидированному решению – «сажаем и закрываем вопрос» или «отменяем приговор и, следовательно, пускаем на выборы». Нет у системы никакого консенсуса на эту тему, но он уже кандидат».

Политолог утверждает, что система интересов в случае с судебным решением по поводу Алексея Навального довольно сложна:

«Это довольно сложная согласовательная система, вопреки тому, что обычно полагают, в которой даже судья имеет некоторую свою, скажем так, повестку, в рамках которой он действует. Судебный процесс – это процесс, в котором много участников, и каждый хочет своего: прокуратура хочет подтверждения своего предыдущего решения («мы все сделали правильно»). Судья хочет сбыть это дело с рук как можно быстрее и больше никогда к нему не возвращаться, чтобы не было апелляций или, по крайней мере, чтобы эта апелляция досталась не ему. Одни политические менеджеры хотят одного, другие политические менеджеры хотят другого. Сам обвиняемый хочет тоже чего-то своего», – говорит Екатерина Шульман.

По мнению эксперта, судья Алексей Втюрин, повторно признавший 8 февраля виновными Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова, своими действиями продемонстрировал, что иметь отношение к решению судьбы оппозиционера не хочет: «В нем – в его действиях, читается послание – отвяжитесь от меня, я даже не прикасался к этому, я сделал копипаст прошлого приговора, и я вам этот копипаст зачитываю, я тут вообще ни при чем».