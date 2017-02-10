В Ялте решили платить гражданам за сотрудничество с чиновниками в сфере борьбы с коррупцией. Такой гонорар может в три-четыре раза превышать среднюю зарплату на полуострове.

Инициатива принадлежит подконтрольным России прокуратуре и администрации Ялты. «Если вы сообщили о факте коррупционного нарушения, а в отношении виновного вступило в законную силу постановление о наложении административного штрафа или обвинительный приговор, вам полагается единовременное денежное вознаграждение», – сообщают на сайте горадминистрации.

Прейскурант за доносы

Информацию об административном коррупционном правонарушении чиновники оценили в 15 тысяч рублей, уголовном – в 20 тысяч рублей. Эти суммы сопоставимы со средней зарплатой в Крыму.

Гонорар за сообщения о коррупционном преступлении средней тяжести затянет уже на 40 тысяч рублей, о тяжком преступлении – на 60 тысяч рублей, а особо тяжком – в 100 тысяч рублей. Эти суммы уже превышают среднюю зарплату в регионе в три-четыре раза.

За сообщение об особо тяжком коррупционном преступлении полагается 100 тысяч рублей

«Правоохранительные органы располагают широчайшим спектром возможностей по борьбе с коррупцией, но без обращений и активной помощи граждан эта борьба значительно замедляется», – утверждают в пресс-службе нынешней администрации Ялты.

Выплачивать гонорары чиновники обещают из средств городского бюджета. Но получить их смогут только те, чья информация соответствует действительности и приведет к реальному наказанию обвиняемого. В администрации также не исключают возможности награждения информаторов грамотами или благодарностями.

В России боятся сообщать о коррупции – Transparency International​

Утверждая расценки гонораров за инфмацию, подконтрольные России власти Ялты ссылаются на федеральный закон о противодействии коррупции. Хотя в нем норма о финансовом поощрении людей за доносы отсутствует. Такой практики в России пока нет, говорит член правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International-Россия Юлий Нисневич. В России эта организация много лет реализует проекты противодействия коррупции.

«В России есть понятие защиты заявителя о коррупции, но только пока на уровне обсуждения. А на счет поощрения за сообщения о коррупции речи вообще нет. Довольно странно, как такой механизм может быть введен в Крыму, который де-факто находится в юридическом поле России, если такой практики нигде в России нет. Это не совсем непонятно», – говорит Нисневич.

Существует и опасность, что им будут пользоваться нечистоплотные люди, чтобы обвинять других людей в том, чего нет

Вместе с тем, по его мнению, само по себе финансовое поощрение не может быть эффективным способом борьбы с коррупцией, поскольку этот процесс должен быть комплексным наравне с изменениями действующего законодательства. К тому же, этот механизм несет в себе риски, говорит эксперт: «В Южной Корее есть практика поощрений за предоставление сведений о коррупционных правонарушениях. Там за это выплачиваются довольно приличные деньги. Но если эта информация окажется неправдой, можно загреметь в тюрьму лет на десять. То есть, такой механизм борьбы с коррупцией существует, но существует и опасность, что им будут пользоваться нечистоплотные люди, чтобы обвинять других людей в том, чего нет».

Согласно прошлогоднему исследованию Transparency International «Барометр мировой коррупции», в России коррупцию воспринимают как третью по важности проблему в стране после экономического положения и состояния здравоохранения. При этом многие респонденты признались, что опасаются сообщать о коррупции органам власти. «Оценивая причины, по которым люди не сообщают о коррупции, 17% опрошенных сказали, что это попросту опасно, 16% – что это не имеет смысла, 14 % не верят в возможность что-либо доказать, а 11% боятся признаться в своей вовлеченности в коррупционные практики», – говорится в исследовании.

Опыт Казахстана

Денежные поощрения для граждан за сообщения о коррупции с 2012 года практикуют и в Казахстане. Расценки там гораздо ниже ялтинских. Например, за сообщение о коррупционном факте по административному делу полагается вознаграждение в размере 30 месячных расчетных показателей. Эта сумма эквивалентна 12 тысячам российских рублей.

Сообщение об уголовном коррупционном преступлении оценивается в сумму, равную 16,5 тысячам российских рублей. Донос за коррупционное преступление средней тяжести стоит 20,6 тысячи рублей, тяжкое – около 29 тысяч рублей, а особо тяжкое – 41 тысячу рублей.

В то же время, назвать борьбу с коррупцией в этой стране успешной сложно. В индексе восприятия коррупции Transparency International за прошлый год Казахстан занял 131 место из 176 возможных. За последние два года страна передвинулась вниз по рейтингу на восемь позиций.