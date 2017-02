На 67-м Берлинском международном кинофестивале, открывшемся 9 февраля, состоялась мировая премьера фильма российского режиссера Аскольда Курова о самом известном в мире кинорежиссере-узнике.

Сразу после специального показа фильма «Процесс: Российское государство против Олега Сенцова» (The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov) зал в едином порыве встал и приветствовал вышедших на сцену создателей этой документальной ленты долгой овацией и поднятыми плакатами «Свободу Олегу Сенцову!».

В первых кадрах фильма мы видим главного героя, высокого молодого мужчину с большими выразительными глазами, которые внимательно, с застывшим в них удивлением, смотрят на камеру через тюремную решетку. Это август 2015 года, зал заседаний суда в Ростове-на-Дону. Олегу Сенцову через несколько минут вынесут приговор – 20 лет тюремного заключения.

В фильме прослеживается предыстория этого приговора, который возмутил и потряс очень многих людей как в России и Украине, так и во многих других странах мира. Мы узнаем о биографии Сенцова, родившегося в Симферополе и начавшего карьеру кинорежиссера фильмом «Гамер». О нем говорят его родные и друзья. Как известно, ему и Александру Кольченко были предъявлены обвинения в подготовке террористических атак на ряд объектов в Крыму.

Сенцов защищал себя, не уступая давлению следователей и прокуроров, применявших к нему, как утверждал сам подсудимый, угрозы и пытки. После оглашения приговора он выступил с заключительным словом, в котором отрицал какую-либо свою вину и обвинил в преступлениях, в том числе в аннексии Крыма, российские власти.

В новой картине ее автор, Аскольд Куров, пытается докопаться до истинных причин «процесса-шоу». Были ли свидетели подвергнуты пыткам, чтобы они, сменив показания, оговорили Сенцова? Как повлияли на характер и отношение к жизни Сенцова и его семьи его арест и пребывание в тюрьме?

В качестве вещественных доказательств увлечения подсудимым «фашистскими взглядами» в суде были предъявлены кассеты с фильмами «Обыкновенный фашизм» Ромма и видеоматериалами про историю Третьего рейха.

Они были частью большой личной видеоколлекции Сенцова, насчитывавшей более пятисот названий. Ведь он интересовался историей Второй мировой войны и приходом к власти в Германии нацистов. Пришлось привлекать к судебной экспертизе кинокритика Антона Долина, который подтвердил, что фильм Ромма вне всяких сомнений – антифашистский.

В фильме Курова звучат голоса видных кинорежисеров мира, протестующих против неправового приговора Сенцову. Мы видим на экране Агнешку Холланд, Кшиштофа Занусси, Вима Вендерса, Марину Разбежкину и других крупных мастеров кино.

А также короткий диалог Александра Сокурова и Владимира Путина, в котором знаменитый российский режиссер просит проявить милосердие к заключенному коллеге и выпустить его на свободу, на что российский президент, будто не слыша этого призыва, сухо апеллирует к «справедливому» решению суда.

Знаменательно, что берлинская премьера «Процесса» стала тем событием, которым Европейская киноакадемия отметила свое 30-летие.

«Обычно мы для таких дат устраиваем приемы, – сказал «Голосу Америки» заместитель главы киноакадемии британский продюсер и журналист Майк Дауни (Mike Downey). – Но на этот раз мы решили сделать премьеру фильма в знак солидарности с нашим коллегой, несправедливо осужденным в России».

На берлинскую премьеру ее организаторы пригласили, помимо Аскольда Курова, двоюродную сестру Сенцова Наталью Каплан, его адвоката Дмитрия Динзе, участников съемочной группы: сорежиссера Андрея Литвиненко, режиссера-монтажера Михала Лещиловского, композитора Сорина Апостола, актера и активиста Романа Синицына, сопродюсеров проекта Макса Туула, Марию Гаврилову, Дариуша Яблонского, Изабеллу Войчик, Виолетту Камински и других.

«Мы призываем все учреждения и всех людей в России, причастных к его заключению: освободите Олега Сенцова! - сказал Михал Лещиловский. – И обращаемся к самому Олегу: не сдавайтесь, не теряйте духа, мы с вами».

«Я впервые узнала о Сенцове от моих украинских знакомых, участников Майдана, – сказала режиссер Агнешка Холланд. – С самого начала мне было ясно, что его дело – это политическая провокация. Мне он кажется сильной, незаурядной личностью, он очень вырос как человек, пройдя все эти тяжкие испытания. Солидарность с ним – наше единственное оружие. Я надеюсь, что мы победим».

Мама Олега боится, что его не дождется

«Ничего с Олегом не происходит, никаких новостей, никаких позитивных изменений, – ответила Наталья Каплан на вопрос о каких-либо подвижках в его деле. – Каждый день как день сурка. Так может продлиться еще много лет. Сложно быть оптимистом. Мама Олега боится, что его не дождется. Его жена и двое детей очень переживают за него».

«Сегодня украинские представители проводят работу по подготовке предложений по обмену Олега Сенцова на российских граждан, задержанных в Украине, – сказал адвокат Дмитрий Динзе. – Но конкретных юридических механизмов для этого что-то не видно, да и общая обстановка в отношениях между Россией и Украиной сейчас крайне сложная».

«Я с Олегом познакомился примерно три года назад, – заявил на премьере Аскольд Куров. – И это была единственная наша встреча. История его ареста и суда над ним меня захватила целиком».

Аскольд Куров родился в Узбекистане в 1974 году, живет в России. Изучал филологию, театр и теологию, закончил документальную киношколу Марины Разбежкиной в Москве. В 2012 году стал одним из создателей коллективного документального проекта «Зима, уходи!». Его острые правозащитные киноработы «Ленинлэнд» и «Дети 404» получили признание критиков и призы на многих международных кинофестивалях.

Фильм снят совместно Эстонией, Польшей и Чешской Республикой. Как надеется режиссер, «иностранное происхождение» фильма позволит ему обойти «запретительные рогатки» в России, где для фестивального показа российского фильма необходимо получить так называемое «разрешительное удостоверение», а для иностранного – таких цензурных ловушек вроде бы нет.

«Что касается возможного решения об освобождении и обмене Сенцова, – сказал Куров «Голосу Америки», – то это может сделать только Владимир Путин, как это было в случаях с Ходорковским и Pussy Riot. Абсолютно в этом уверен».