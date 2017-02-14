Турецкие власти: «Крым не ваш»

Специально для Крым.Реалии

Руководство Турции в очередной раз подтвердило, что не намерено признавать Крым российской территорией. Жесткая критика «Крымнаша» совпала по времени с российско-турецким обострением в Сирии. Анкара использует «крымский вопрос» для дипломатического давления на Москву. Как следствие, ставленникам Кремля на полуострове не стоит рассчитывать на долгосрочные экономические связи с турецким бизнесом, которые впоследствии могли бы стать базой для политического соглашения.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на пресс-конференции в Киеве, заявил, что его страна не признает российскую оккупацию украинского полуострова. «Турция полностью поддерживает территориальную целостность, независимость, суверенитет и политическое единство Украины. Мы постоянно подчеркиваем это и на международном уровне, и во время двусторонних встреч. И я особенно хочу еще раз подчеркнуть: мы ни в коем случае не признаем незаконную аннексию Крыма», – сказал министр. Мевлют Чавушоглу назвал одним из приоритетов защиту идентичности крымских татар от агрессии. Судя по контексту, речь шла об агрессии с российской стороны.

Высказывание турецкого министра вызвало нескрываемое раздражение в крымском «совмине». Глава «госкомитета» по межнациональным отношениям Заур Смирнов гневно заявил, что Крым «не нуждается в посредничестве Киева» в отношениях с Анкарой. Чиновник заверил, что коренной народ «интегрировался» в российское общество, ему предоставлены «все условия» для благоустройства и развития национальной культуры. О сфабрикованных уголовных делах, репрессиях против мусульман и политических активистов Смирнов умолчал.

Российские пропагандисты опубликовали комментарий главы так называемой «федерации крымскотатарских обществ Турции» Унвера Селя, известного своей пророссийской позицией. Он назвал переговоры Чавушоглу с властями Украины «неуместными» и вредными для российско-турецких отношений. Турецкие чиновники могут обсуждать дела крымских татар только с представителями России, полагает Сель. Судя по тому, что истерику планомерно раскручивали российские государственные СМИ, можно предположить, что к этому приложило руку руководство крымского «совмина».

Аннексированный полуостров стал болевой точкой, на которую противники России готовы нажать при первой же возможности

Тема Крыма оказалась актуальной для турецких властей не просто так. Буквально за пару дней до визита Чавушоглу в Киев российская авиация нанесла удар по турецким позициям под Эль-Бабом в Сирии. В результате погибли несколько военных. Кремль заявил об «ошибке» и принес извинения. В ответ Анкара обвинила Москву во лжи, так как российское командование заранее знало о нахождении военнослужащих на данных позициях. Ирония ситуации в том, что Москва решилась на сирийскую авантюру ради предстоящего торга по Крыму и Донбассу. «Хитрый план» россиян не учитывал интересов других региональных игроков. Прежде всего, Турции и Ирана. Теперь аннексированный полуостров стал болевой точкой, на которую противники России готовы нажать при первой же возможности. Судя по гневным возгласам российских чиновников и союзников Москвы, турецкие власти весьма удачно напомнили Москве о ее главной проблеме – захваченном Крыме.

Версия о невозможности кулуарного российско-турецкого соглашения по Крыму в очередной раз подтвердилась. Анкара использует тему аннексии для дипломатического давления на Москву по «сирийскому вопросу». Ведь стороны преследуют противоположные цели в арабской республике, раздираемой гражданской войной. С каждым месяцем противоречия только усугубляются. Хотя еще три года назад у Москвы был шанс склонить Анкару на свою сторону или, как минимум, добиться от нее нейтралитета.

Российские власти и коллаборационисты изначально рассматривали Турцию как потенциального партнера. К концу первого года аннексии появились признаки возможного российско-турецкого сближения. В декабре 2014 года состоялся визит президента Владимира Путина в Анкару. Коллаборационисты собрали митинг в центре Симферополя в поддержку государственного визита. «Вице-спикер» Ремзи Ильясов и тогда еще «вице-премьер» Руслан Бальбек убеждали соотечественников в скором признании властями Турции результатов «референдума». Президент Реджеп Эрдоган дал им надежду, заявив, что Кремль якобы заинтересован в защите прав коренного народа.

«Крымские татары сейчас имеют права, которых раньше у них не было. Крымскотатарский язык теперь имеет статус государственного. Во время переговоров было сказано, что Россия думает об интересах и благе народа. В случае возникновения каких-либо вопросов, они (российская сторона – авт.) готовы идти на диалог. Мы благодарны им», – сказал тогда президент Турции.

На тот момент Анкара официально не признала российскую оккупацию, но сохранила деловые контакты с захваченной территорией. На полуостров шли турецкие продукты и одежда, что давало «совмину» некую надежду. Крымские «власти» и их кураторы в Москве рассматривали деловые связи как предварительную фазу для будущего политического соглашения.

Заявления Путина о готовности пустить в ход ядерное оружие, если бы ему помешали захватить Крым, – обычный блеф

После инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, Кремль (преимущественно на словах) занял жесткую антитурецкую позицию. Республиканские «власти» по команде из центра начали поливать грязью Анкару. В центре крымской столицы публично сожгли чучело президента Эрдогана. Истеричная реакция Москвы и ее ставленников имела логичное объяснение. Сбив российский самолет, турки разрушили один из основополагающих мифов «Крымнаша». Кремлевская пропаганда убеждала население, что полуостров нужен для противостояния с НАТО. И тут страна-член альянса уничтожила российский военных, а Москва оказалась неспособной на военный ответ. Тогда стало очевидно, что все заявления Путина о готовности пустить в ход ядерное оружие, если бы ему помешали захватить Крым, – обычный блеф.

Заявление Мевлюта Чавушоглу в поддержку территориальной целостности Украины означает также полный провал «профессиональных крымских татар», которые занимают ответственные посты в республиканской «власти». Еще с 2014 года им было поручено, в том числе, налаживание связей с соотечественниками в Турции с целью повлиять на общественное мнение и склонить на свою сторону официальные круги. Такая конфигурация предполагала, что турецкие министры должны были общаться с Ильясовым, Смирновым или Бальбеком. Но глава турецкого МИД обсуждает проблемы крымских татар в Киеве при участии народных депутатов Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова. Турция как союзник по решению «крымского вопроса» для Кремля утрачен. Во всяком случае, при нынешней команде Реджепа Эрдогана.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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