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Экономика

Тюменские инвестиции: дождутся ли в Феодосии обещанных миллиардов?

Побережье Черного моря на закате в поселке Береговое под Феодосией, иллюстрационное фото

Побережье Черного моря на закате в поселке Береговое под Феодосией, иллюстрационное фото

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В Крыму ожидают миллиардных инвестиций из российской Тюмени. Местные чиновники активно продвигают проект, который предполагает застройку 120 гектаров под Феодосией на берегах соленых озер с лечебными грязями. Планируется, что организация зоны отдыха здесь обойдется в 22 миллиарда рублей. При этом об инвесторе громаде Феодосии известно мало. Крым.Реалии решили восполнить этот пробел.

Впервые проект «Межозерье» был презентован в Феодосии в октябре 2015 года. Его стоимость на тот момент составляла 19 миллиардов рублей, которые инвестор обязуется вложить в течение шести лет. За год эта сумма увеличилась до 22 миллиардов рублей. За эти средства планируется обширная застройка озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь, богатых лечебными грязями, которые простираются вдоль автотрассы Симферополь – Керчь.

Проект стратегического значения

Председатель Феодосийского горсовета Светлана Гевчук ранее сообщала крымским СМИ, что «Межозерье» займет около 120 гектаров на границе курортных поселков Приморский и Береговое. Здесь планируется каскадное строительство многоквартирных жилых домов, пансионатов, коттеджей, санаториев, парковой зоны, спортивных комплексов и открытых спортивных площадок, а также аквапарка.

В Интернет-презентации проект представлен в виде восьми апартаментов и коттеджей, гостиниц на 1000 номеров и еще 50 объектов инфраструктуры.

Место размещения будущего проекта «Межозерье»

Место размещения будущего проекта «Межозерье»


Несмотря на то, что этот проект еще не прошел публичные слушания, которые обещали феодосийские чиновники, он уже внесен в стратегию социально-экономического развития Крыма до 2030 года, утвержденную два месяца назад. Проект крымской компании «Партнер Курорт групп» назван в документе перспективным, имеющим стратегическое значение для социально-экономического развития полуострова.

На днях проект прошел согласование в градостроительном совете Министерства строительства и архитектуры подконтрольного России правительства Крыма.

«По результатам градостроительного совета было принято решение одобрить архитектурную концепцию «Создание туристско-рекреационного комплекса «Межозерье»» по основным моментам для дальнейшей разработки градостроительной документации, с учетом высказанных предложений и замечаний», – сообщает пресс-служба ведомства.

Инвестором проекта выступает крымская компания ООО «Партнер Курорт Групп», которая принадлежит тюменскому холдингу «Партнер». На этом информация о богатом инвесторе в крымских СМИ исчерпывается.

Миллион и имущество в залоге

В результате поисков удалось узнать немало интересного о бизнесменах, которые прокладывают себе дорогу на крымскую землю. Например, то, что ни одно предприятие, которое входит в структуру холдинга «Партнер», не располагает уставным капиталом, который мог бы сравниться с объемами обещанных финансовых вливаний в крымскую экономику.

Например, уставной капитал ООО «Партнер Курорт групп», зарегистрированного в селе Береговое под Феодосией, оценен в 1 миллион рублей, а его тюменского учредителя – ООО Инвестиционно-финансовая компания «Партнер» – всего в 56,9 тысячи рублей.

Кроме того, по данным единого реестра юрлиц России, с лета прошлого года имущество последней и акционерного общества «Партнер» находится в залоге до 2028 года. Кредитором выступает «Сбербанк России».

Срок обременения и срок реализации проекта на озерах под Феодосией примерно совпадают. Не исключено, что средства в банке фирмы из холдинга «Партнер» могли взять именно для него. Мы пытались связаться с холдингом, но по телефонам, указанным на сайте фирмы, нам не ответили.

Интересно также, что одним из направлений будущего проекта «Межозерье» инвесторы называют лечебную. Здесь собираются лечить органы дыхания и пищеварения.

Но при этом ни одна фирма из цепочки холдинга не специализируется ни на лечебной, ни на курортной, ни даже на туристической деятельности. Согласно данным российского реестра, все они работают в сфере строительства, финансовой деятельности и операций с имуществом.

Тюменский строитель-единоросс

Теперь о тюменских инвесторах персонально. Холдинг «Партнер» принадлежит депутату Тюменской гордумы Геннадию Разницыну и двум его бизнес-партнерам. Разницын – известный в Тюмени бизнесмен, к его активам относятся крупные гипермаркеты и завод стройматериалов «Поревит».

Фирмы депутата построили немало объектов в городе, а сам он награжден званием «Заслуженный строитель России».

«Под руководством Геннадия Юрьевича, благодаря постоянному поиску и внедрению новых технологий, холдинг «Партнер» развивается и увеличивает объемы работ в строительстве и торговле. Наиболее известные объекты, построенные строительной компанией «Партнер» в Тюмени: офисное здание «Партнер» (улица Холодильная), гипермаркет «Южный», Торговый центр «Зеленый берег», учебный центр «Шлюмберже» и другие», – перечисляют заслуги Разницына в организации строителей Тюменской области.

Офис холдинга «Партнер» в Тюмени по улице Холодильной

Офис холдинга «Партнер» в Тюмени по улице Холодильной

В городской думе, куда Разницын прошел под флагами «Единой России», о нем также рассказывают как о благотворителе. И приводят в доказательство награды «Бизнесмен года» и «Благотворитель года», правда, врученные ему почти десятилетие назад.

На сегодняшний день холдинг Разницына потерял некоторые проекты. В 2015 году в Тюмени закрылись ряд гипермаркетов, среди которых «Мосмарт», имевший эксклюзивные права на работу под европейским брендом SPAR. Это произошло после того, как ряд юрлиц в судебном порядке взыскали с компании свои кредитные средства.

В это же время компания холдинга «Партнер» уже зашла в Крым, убеждая, что сможет вложить сюда два десятка миллиардов рублей.

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