В Крыму ожидают миллиардных инвестиций из российской Тюмени. Местные чиновники активно продвигают проект, который предполагает застройку 120 гектаров под Феодосией на берегах соленых озер с лечебными грязями. Планируется, что организация зоны отдыха здесь обойдется в 22 миллиарда рублей. При этом об инвесторе громаде Феодосии известно мало. Крым.Реалии решили восполнить этот пробел.

Впервые проект «Межозерье» был презентован в Феодосии в октябре 2015 года. Его стоимость на тот момент составляла 19 миллиардов рублей, которые инвестор обязуется вложить в течение шести лет. За год эта сумма увеличилась до 22 миллиардов рублей. За эти средства планируется обширная застройка озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь, богатых лечебными грязями, которые простираются вдоль автотрассы Симферополь – Керчь.

Проект стратегического значения

Председатель Феодосийского горсовета Светлана Гевчук ранее сообщала крымским СМИ, что «Межозерье» займет около 120 гектаров на границе курортных поселков Приморский и Береговое. Здесь планируется каскадное строительство многоквартирных жилых домов, пансионатов, коттеджей, санаториев, парковой зоны, спортивных комплексов и открытых спортивных площадок, а также аквапарка.

В Интернет-презентации проект представлен в виде восьми апартаментов и коттеджей, гостиниц на 1000 номеров и еще 50 объектов инфраструктуры.





Несмотря на то, что этот проект еще не прошел публичные слушания, которые обещали феодосийские чиновники, он уже внесен в стратегию социально-экономического развития Крыма до 2030 года, утвержденную два месяца назад. Проект крымской компании «Партнер Курорт групп» назван в документе перспективным, имеющим стратегическое значение для социально-экономического развития полуострова.

На днях проект прошел согласование в градостроительном совете Министерства строительства и архитектуры подконтрольного России правительства Крыма.

«По результатам градостроительного совета было принято решение одобрить архитектурную концепцию «Создание туристско-рекреационного комплекса «Межозерье»» по основным моментам для дальнейшей разработки градостроительной документации, с учетом высказанных предложений и замечаний», – сообщает пресс-служба ведомства.

Инвестором проекта выступает крымская компания ООО «Партнер Курорт Групп», которая принадлежит тюменскому холдингу «Партнер». На этом информация о богатом инвесторе в крымских СМИ исчерпывается.

Миллион и имущество в залоге

В результате поисков удалось узнать немало интересного о бизнесменах, которые прокладывают себе дорогу на крымскую землю. Например, то, что ни одно предприятие, которое входит в структуру холдинга «Партнер», не располагает уставным капиталом, который мог бы сравниться с объемами обещанных финансовых вливаний в крымскую экономику.

Например, уставной капитал ООО «Партнер Курорт групп», зарегистрированного в селе Береговое под Феодосией, оценен в 1 миллион рублей, а его тюменского учредителя – ООО Инвестиционно-финансовая компания «Партнер» – всего в 56,9 тысячи рублей.

Кроме того, по данным единого реестра юрлиц России, с лета прошлого года имущество последней и акционерного общества «Партнер» находится в залоге до 2028 года. Кредитором выступает «Сбербанк России».

Срок обременения и срок реализации проекта на озерах под Феодосией примерно совпадают. Не исключено, что средства в банке фирмы из холдинга «Партнер» могли взять именно для него. Мы пытались связаться с холдингом, но по телефонам, указанным на сайте фирмы, нам не ответили.

Интересно также, что одним из направлений будущего проекта «Межозерье» инвесторы называют лечебную. Здесь собираются лечить органы дыхания и пищеварения.

Но при этом ни одна фирма из цепочки холдинга не специализируется ни на лечебной, ни на курортной, ни даже на туристической деятельности. Согласно данным российского реестра, все они работают в сфере строительства, финансовой деятельности и операций с имуществом.

Тюменский строитель-единоросс

Теперь о тюменских инвесторах персонально. Холдинг «Партнер» принадлежит депутату Тюменской гордумы Геннадию Разницыну и двум его бизнес-партнерам. Разницын – известный в Тюмени бизнесмен, к его активам относятся крупные гипермаркеты и завод стройматериалов «Поревит».

Фирмы депутата построили немало объектов в городе, а сам он награжден званием «Заслуженный строитель России».

«Под руководством Геннадия Юрьевича, благодаря постоянному поиску и внедрению новых технологий, холдинг «Партнер» развивается и увеличивает объемы работ в строительстве и торговле. Наиболее известные объекты, построенные строительной компанией «Партнер» в Тюмени: офисное здание «Партнер» (улица Холодильная), гипермаркет «Южный», Торговый центр «Зеленый берег», учебный центр «Шлюмберже» и другие», – перечисляют заслуги Разницына в организации строителей Тюменской области.

В городской думе, куда Разницын прошел под флагами «Единой России», о нем также рассказывают как о благотворителе. И приводят в доказательство награды «Бизнесмен года» и «Благотворитель года», правда, врученные ему почти десятилетие назад.

На сегодняшний день холдинг Разницына потерял некоторые проекты. В 2015 году в Тюмени закрылись ряд гипермаркетов, среди которых «Мосмарт», имевший эксклюзивные права на работу под европейским брендом SPAR. Это произошло после того, как ряд юрлиц в судебном порядке взыскали с компании свои кредитные средства.

В это же время компания холдинга «Партнер» уже зашла в Крым, убеждая, что сможет вложить сюда два десятка миллиардов рублей.