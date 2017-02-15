Специально для Крым.Реалии

Если бы лет тридцать назад сказали, что афганцы будут сотрудничать с Россией, можно было бы ухмыльнуться, памятуя о местных коммунистах. Или расхохотаться, если вспомнить о количестве потерь советской армии за десять лет войны. После позорного ухода армии СССР в 1989 году Кремль не прекращал усилий, чтобы вернуться в эту страну. С начала февраля тема России и Афганистана возникла вновь – теперь героем становится почти забытый «Талибан».

Афганистан все последние три века был ареной соперничества между британцами и московскими царями, Российской империей и Советским Союзом, который решил восполнить потерянное влияние и оккупировать непокорную страну. После падения империи Великих Моголов в 17 веке русские цари стали засылать своих лазутчиков – собирать информацию. В марте 1675 года глава российского Посольского приказа Артамон Матвеев в беседе с бухарским посланником интересовался положением в афганских землях и сухопутным торговым путем в Индию, лежащим через Балх и Кабул. В последующие годы сбор информации стал активным – в основном через купцов. Британцы уже были в Индии с 1617 года, а российские цари подбирались с севера и запада – вместе с военными действиями в Персии и Турции, оккупацией Южного Кавказа.

В начале 20 века отношений между Афганистаном и Россией не было, торговля была, но не масштабная – чай, ткани, фарфор, металлические изделия

В 1817 году британский генерал Роберт Вильсон издал памфлет «Описание военной и политической мощи России», в котором утверждалось, что Россия планирует присоединение Константинополя, Персии и вторжение в индийские владения Британии. Предвидение его не обмануло – Россия хотела, но не все у нее получалось. К 1886 году Российская империя, подчинив себе казахские степи и горы Тян-Шаня, захватила Ташкент, Худжанд, Самарканд, и, предложив вассальную зависимость эмиру Бухары, оказалась почти у границ Афганистана. В начале 20 века отношений между Афганистаном и Россией не было, торговля была, но не масштабная – чай, ткани, фарфор, металлические изделия.

31 августа 1907 года была подписана Петербургская конвенция о разделе сфер влияния на Среднем Востоке между Россией и Британией, согласно которой Афганистан признан «вне сферы русского влияния». Конвенция соблюдалась до тех пор, пока не появились большевики: новый эмир Афганистана Аманулла-хан 7 апреля 1919 года первым из стран мира признал Советскую Россию и призвал Ленина установить дипломатические отношения. Спустя 50 дней и большевики признали независимость Афганистана – ровно через три недели после начала Третьей англо-афганской войны. Война быстро закончилась, Москва и Кабул обменялись посольствами. Весной 1921 года Красная армия вышла на правый берег Амударьи – пограничной с Афганистаном реки. 31 августа 1926 года был подписан Пакт о ненападении между СССР и Афганистаном, который был традиционно нарушен спустя три года – советские войска на полтора месяца вошли, чтобы спасти от восставших Аммануллу-хана. Отрядом красноармейцев в две тысячи сабель командовал «кавказский турок Рагиб-бей», который на самом деле был Виталием Марковичем Примаковым.

Начался новый этап в истории Афганистана – просоветский. К власти пришли алчные коммунисты, смыслом деятельности которых стали интриги и убийства конкурентов

5 марта 1960 года состоялся визит Хрущева в Кабул: Советский Союз, помогая Королю Захир-шаху, одновременно готовил коммунистическое подполье. 17 июля 1973 года, бывший премьер-министр Мухаммад Дауд вместе с обучавшимися в Москве офицерами-коммунистами, совершил переворот и провозгласил республику, а себя – президентом. Начался новый этап в истории Афганистана – просоветский. К власти пришли алчные коммунисты, смыслом деятельности которых стали интриги и убийства конкурентов. Кремль слал в Кабул деньги, полагая, что с их помощью можно завоевать Афганистан, но партийные лидеры, разделенные на две группировки Народно-демократической партии – «Хальк» и «Парчам» – продолжали бороться друг с другом.

27 декабря 1979 года Советский Союз принял решение – начать оказание «интернациональной помощи», так скудоумные коммунисты назвали оккупацию Афганистана. Мало того, что афганские марксисты были непопулярны у населения, теперь их возненавидели еще больше – за то, что позвали в страну безбожников-кафиров с оружием. Сопротивление нарастало каждый год, пока в 1983 году президент США Рональд Рейган не принял группу лидеров моджахедов. Спустя четыре года моджахеды получили «Стингеры», и советской армии ничего не оставалось делать, как позорно бежать, так и не покорив Афганистан.

После вывода Советской армии моджахеды вошли в Кабул, назначили одного из лидеров, представителя таджикского меньшинства Бурханнудина Раббани, президентом. Казалось, что пришло время восстанавливать страну, в которой было разрушено огромное количество дорог, мостов и все электростанции. В войне погибло полтора миллиона афганцев и около пяти миллионов стали беженцами. На обочинах дорог валялись тысячи подбитых советских танков, грузовиков, бензовозов.

Новый этап жизни растерзанной страны начался в начале 1990-х годов, когда аргентинская компания Bridas подписала контракт с правительством Туркменистана об освоении газового месторождения Яшлар, в котором, по предварительным оценкам, запасы составляют 550 миллиардов кубометров. Тогда была разработана схема строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан. Проект поддержала премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, у которой появилась цель – «умиротворить» Афганистан. Весной 1992 года лидеры афганских моджахедов подписали соглашение об урегулировании ситуации в стране, но через несколько месяцев противостояние возобновилось. На арену борьбы за Афганистан выступила американская компания Unocal, которая получила контрольный пакет акций консорциума по строительству трубопровода. Но и этот проект не осуществился – ситуация по-прежнему была нестабильной, даже когда талибы захватили в 1996 году Кабул, годом раньше – Кандагар и Герат. Идея строительства трубопровода, а также трансафганского шоссе и железной дороги была отложена.

Разобщенный многочисленными войнами и интервенциями Афганистан знает много лидеров и блистательных полководцев, но «Талибан» стал самой яркой страницей истории

Разобщенный многочисленными войнами и интервенциями Афганистан знает много лидеров и блистательных полководцев, но «Талибан» стал самой яркой страницей истории, когда ядро учеников медресе объединились и смогли под своими лозунгами собрать все пуштунские племена, и даже склонить к сотрудничеству национальные меньшинства. Триумфальное шествие талибов началось в 1994 году и закончилось через семь лет, когда США и Великобритания начали операцию, к которой позже присоединилась НАТО. Самый известный пакистанский исследователь движения «Талибан» Ахмед Рашид так и назвал свою книгу, переизданную в 22 странах общим тиражом 1,5 миллиона экземпляров – «Талибан: Воинствующий Ислам, Нефть и фундаментализм в Центральной Азии». Причем, нефть в Афганистане не добывается, а, значит, она имеет хотя и косвенное, но очень важное значение в событиях последних 20-25 лет.

Что же Россия? У Москвы в Афганистане есть старый «надежный» союзник – генерал Абдул Рашид Достум, формальный глава узбекского меньшинства. Он учился в Москве, стал коммунистом, возглавил милицию (самооборону) в провинции Балх, в период советской оккупации был командиром 53-й дивизии правительственных войск. После падения коммунистической власти входил в альянс со всеми, кто был раньше его врагами – с Хекматияром против Масуда, с талибами против Хекматияра, с Масудом против талибов, с 2014 года избран первым вице-президентом Афганистана. Он – самый активный собеседник российских чиновников разных профессий, хотя его должность – скорее дань уважения национальному меньшинству, чем политический профессионализм.

Кремль в конце 1990-х и начале 2000 годов публично занимал жесткую позицию по отношению к талибам, особенно после захвата 3 августа 1995 года российского самолета Ил-76ТД в Кандагаре с грузом боеприпасов для Северного альянса. Странным образом 100-тонный самолет ускользнул, хотя экипаж, по давней российской традиции, был награжден орденами и званиями Героев России. «Подвиг» был воспет в стихах, книгах и фильме. Позже из Москвы стали доноситься угрозы талибам в связи с их признанием независимости Ичкерии, тогдашний секретарь Совета безопасности РФ Сергей Иванов делал неприличные жесты в ответ на предложения талибов сотрудничать «в борьбе против американцев». Но уже в декабре 2015 года специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил: «Интересы талибов объективно совпадают с нашими в борьбе с ИГИЛ».

В чем действительно совпадают интересы талибов и Москвы – изгнание американцев и сил НАТО из Афганистана

Как опытный востоковед-разведчик Кабулов определил российские интересы, понять сложно – в списке организаций, признанных в РФ террористическими, находятся и ИГИЛ, и «Талибан». Но, судя по всему, Россия пытается найти контакты с талибами, которые сейчас, после разгрома Исламского Эмирата Афганистан разрознены и ориентированы на разные страны – кто на Пакистан, кто на Иран. Кремль хочет получить еще и пророссийских талибов, но от этого сочетания голова может пойти кругом. В чем действительно совпадают интересы талибов и Москвы – изгнание американцев и сил НАТО из Афганистана. Но у Кремля есть еще один интерес, как и в начале 1990-х годов, – не допустить строительство трубопровода – проект ТАПИ (Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India Pipeline), который Туркменистан начал строить с 2015 года. Этот проект – предмет зависти и объект мести со стороны Кремля.

10 февраля командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон, выступая накануне с докладом в комитете сената США по вооруженным силам, заявил, что «Россия в последнее время стремится легитимизировать движение «Талибан», мотивируя это борьбой с ИГИЛ. Странным образом через три дня после заявления Николсона «Комсомольская правда» публикует интервью Дарьи Асламовой, в котором член руководства движения «Талибан» Саид Мохаммад Акбар Ага говорит: «История доказала, что Афганистан ближе к России, чем к Западу». Без сомнения, интервью вряд ли могло состояться без активного участия и подготовки российского посольства и находящихся там сотрудников спецслужб. Если интервью на самом деле было.

В мае 1995 года водитель такси, который вез меня из Джалалабада в Кабул, показывал на разбитые и проржавевшие советские танки, валявшиеся по обочинам дороги, и говорил: «Вот одна польза от русских – Гульбеддин Хекматияр продает металл японцам». Трудно представить, чтобы какие-то афганцы опять поверили Кремлю, если им не пообещают денег. Развитие событий теперь зависит не столько от Москвы, сколько от новой администрации в Вашингтоне, именно для этого Сенат пригласил генерала Николсона. Но Кремль будет стараться, ему не нужен новый газопровод, и поэтому в путинском рукаве появится новый джокер – талибы. А как это будет успешно, будет ясно очень скоро.

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