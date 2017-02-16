В День влюбленных из США приходили тревожные вести для россиян. Сначала пресс-секретарь президента США Шон Спайсер сообщил о том, что Дональд Трамп ожидает от Москвы деэскалации в Украине и возврата Крыма. Затем глава Минфина США заявил о сохранении санкционной политики в отношении России.

В Сети эти сообщения комментировали с нескрываемым цинизмом.

Мысли Перзидента

Трамп поздравил Путина с Днем Святого Валентина прямо скажем очень оригинально.

Timur Knyazev

удар в спину в день влюбленных(

Иоанн Иоаннов

встречайте, скоро во всех подъездах страны

Рефат Чубаров

Как – то тревожно за Дональда Трампа: в Москве могут возбудить против него уголовное дело...

Olga Galkina

Так а кто в итоге чмо-то теперь?

Среди россиян и пророссийски настроенных крымчан, как и ожидалось – много разочаровавшихся. Хотя, по мнению некоторых комментаторов, ничего особенного не произошло.

Юрий Нестеров

Наверное наши "комментаторы" так и объяснят. Но на самом деле Трамп употребил слово "expect" которое используется когда вы ожидаете, что что-либо скорее всего произойдет, а не wait, которое означает просто ждать ничего не делая до тех пор, пока что-то не произойдет

Сергей Бережной

Не ведитесь на заявления. Смотрите на действия. У Трампа это подписанные распоряжения и сделанные назначения. И отставки. Пока что его главный итог - все более интересный скандал с Флинном, который (скандал) отставкой советника вовсе не заканчивается. Призыв к России вернуть Крым - это чистейший, беспримесный художественный свист. Любимый и проверенный прием популистов. Трампу нужно компенсировать созданное им и Флинном впечатление, что они играют "за Россию". Впечатление компенсировать легко: спели, станцевали, вуаля. А вот последуют ли за этим хоть сколько-нибудь соответствующие заявлению шаги - это большой вопрос. Поживем - увидим…

Вот и руководство России отказалось считать слова пресс-секретаря Белого дома позицией Дональда Трампа. В Москве полагают, что на президента США кто-то давит.

Sommerman

Крым наш. Трамп не наш. Тчк.

Юрий Данилов

Похоже, что Обама держит в заложниках кого то из родственников Трампа и диктует ему свои условия. Дональд, подай знак, что тебе нужна помощь!

Alex Abramov

Вся эта заочная любовь с Трампом заканчивается еще не начавшись. Они думали, что он став Президентом сразу признает Крым и будет их целовать в пупок?

Konstantin Kukushkin

..Я открою секрет, у них мечта не Крым вернуть а разложить Россиюшку на атомы. И не потому что она представляет реальную угрозу - эбола и ИГИЛ куда страшнее, а потому что республиканцы по сути - такие же фанатики как вата, только с другой полярностью. И у них тоже диды воевали в Холодную, и они очень хотят повторить. И ведь повторят, времени у них много а делать особо нечего.