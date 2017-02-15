Специально для Крым.Реалии

Российско-американский «медовый месяц» завершился, так и не начавшись. Не успели в Москве оправиться от новости об отставке советника по национальной безопасности Майкла Филинна, как Белый дом нанес жесткий дипломатический удар. Вашингтон настаивает на прекращении российской аннексии Крыма и возвращении территории законному владельцу – Украине. Жителям и «властям» полуострова стоит готовиться к ужесточению режима санкций, углублению экономического кризиса в республике и ускоренной милитаризации полуострова. Все дальнейшие попытки Кремля смягчить давление на аннексированную территорию лишены смысла.

Как заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, президент Дональд Трамп дал понять, что ожидает от России возвращения Крыма Украине и сокращения масштабов насилия на востоке Украины. «Президент Трамп очень ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство возьмется за деэскалацию насилия в Украине и вернет Крым», – заявил Спайсер на пресс-конференции. Он добавил, что администрация нового президента США надеется, что сможет найти общий язык с Москвой.

Пусть никого не смущает формулировка, что американцы «ожидают» возвращения украденного полуострова. В переводе с дипломатического языка на общепринятый это означает настоятельное требование прекратить оккупацию украинской территории. В противном случае нормализация отношений между Вашингтоном и Москвой и участие в совместных проектах на Ближнем Востоке находятся под угрозой.

Миф о «друге Трампе» оказался настолько сильным, что представители российской власти бросились искать наиболее удобные для себя объяснения

Судя по реакции российских официальных лиц, они не ожидали такого поворота событий. Миф о «друге Трампе» оказался настолько сильным, что представители российской власти бросились искать наиболее удобные для себя объяснения. Например, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Виктор Озеров полагает, что «крымский демарш» Трампа связан с желанием администрации «приглушить» недовольство американского истеблишмента его политикой. Аналогичную позицию занял глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его мнению, Трамп потребовал вернуть Крым, находясь под давлением элитных политических кругов США. «Это значит, что давление, которое на него оказывается, дает о себе знать. Видимо, он не выдерживает. Конечно, это расходится с его обещаниями, в том числе подумать над признанием Крыма. Но видите, не всегда это все совпадает с тем, что он делает потом», – уверен депутат.

Дальше всех пошел спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он запретил депутатам даже обсуждать заявление Белого дома. Спикер отказался верить, что слова Шона Спайсера отражают официальную позицию властей США, и потребовал (!) от Трампа «выполнять предвыборные обещания». В Кремле еще до финала президентской гонки в Вашингтоне были уверены, что республиканский кандидат «обещал» признать Крым частью России. Хотя в реальности Дональд Трамп говорил лишь о готовности «рассмотреть» вопрос.

Позиция американских властей по Крыму – серьезный сигнал для крупных европейских и азиатских партнеров

Что это означает для крымчан и «властей» полуострова? Первое – усиление санкционного давления на Крым и кремлевскую верхушку. Причина – продолжающаяся аннексия, российские военные и политические провокации, милитаризация полуострова, репрессии против активистов. Позиция американских властей по Крыму – серьезный сигнал для крупных европейских и азиатских партнеров. Республиканские «власти» могут забыть об иностранных инвестициях (даже анонимных, как предлагал «премьер» Сергей Аксенов) и поставках оборудования. Без этого экономический рост на полуострове невозможен. Россия способна лишь поддерживать относительно приемлемый уровень нищеты.

После победы Дональда Трампа, Москва «кормила» крупный российский бизнес обещаниями о скорейшем снятии санкций, предлагая им участвовать в развитии экономического потенциала республики. Никто не поверил. Стоит напомнить, что конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту проваливался несколько раз. Не было претендентов. В российские издания просочилась информация, что потенциальные подрядчики отказывались из-за опасения попасть под санкции. В итоге столь важный проект поручили одному из предприятий Аркадия Ротенберга – давнего друга российского президента.

После жесткого заявления Белого дома московские коммерсанты и банкиры уж точно не зайдут в Крым

Теперь, после жесткого заявления Белого дома, московские коммерсанты и банкиры уж точно не зайдут в Крым. Крупный бизнес окончательно присоединится к западным санкциям против аннексированной территории. Негласным символом такой корпоративной политики стал крупнейший государственный банк – Сбербанк. Его руководитель Герман Греф открыто заявил, что работать на «Крымнаше» не будет, так как, с точки зрения международного права, полуостров является территорией Украины. «Властям» республики придется надеяться исключительно на оскудевающий федеральный бюджет.

Второе. После аннексии Крыма Москва вынуждена постоянно повышать ставки. Эскалация на Донбассе, а затем и в Сирии – единственный инструмент, который президент Владимир Путин может использовать в отношении Запада. Недавнее обострение под Авдеевкой было, в том числе, попыткой «пощупать штыком» администрацию Трампа, проверить наличие «красных линий», за которые Путин может зайти. Российское руководство не имеет стратегического плана и привыкло действовать, исходя из тактических соображений.

В нынешних условиях велика вероятность того, что Кремль решится на размещение ядерного оружия на полуострове

Не исключено, что в ответ на заявление Белого дома Москва может организовать очередную провокацию на крымской «границе» или пойти на очередное обострение на Донбассе. В нынешних условиях велика вероятность того, что Кремль решится на размещение ядерного оружия на полуострове. Ранее Москва делала вид и блефовала по поводу таких действий, но при этом активно готовила и восстанавливала боевую советскую инфраструктуру. Пока московская элита тешит себя иллюзиями, надеясь, что личная встреча Трапа с Путиным сгладит болезный «крымский вопрос». Судя по последним высказываниям американского президента в Твиттере, Москве не стоит рассчитывать, что ей простят бесчинства в Крыму.

Российский режим в Крыму берет людей в заложники, требуя уступок как со стороны коллективного Запада, так и со стороны Киева

Третье. Угроза усиления репрессий на полуострове. Каждый раз, столкнувшись с внешнеполитическими демаршами, Москва ужесточала давление на несогласных крымчан, как бы отыгрываясь на слабых. С точки зрения федеральных властей, уголовные дела, сфабрикованные против украинцев и крымских татар, незаконные обыски и аресты – предмет для политического торга. Российский режим в Крыму берет людей в заложники, требуя уступок как со стороны коллективного Запада, так и со стороны Киева: смягчение финансовых и технологических ограничений, снятие блокады и прочие шаги.

В случае с Трампом такие приемы вряд ли сработают. Его администрация и внешнеполитическая команда находятся под жестким контролем Конгресса, руководства Республиканской партии и американской общественности. Любые (даже косметические) уступки Москве автоматически будут расценены как подтверждение версии о причастности Кремля к победе Трампа. Президенту США придется проявить жесткость, иначе дорога к импичменту проляжет через украинский Крым.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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