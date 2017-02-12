Крым и «большая сделка»

Специально для Крым.Реалии

Российский политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей на днях приоткрыл миру завесу тайны над якобы готовящейся «Большой сделкой» между США и Россией, которая очертит контуры нового миропорядка. По версии эксперта, ключевыми темами для переговоров станут Сирия, Иран, Китай и, конечно, Украина. И хотя российский политолог не упоминает Крым, вслед за Кремлем считая эту тему «навсегда закрытой», вряд ли «крымская тема» останется за бортом возможных переговоров, поскольку признание российской аннексии полуострова означает кардинальную смену всей международной системы.

Контуры возможного сотрудничества

В нынешней ситуации Россия нуждается в Штатах гораздо больше, чем Вашингтон в Москве. Однако в Кремле такой расстановки сил на мировой арене признавать не хотят, поэтому пытаются представить горизонты будущего сотрудничества как «взаимовыгодный паритет».

Человеческая жизнь в России уже давно не стоит и ломанного гроша

Учитывая предвыборные обещания Трампа о разгроме мирового терроризма в лице ИГИЛ, одним из условий сближения стран может стать совместная военная операция против террористов, которая помимо Сирии имеет все шансы распространиться на Ирак. Такое условие для будущей «сделки» выглядит привлекательным для США только в случае реальной военной операции России против террористов, а не против оппозиции и мирных жителей, как это было ранее. При этом сама операция должна быть достаточно масштабной, ведь Штаты не хотят рисковать жизнями своих солдат. Согласится ли Россия на такую операцию и ощутимые жертвы? Вполне вероятно, поскольку человеческая жизнь в этой стране уже давно не стоит и ломанного гроша.

Второй темой для переговоров может стать постсанкционный Иран, с которым у России сложились особые политические отношения. Недавние испытания Ираном баллистических ракет вызвали резкую критику со стороны Дональда Трампа, который не исключает любой реакции США в ответ на действия Тегерана – вплоть до возврата к санкциям. Однако вряд ли России стоит рассчитывать на успех на этом дипломатическом фронте, поскольку в администрации нового американского президента уже активно работают над тем, чтобы «вбить клин между Россией и Ираном» и в дальнейшем концентрировать усилия на сдерживании Тегерана.

Третий аспект возможного российско-американского сотрудничества лежит в экономической плоскости и, безусловно, может заинтересовать Трампа-бизнесмена, поскольку ему предлагают совместное освоение Сибири и Дальнего Востока. «Для России критически важно избежать осложнений с Китаем, поэтому потенциальная модель договоренности с США насчет Китая может быть построена не на военно-политическом, а на геоэкономическом базисе: масштабное экономическое сотрудничество в Сибири и на Дальнем Востоке. С вовлечением Южной Кореи и Японии», – пишет Соловей.

Дружба с Вашингтоном против Пекина может дорого обойтись Кремлю

Такое развитие событий может спровоцировать осложнение американо-китайских отношений, чего, собственно, и добиваются в Москве. Правда, дружба с Вашингтоном против Пекина может дорого обойтись Кремлю, о чем Китай поспешил весьма креативно предупредить Москву, разместив у границ России свои баллистические ракеты.

Аппетиты России

Чего же хочет Россия в обмен на совместное с Вашингтоном решение целого ряда мировых проблем? Ответ прост: передела мира и установления контроля над постсоветским пространством, из которого она исключает лишь страны Балтии. И, конечно, отмены санкций, что станет неминуемым результатом такой «сделки». Безусловно, что достижение этих целей позволит России не только вернуться в «большую политику» и изредка играть «первую скрипку» на мировой арене, прежде всего, в вопросах, касающихся ее зоны влияния.

Логика Москвы относительно Украины в переговорах с Трампом базируется на том, что Вашингтону до Киева дела нет, поэтому Путин сам будет решать, как ему строить отношения с «братской страной»

Очевидно, что при таком геополитическом раскладе Украина полностью переходит под контроль России, а все противоречия между странами будут решаться на двустороннем уровне без участия Запада. При этом Москва обещает Штатам не завоевывать Украину. Хотя понятно, при реализации такого сценария Киев будет обладать только формальным, а не реальным суверенитетом. Вся логика Москвы относительно Украины в переговорах с Трампом базируется на том, что Вашингтону до Киева дела нет, поэтому Путин сам будет решать, как ему строить отношения с «братской страной».

Однако здесь российские стратеги ошибаются, ведь даже сторонник переговоров с Москвой, управляющий директор компании Kissinger Associates Томас Грэм подчеркивает, что у США есть свои интересы в Украине. И они вряд ли сводятся только к тому, чтобы она сохранилась как формальное государство, полностью войдя в орбиту интересов северного соседа.

«Я думаю, очевидно то, что у России есть свои долгосрочные интересы в Украине – для этого есть исторические, культурные и личностные причины. Однако, признание наличия этих интересов не означает признания за Россией сферы влияния. У США тоже есть свои интересы в Украине, и таким образом, должен быть найден баланс между соблюдением минимальных интересов РФ и США», – говорит он.

Вряд ли Трамп захочет «делить» мир с государством, весь бюджет которого в два раза меньше оборонного бюджета США

Однако вопрос нахождения этого баланса и станет самой большой проблемой для двух стран, поскольку изоляционизм Трампа отнюдь не означает его готовности идти на компромисс, который для него является признаком слабости. Президент, который обещает Америке величие, не может быть слабым. С другой стороны, отказаться от Украины не может и Путин, который слишком много поставил на карту. К тому же, вряд ли Трамп захочет «делить» мир с государством, весь бюджет которого в два раза меньше оборонного бюджета США.

Призрачность «большой сделки»

Если «большая сделка» все же состоится, то это будет означать не просто передел мира на сферы влияния, о чем так мечтает Путин. Такие договоренности откроют пусть к признанию российского статуса Крыма – пусть не в юридической, но в фактической плоскости, и торжеству права сильного над нормами международного права. А еще это окончательно «похоронит» послевоенную систему международных отношений, основанную на уважении суверенитета и территориальной целостности государств. Новый миропорядок, настойчиво продвигаемый Россией, будет способствовать нарастанию хаоса на международной арене, которому не в силах будут противостоять даже сверхдержавы. Учитывая рост числа неофициальных участников ядерного клуба, не трудно предположить, что ожидает мир в недалеком будущем.

Возможно поэтому, в качестве условий «сделки» Трамп озвучил сокращение ядерного потенциала России. «Против России введены санкции – давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией. Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса», – сказал американский президент.

Однако для Москвы такое предложение неприемлемо, поскольку любое сокращение и без того отстающего от американских аналогов ядерного арсенала лишит Россию последнего козыря на мировой арене и иллюзии статуса глобального игрока.

США не готовы «поделить мир» с Россией, не считая ее экзистенциальной угрозой, сравнимой с СССР

Путину на закате его политической карьеры, а Трампу на старте, нужны весомые победы. «Большая сделка» может стать победой только для одного. Путин, ввязавшись в войну в Украине и Сирии, заявил о своих претензиях на глобальное лидерство. Однако США не готовы «поделить мир» с Россией, не считая ее экзистенциальной угрозой, сравнимой с СССР, и равным по силе противником. Более того, по меткому выражению российского политолога Лилии Шевцовой, изоляционизм Трампа отнюдь не означает отказа от американской гегемонии. «Речь идет о воинственном национализме с чувством расового превосходства. И как в эту схему укладываются надежды Кремля на «равноправие» с Америкой?» – недоумевает она.

Поэтому запланированного передела мира, частью которого должно было стать признание российского статуса Крыма, скорее всего, не произойдет. А это значит, что санкции против России останутся до возвращения Крыма Украине, что подтвердила новый постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

Соответственно, возвращение в большую политику в качестве равноправного партнера Штатов для Путина останется очередной нереализованной мечтой. Российскому лидеру очень хочется почувствовать себя президентом сверхдержавы, но приходится довольствоваться ролью главы второсортного государства.

Евгения Горюнова, крымский политолог

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции