Задержанных в Крыму журналистов СТБ и «Громадське радіо» отпустили после проверки документов

В Симферополе 16 февраля задержанных журналистов СТБ и «Громадське радіо» отпустили после проверки документов. Об этом сообщил Крым.Реалии журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

По словам очевидцев, есть вероятность того, что полицейских вызвал охранник офиса приемной российского премьер-министра Дмитрия Медведева на улице Карла Либкнехта в Симферополе, где произошло задержание журналистов.

«Я считаю, что действия сотрудников полиции были незаконны. Нас полтора часа держали на морозе, изъяв документы, объясняя это тем, что поступил… (звонок в полицию – КР) от граждан, которые посчитали наше поведение конфликтным. На самом деле ни в каких конфликтах мы участия не принимали. «Добро пожаловать в Крым», – сказал нам на прощание полицейский», – рассказала Крым.Реалии журналистка СТБ Алена Лунькова.

Ранее 16 февраля стало известно о задержании украинских журналистов российскими силовиками в Симферополе.

Российские правоохранители пока не комментируют задержание украинских журналистов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».