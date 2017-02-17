Патриотизм в авральном режиме

Воспитание российской молодежи в духе патриотизма по-прежнему остается главной задачей нынешней власти. Проекты, которые учат любить родину, активно финансируются и внедряются в массовое сознание при поддержке Министерства культуры и РПЦ.

В прошлом году на экраны России вышел фильм "28 панфиловцев," создание и производство которого лоббировал лично министр культуры Владимир Мединский. Ранее российский Минкульт поддержал инициативу учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа – в годовщину введения продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. В ноябре 2016 года в Москве открылась выставка "Россия – моя история", организованная Патриаршим советом по культуре. Ее цель – патриотическое воспитание молодежи.

В этом году экспозицию, посетители которой знакомились с положением христиан на Ближнем Востоке, изучали военную историю России и ее вклад в противодействие мировому терроризму, планируют перенести в один из павильонов ВДНХ.

Особая гордость организаторов – это мультимедийность выставки: гостям раздавали очки виртуальной реальности, через которые они должны были смотреть на плакаты, посвященные "грандиозным и ярким проектам СССР". На выставке побывали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин.

После этого регионам рекомендовали организовать и провести подобные выставки своими силами. В Ставрополе, например, планируют к сентябрю построить для мультимедийной выставки совершенно новое здание. А власти Тюмени не захотели усложнять себе жизнь. Они решили разместить патриотическую выставку на площадях действующего музея изобразительных искусств. Ценную коллекцию музея перевозят в помещения, неприспособленные для хранения предметов искусства.Туда уже попали работы Брюллова, Венецианова, Шишкина, Саврасова, Поленова, Айвазовского, Репина, Кустодиева, Серебряковой и Кандинского. Об этом Радио Свобода рассказала тюменский искусствовед Елена Козлова-Афанасьева:

– Художественные коллекции 10 дней вывозились в экстренном, авральном порядке. Вывезено 16 коллекций – там и классическое искусство, русское, западноевропейское искусство, включая живопись, графику, скульптуру. Это большой фонд советского искусства, современного искусства, декоративно-прикладного искусства, народного искусства, и регионального, и общероссийского. Вся эта процедура началась с такого аврального характера, а у нас еще стояли морозы – минус 25-30 градусов, когда все это перевозилось. Представьте себе, какой стресс испытали коллекции! Сегодня-завтра последний этап перевозки, это уже классические коллекции, русская и западноевропейская. Коллекции перевозят в новое здание, строящееся, оно еще полностью не введено в эксплуатацию.

Наши коллекции складируются во временные помещения, оборудования нет, кое-где еще идут отделочные работы

Это музейный комплекс, он строится уже достаточно долго, 23 года, и изначально он проектировался для коллекции краеведческого музея, который у нас находится в городе в разных зданиях, исторических памятниках, в том числе и в церковном здании, культовом сооружении. Строящийся комплекс состоит из нескольких блоков, которые сдаются поэтапно. На сегодняшний день сдан инженерно-технический корпус, сейчас готовится фондохранилище, куда перевозятся коллекции. До этого высшее руководство уверяло, что фондохранилище полностью готово к приему экспонатов, однако нам удалось прорваться в это фондохранилище, и оказалось, что наши коллекции складируются во временные помещения, оборудования никакого нет, в отдельных помещениях еще идут отделочные работы.

– К чему это может привести?

Коллекции – а тут и Рокотов, и Боровиковский, и Кандинский – под угрозой сохранности

– Оборудования нет, поэтому коллекции размещают на временных площадях, складируется все это в кучу, штабелями, прямо на пол, в ящиках, в коробках и так далее. Распаковывать это негде. Произведения разных техник, разного времени обречены стоять в таком упакованном виде в районе полугода. И коллекция, конечно, под угрозой сохранности. Русская живопись, например, там же и Рокотов, и Боровиковский, 18-й век, у нас очень качественный раздел русского портрета 18-го века, первая половина 19-го века, Саврасов, Чернецов, Воробьев, вторая половина 19-го века, передвижники, рубеж веков, "Бубновый валет", "Союз русских художников", Кандинский у нас, который уже весь мир объехал, вот недавно вернулся в Тюмень.

– А с чем связан такой экстренный переезд в еще не готовое помещение?

– Как выясняется, экстренный переезд связан с тем, что здание музея понадобилось срочно для размещения мультимедийного интерактивного проекта "Исторический парк. Россия. Моя история". У нас эти парки сейчас, мягко говоря, тиражируются по России, эти экспозиции, но насколько я знаю, я смотрела материалы, везде для этих парков строятся отдельные павильоны. И чтобы для мультимедийного проекта отбирать у музея здание, подвергать коллекцию такой опасности, я не знаю, по-моему, это беспрецедентный совершенно случай в России, – рассказала искусствовед Елена Козлова-Афанасьева.

На момент подготовки материала директор Департамента культуры Тюменской области Виктор Новокаускас для комментариев был недоступен. Заместитель директора Тюменского музея изобразительных искусств Елена Усольцева уверяет, что переезд экспозиции в другое помещение связан с капитальным ремонтом, а про православную выставку ей ничего не известно:

Трагедии никакой нет, ситуация излишне нагнетается

– Здание в ужасном состоянии, весь цоколь выеден грибком, и сами сотрудники мне писали служебные записки, что предметы портятся, что надо избавляться от грибка. Вот теперь наконец-то там будут делать капитальный ремонт. По поводу нового фондохранилища – оно совершенно достроено, итоговые документы существуют, я на сегодняшний момент не директор, только заместитель, поэтому у меня этих документов нет, но я их видела. Поэтому я считаю, что трагедии никакой нет, и эта ситуация излишне раздувается.

– А что насчет православной интерактивной выставки "Россия. Моя история"?

– Ну, вот про эту православную выставку я вам сказать ничего не могу. Я не могу это прокомментировать. Я ею не занимаюсь, я ее не разрабатываю, мне никаких заданий по этому поводу не дано. Я знаю, что здание становится пока на капитальный ремонт.

Историю перевозки ценной коллекции Тюменского областного музея в недостроенное хранилище, чтобы освободить место для православной выставки, впервые обнародовала тюменский журналист Лариса Некрасова:

Вы зря прожираете свой государственный хлеб, и толку от вас нет

– Я подключилась к этой теме, когда ко мне обратились несколько сотрудников музея, обеспокоенные ситуацией. Для начала они предоставили запись выступления перед ними Натальи Александровны Шевчик – это человек, который курирует всю социальную сферу в Тюменской области. Это, конечно, выглядит ужасно! Наталья Александровна говорит о том, что вся эта музейная деятельность – ерунда, и нужно заниматься коммерцией, нужно делать легонькие выставки, делать так, чтобы людям туда нравилось ходить... Была такая установка сотрудникам, что вы зря прожираете свой государственный хлеб, и толку от вас нет.

Но это не так, музею в этом году исполняется 60 лет, наша картинная галерея считается одной из лучших по подбору художественных полотен и прочих произведений, одной из лучших за Уралом.

– А что это за выставка – "Россия. Моя история"? Почему вы думаете, что коллекцию перевозят из-за нее?

– Параллельно с приказом о быстрой вывозке экспонатов из музея в хранилище пришел второй приказ, о том, что следует разработать тематический план подготовки мультимедийной выставки "Россия. Моя история". То есть во время перевозки они еще должны были быстро подготовить тематический план выставки. Насколько я понимаю, Патриарший совет по культуре при патриархе около года назад выработал такой проект, что хорошо бы показать новому, молодому поколению, в какой чудесной стране мы живем, показать все ее достижения. И вот мультимедийный проект, дорогое оборудование, нужно помещение. Собирали губернаторов, заместителей губернаторов, кто курирует социальную сферу, и предлагали им немедленно включиться. Других забот у нас в стране нет, главное, чего нам не хватает для полного счастья, – это мультимедийного проекта. Несколько губернаторов, насколько я знаю, сразу отказались. Тюменская область решила, по всей видимости, эту высокую планку брать. Но так как помещений нет, и денег никто в кризисное время выделять под это не собирается, строить под это павильон – а для этой выставки необходимо 900 квадратных метров, поглядев через дорогу, увидев там "никчемный Музей ИЗО", они решили: отлично, вот же у нас недостроенное здание музейного комплекса, почему бы нам туда картинки не перевезти, а на этом месте мы разместим мультимедийную выставку.

В связи с этим, видимо, события и закрутились с конца декабря. Вот вчера мы с несколькими журналистами провожали в последний путь картины Репина, Саврасова, которые увозили в этот самый недострой. Фотографии о том, как хранятся там древние иконы, очень хотелось бы, чтобы их посмотрел Патриарший совет по культуре. Как хранятся подлинные иконы! Это к нашему вопросу о вере, об истории, о традициях, о всех этих чудесных вещах. С учетом того, что перевозили их на прошлой неделе, когда в Тюмени было минус 30 градусов... Это просто ужас! Это не укладывается в голове. Они лежат в подвале, в коробках, в целлофане, плотно прижатые к другу, и какой там ущерб нанесли действия должностных лиц, которые таким образом пытаются продвинуть мультимедийную историю России, здесь уже нужны комиссии и экспертизы, чтобы это понять.

Сотрудники Тюменского музея изобразительных искусств направили официальные заявления генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову. Они просят принять меры "по поводу экстренной ситуации, связанной с грубым нарушением действующего законодательства о музейном фонде и музеях и ставящей под угрозу само существование музея и сохранность его коллекций". Также работники музея просят провести экспертизу документов и решений, связанных с темой экстренного переезда коллекции. В обращении подчеркивается, что в музее хранятся 16 художественных коллекций, а в его фондах сейчас насчитывается 16 тысяч музейных предметов, стоимость которых по примерной оценке составляет более 145,75 млрд рублей. Более 60 процентов музейных предметов являются федеральной собственностью.