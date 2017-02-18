«Крымский гамбит» Суркова

Специально для Крым.Реалии

Аутентичная история российской аннексии Крыма не будет написана, пока полуостров находится под контролем Кремля. Но с каждым месяцем появляются новые свидетельства, проливающие свет на истоки российского вторжения и нынешние настроения среди соучастников захвата украинской территории.

Помощник российского президента Владислав Сурков был против аннексии Крыма. С таким заявлением выступил беглый экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, получивший убежище в Украине. По его словам, Сурков «как умный человек» был «категорически против присоединения» полуострова. «Решение об аннексии принимал один человек. Все нормальные люди были против. Включая его близкое окружение», – заявил Вороненков. Судя по контексту, единственным инициатором «Крымнаша», по его мнению, был президент Владимир Путин.

Помощник президента Путина представляет наиболее хитрую и агрессивную группировку внутри кремлевской верхушки

Пока оставим в стороне моральный аспект проблемы. Заявление беглого россиянина интересно в плане изучения механики аннексии Крыма, политических и информационных диверсий против Украины. Возможно, Сурков был против аннексии украинской территории в том формате, в каком она произошла. Но это не делает его другом украинского народа. Напротив, помощник президента Путина представляет наиболее хитрую и агрессивную группировку внутри кремлевской верхушки.

Стоит напомнить, какую позицию занимал Владислав Сурков во время Евромайдана и начала аннексии Крыма. Он курировал непризнанную Абхазию и Южную Осетию. К началу февраля 2014 года ему поручили и «украинское направление». Именно в ранге спецпредставителя по оккупированным территориям он, по имеющимся данным, посетил полуостров 14 февраля 2014 года и провел встречи с главой Верховной Рады Крыма Владимиром Константиновым и премьером Анатолием Могилевым. Пресс-служба тогда еще легитимного спикера заявила журналистам, что не обладает информацией по поводу встречи с Сурковым. Подчиненные Могилева ее подтвердили, отметив, что с российским представителем обсуждался вопрос строительства Керченского моста. Межправительственный меморандум по реализации проекта стороны подписали еще в ноябре 2010 года. Тогдашние власти Украины полагали, что строительство можно будет завершить уже к 2012 году, что указывает на некомпетентность команды экс-президента Виктора Януковича.

Сурков и стоящий за ним Путин изначально планировали ликвидацию Украины как государства посредством «парада суверенитетов» юго-восточных регионов

Но Сурков не был членом кабинета министров и транспортный переход не входил в перечень его рабочих вопросов. Судя по дальнейшей активности крымских политиков и депутатов, на встрече речь шла о противодействии «угрозе майдана». Сурков на первом этапе давал гарантии, что Кремль поддержит «крымский бунт» против Киева. Полуостров готовили к «грузинскому сценарию». Сурков и стоящий за ним Путин изначально планировали ликвидацию Украины как государства посредством «парада суверенитетов» юго-восточных регионов. Начали с Крыма, так как тут располагались базы Черноморского флота, разбросанные по полуострову. Данную версию на днях подтвердил и террорист Игорь Гиркин, принимавший непосредственное участие в аннексии Крыма.

«Сначала планировалось поставить (на «референдум» – авт.) только вопрос о независимости Крыма. Никто не думал, что Крым станет частью России. Все думали, что это будет длительный процесс, и сначала будет некое «крымское Приднестровье», – сообщил Гиркин. Кому интересно, самое важное о Крыме российский диверсант говорит на 14-й минуте вот этой видеозаписи.

Сурков был сторонником более хитрого варианта «гибридной войны» против Украины. Москва планировала прикрыть вторжение якобы широкими общественными протестами против Революции Достоинства, используя местные пророссийские организации, титушек, «политических туристов» и обывателей, обработанных российской пропагандой. «Возмущенные» крымчане и жители Донбасса требовали «федерализации», государственного статуса русскому языку, право на вето во внешней политике и особые отношения с Москвой в обход Киева.

Еще за месяц до появления «зеленых человечков» член президиума ВР Крыма Владимир Клычников призвал к проведению республиканского опроса по статусу автономии. Сторонники так называемого «Украинского выбора» Виктора Медведчука провели «форум национальных общин» Крыма, потребовав восстановить действие республиканской конституции 1992 года. Документ провозглашал государственную «самостоятельность» полуострова, собственное гражданство и договорные отношения с Киевом. Такое положение дел противоречило Конституции Украины и центральные власти аннулировали действие документа.

Призыв отколоть Крым от Украины и «присоединиться» к России впервые прозвучал с трибуны крымского парламента 19 февраля 2014 года

В феврале 2014 года крымские депутаты и пророссийские общественники (по сути, агенты на кремлевской зарплате), словно по команде, начали провозглашать схожие лозунги, требуя особого статуса. Призыв отколоть Крым от Украины и «присоединиться» к России впервые прозвучал с трибуны крымского парламента 19 февраля 2014 года. «Если ситуация не стабилизируется, не улучшится, мы, крымчане, депутаты, должны поставить вопрос о возвращении Крыма России. И прошу меня в этом поддержать», – заявил депутат-регионал Николай Колисниченко.

Сепаратистские поползновения на полуострове преподносили как «защиту» режима Януковича и подготовку социальной базы для переустройства Украины в интересах донецкого клана

Теперь, обладая необходимым объемом информации, можно утверждать, что этими процессами дирижировал Владислав Сурков. Виктор Янукович еще находился в Киеве, а Москва уже раскачивала ситуацию в Крыму. Впоследствии в российские СМИ просочилась информация, о том, как люди Суркова вводили в заблуждение бывшего украинского президента. Сепаратистские поползновения на полуострове преподносили как «защиту» режима Януковича и подготовку социальной базы для переустройства Украины в интересах донецкого клана. На самом деле, кремлевский эмиссар представлял интересы только одного человека – Владимира Путина. Если бы вышеописанный план сработал, санкции, скорей всего, носили бы косметический характер. Российская агентура в ЕС постаралась бы заблокировать поддержку новых властей Украины. Международные организации имели бы лишь формальные основания для давления на Кремль.

Но, как мы знаем, с начала марта 2014 года события пошли по совершенно иному сценарию. Путин решился на открытую аннексию украинской территории. Такого в Европе не было с конца Второй мировой войны. Через год в известном пропагандистском фильме «Крым. Путь на родину» российский президент гордо сообщил, что лично приказал захватить украинский Крым и угрожал ядерным оружием.

На практике оказалось, что никакого «возвращения на родину» не было. Все больше крымчан убеждаются, что обещания сладкой жизни были только приманкой. Москва, готовя «референдум», даже не думала, как она будет обеспечивать захваченную территорию. Крымчанам дали законодательные поблажки на время «переходного периода» и щедро «кормили» обещаниями «залить» полуостров деньгами, в разы повысить уровень жизни. Обещанное благоденствие так и не настало. Разочарование постигло и соучастников аннексии. «Нормальные люди», о которых говорил Денис Вороненков, теперь судорожно пытаются содрать с себя клеймо «Крымнаша», взвалив всю ответственность на Путина.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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