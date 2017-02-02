«Протестная ностальгия» в Крыму

Специально для Крым.Реалии

На третий год аннексии крымчане продолжают сравнивать условия жизни при Украине с российскими реалиями. Обещанное повышение уровня жизни обернулось ростом цен, развалом социальной инфраструктуры, сокращением рабочих мест, падением инвестиций, перебоями с электричеством и газоснабжением. Картину «российского благополучия» довершает положение мелкого и среднего бизнеса, против которого местные «власти» ведут необъявленную войну.

Аннексированный полуостров проигрывает ценовое противостояние с соседней Россией

Крымские коммерсанты в очередной раз вынуждены выходить на акции протеста. Вчера работники центрального рынка Керчи провели митинг. Их возмутило решение администрации существенно повысить размер арендной платы. В некоторых случаях цена подскочила с 18 тыс. до 44 тыс. рублей. Коммерсанты оказались перед сложным выбором: повысить цены на товар или закрыть бизнес. Повысить стоимость они не могут, так как потеряют покупателей. Керчане с начала аннексии приноровились ездить за покупками в Краснодарский край. Аннексированный полуостров проигрывает ценовое противостояние с соседней Россией.

«Уже большинство керчан ездят в Краснодар. Мы чувствуем по продажам, что наш рынок падает и падает. Люди перестали покупать у нас вещи. Все это из-за поднятия цен. Мы не можем выше ставить, потому что человек не покупает уже», – цитирует высказывания торговцев местный сайт Керчь.ФМ.

Возмущенные предприниматели заявили, что будут вынуждены пойти на более жесткие меры, если к их требованиям не прислушаются. Коммерсанты пригрозили перекрыть паромную переправу, чтобы власти и администрация рынка обратили внимание на их проблему. «Если они не предпримут меры, то мы перекроем переправу. Мы будем ходить «ручейком», как раньше было при Украине, и трасса не будет работать», – заявили торговцы.

Ключевое выражение – «как было при Украине». Крымские предприниматели продолжают жить надеждой, что массовый протест заставит администрацию рынка, нынешнее городское и республиканское начальство пойти им навстречу. Практика последних трех лет показывает, что общественная активность приводит к противоположным результатам. Особенно, если речь касается забот мелкого и среднего бизнеса.

«Совмин» и городские «администрации» при поддержке российских силовиков начали «войну» против крымских торговцев

С середины 2015 года «совмин» и городские «администрации» при поддержке российских силовиков начали «войну» против крымских торговцев. Фактически речь шла о второй волне (первой была «национализация») передела коммерческой сферы полуострова в угоду кремлевским ставленникам. Зачистки и сносы торговых объектов захлестнули весь Крым.

В поле зрения СМИ попали наиболее громкие эпизоды. Например, ликвидация рынка по ул. Козлова в Симферополе. Долгие годы он давал заработок более шести сотням предпринимателей. Снос торговых площадок начался неожиданно. Утром, придя на работу, торговцы обнаружили, что территория рынка была оцеплена полицией. Людям не разрешили забрать свой товар и личные вещи. Работники «мэрии» организовали снос торговых площадок, не показав соответствующих документов. «Глава» Крыма Сергей Аксенов обещал выплатить по 100 тыс. рублей компенсации. Получили ли бизнесмены обещанные деньги, не известно. Люди вышли на протест у здания республиканского «правительства», но снос рынка это не остановило.

Судя по дальнейшим событиям, «власти» сами не представляли, что будут делать с территорией, отобранной у торговцев. Сначала они заявили о намерении оборудовать по ул. Козлова пешеходную зону. Даже провели опрос среди горожан, но дальше разговоров дело не пошло. На месте снесенного рынка оборудовали автомобильную стоянку. Теперь чиновники анонсировали снос соседнего Центрального рынка.

Аналогичные случаи происходили в других городах полуострова. В июле 2015 года митинговали торговцы вещевого рынка Ялты. Сначала базар «национализировали», затем стало известно, что его собственником является некое частное лицо. Сначала предпринимателям предложили уйти в отпуск на год под предлогом реконструкции объекта. Затем предложили новое место (рынок «Комсомолец»), но коммерсанты от него отказались. Они провели митинг, заявив, что администрация рынка выдавливает их, дабы завлечь более состоятельных инвесторов.

Женщины рассказывали, что поддержали «референдум» в надежде на лучшую жизнь. Они не ожидали, что российские «власти» лишат их средств к существованию

Трагикомический эпизод произошел в Евпатории в феврале прошлого года. Коммерсанты с рынка «Олимп» протестовали против сноса торговых площадок, прикрываясь российскими флагами и портретами президента Владимира Путина. Женщины возмущенно рассказывали, что поддержали «референдум» в надежде на лучшую жизнь и спасение от «фашистов». Они не ожидали, что российские «власти» лишат их средств к существованию. Одна из работниц «Олимпа», укутанная в российский триколор, глядя в телевизионную камеру, упала на колени, умоляя Путина спасти их рабочие места. Не помогло. Полиция оттеснила протестующих. Рынок снесли.

Керченские торговцы, видимо, учли печальный опыт евпаторийских коллег и не стали взывать к российскому президенту. Даже если они и решатся на акцию протеста, сомнительно, что затея увенчается успехом. Республиканские «власти» переняли кремлевские методы и принципы управления, согласно которым любые компромиссы с протестующими неприемлемы. Протесты крымских предпринимателей – яркий тому пример. Никто не добился существенных послаблений. Общественные активисты якобы могут расценить уступки как слабость, выдвинув дополнительные требования. Подобные «подростковые комплексы» – визитная карточка нынешнего крымского руководства, опасающегося серьезных социальных катаклизмов. Постепенная ликвидация мелкого бизнеса – всероссийская практика. Коммерсантами и самозанятым населением вообще трудно манипулировать, влиять на их электоральное поведение, контролировать общественную активность.

Рассчитывать на общественное мнение керченским коммерсантам также не стоит. С конца 2014 года, когда рост цен уже нельзя было скрыть бравурными статистическими отчетами, «власти» полуострова обвинили во всех бедах бизнес. В эфирах регионального ТВ, с полос газет и пропагандистских сайтов крымчан убеждали, что в ценовых скачках виновны недобросовестные предприниматели – «спекулянты». Журналисты стараются не заострять внимание на логистических проблемах, вызванных аннексией; бездарности и коррумпированности местных ставленников Кремля; нежелании крупных российских сетей работать в Крыму. В очередной раз приходится констатировать, что развитие коммерции и экономический рост на полуострове возможны только после прекращения российской аннексии.

Сергей Стельмах, политический обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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