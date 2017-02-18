Татарстан: Дело «Чистопольского джамаата» на финише

В России Приволжский окружной военный суд завершил опрос свидетелей защиты и обвинения по делу «Чистопольского джамаата». Впереди — прения, последнее слово и приговор. Фактически дело выходит на финишную прямую. Idel.Реалии удалось выяснить, что за три года с момента совершения тех преступлений в деле увеличилось количество ракет, их направление запуска и даже дата.

Idel.Реалии удалось выяснить новые подробности одного из самых громких в современной истории Татарстана дел о терроризме в республике – деле "Чистопольского джамаата". Источник нашего издания, знакомый с процессом, рассказал о том, что сегодня завершился допрос свидетелей защиты и исследования письменных доказательств по делу.

– Осталось еще немного дополнительных свидетелей. Думаю, что сегодня-завтра их тоже опросят, – рассказывает источник. – Потом еще двое из обвиняемых хотят дополнительно дать показания, а вот уже в понедельник-вторник суд примет ходатайства сторон и отправит всех на подготовку к прениям.

Многие отказывались от своих показаний, данных во время следствия два-три года назад

Он также отметил, что за все время процесса суд успел опросить более 100 свидетелей со стороны защиты и большую часть из заявленных свидетелей обвинения (заявлялись 154 человека). Их допрос завершился еще в середине декабря. Отметим, что многие из них отказывались от своих показаний, данных во время следствия два-три года назад. Исследование письменных доказательств проходило одновременно с допросом свидетелей, так как процесс изучается по эпизодам.

Напомним, что 20 октября Приволжский военный окружной суд начал рассмотрение дела "Чистопольского джамаата". Дело слушалось в казанском военном гарнизонном суде в открытом режиме. На скамье подсудимых находятся девять татарстанцев – 38-летний Марат Сабиров, 32-летний Рафаэль Зарипов, 38-летний Айрат Ситдиков, 36-летний Алмаз Галеев, 25-летний Михаил Мартьянов, 29-летний Руслан Гафуров, 39-летний Джаудат Ганеев, 29-летний Станислав Трофимчик и 53-летний Рамиль Абитов. В начале октября арест подсудимых продлили до марта 2017 года.

Все они обвиняются в создании преступного и террористического сообществ, теракте, участии в деятельности террористической организации, возбуждении ненависти и вражды и ряде других преступлений.

Судебные заседания закрыты для журналистов и слушателей

Дело "Чистопольского джамаата" закрыли для журналистов и слушателей еще 1 ноября этого года. Тогда гособвинитель Андрей Кропотов потребовал у суда удалить из зала представителей СМИ и родственников подсудимых, так как одна из свидетелей просит провести допрос в закрытом режиме, опасаясь за свою жизнь. Этот свидетель – Гульнара Мингалеева, жена убитого во время спецоперации в Чистополе 1 мая 2014 года Раиса Мингалеева. По версии следствия, именно он – создатель "Чистопольского джамаата" и "Моджахедов Татарстана", а также организатор убийства руководителя учебного отдела муфтията Валиуллы Якупова и покушения на муфтия Татарстана Илдуса Файзова. Женщина объяснила, что на нее оказывается давление со стороны родственников подсудимых, поэтому она опасается за свою жизнь и жизнь своих детей.

Источник рассказал о новых подробностях в эпизоде с запуском ракет в "Нижнекамскнефтехим". Согласно обвинительному заключению, Рамиль Абитов, Марат Сабиров и Айрат Ситдиков в первой половине ноября 2013 года в Чистополе в гараже, расположенном по улице Валиева, 11, организовали "незаконное изготовление" не менее пяти самодельных взрывных устройств, выполненных по типу реактивных снарядов осколочно-фугасного действия, заряженных самодельными взрывчатыми веществами. И не менее одной хвостовой части самодельного взрывного устройства, содержащего ракето-двигатель и хвостовую часть пусковой установки.

Трое обвиняемых заявили, что у них есть алиби на день совершения преступления

14 и 15 ноября на территории той же базы подсудимые Рафаэль Зарипов и Айрат Ситдиков, а также Шайдуллин по поручению Сабирова погрузили взрывные устройства и хвостовую часть пускового устройства в багажник автомобиля Ситдикова и рано утром 15 ноября 2013 года незаконно перевезли из Чистополя в Нижнекамск к автозаправочной станции "Татнефть", расположенной по адресу улица Промышленная, 10. Здесь Зарипов, Сабиров, Ситдиков и Шайдуллин, а также присоединившийся к ним Раис Мингалеев и Беслан Назипов (убиты во время спецоперации в Чистополе 1 мая 2014 года) установили взрывные устройства, четыре из которых были запущены в "Нижнекамскнефтехим", – пояснил прокурор Татарстана Илдус Нафиков, зачитывая обвинительное заключение () в ноябре.

Ранее мы уже рассказывали об этом эпизоде, но тогда речь шла об алиби подсудимых. Трое обвиняемых в этом преступлении – Алмаз Галеев, Айрат Ситдиков и Рафаэль Зарипов – заявили, что у них есть алиби на день совершения преступления.

В этот раз источник пояснил, что во всех экспертизах, которые проводились по этому эпизоду, некорректно задавались вопросы – спрашивали лишь о том, являются ли эти ракеты взрывными устройствами. Однако независимые эксперты, которые по какой-то причине отказались выступать в суде, заявили, что такие ракеты не могли пролететь и ста метров. "Idel.Реалии" пока не удалось связаться с этими экспертами.

Когда же вещдоки поступили в МВД, оказалось, что в документах теперь иная информация

Источник также отметил, что при изъятии на месте преступления – в лесу недалеко от "Нижнекамскнефтехима" – оперативники записали в протоколе, что диаметр ракет – 100 мм. Когда же вещдоки поступили в МВД, оказалось, что в документах теперь иная информация – диаметр 76 мм, а длина на 10 см больше. Такая же ситуация возникла и тогда, когда ракеты поступили в ФСБ – диаметр снова изменился, а длина увеличилась еще на 10 см.

Кроме того, на месте запуска сотрудники правоохранительных органов обнаружили шесть ракет. Сразу после задержания некоторые из обвиняемых давали признательные показания, но потом от них отказались, заявив, что их заставили. Так, Айрат Ситдиков заявлял, что именно он в одиночку создал все ракеты для запуска – их было четыре. Двое членов "Чистопольского джамаата", которых уже осудили, также заявляли, что только они вдвоем создавали ракеты и им в этом никто не помогал, также было создано четыре штуки.

Самым интересных фактом является то, что в обвинительном заключении значится: "рано утром 15 ноября 2013 года незаконно перевезли из Чистополя в Нижнекамск к автозаправочной станции "Татнефть", расположенной по адресу улица Промышленная, 10; здесь Зарипов, Сабиров, Ситдиков и Шайдуллин, а также присоединившийся к ним Раис Мингалеев и Беслан Назипов установили взрывные устройства, четыре из которых были запущены в "Нижнекамскнефтехим"". Ранее же, когда правоохранительные органы только сообщили о попытке теракта, они заявили, что инцидент произошел 16 ноября.

Позже было сообщении об отдельной бомбе, что заложили, но не взорвали

Это подтверждают и свидетельские показания. Один из сотрудников "Нижнекамскнефтехима", пожелавший остаться неназванным, описал случившееся для СМИ так: "Утром на работе была сирена, диспетчер передал учебную тревогу. Но слухи ходили о бомбе. Потом сказали что ракеты – 2 штуки. Видел саперов. Это было часов в 7-8. Позже было сообщении об отдельной бомбе, что заложили, но не взорвали. На проходных сейчас усиленная охрана. Сегодня передали, что подрывника взяли". Он также говорит о том, что инцидент произошел 16 ноября.

Позже информагентство Regnum сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах Нижнекамска, что 16 ноября неустановленные личности якобы попытались запустить в сторону ОАО "Нижнекамскнефтехим" четыре ракеты. Одна из них упала в исправительной колонии N4, три другие пролетели около 800 метров.

Источники "Коммерсант Online" в силовых структурах Татарстана подтвердили тогда информацию о запуске 16 ноября неустановленными лицами одной ракеты в сторону "Нижнекамскнефтехима". Ракета не долетела до предприятия и упала на территории исправительной колонии N4, взрыва не произошло, уточняет издание.

Сейчас же в материалах дела, как заявляет источник "Idel.Реалии", описывается другая ситуация. Изменена дата на 15 ноября, кроме того, сказано, что одна из запущенных ракет упала на территорию ЛУИ-1 (лечебно-исправительное учреждение №1), которое находится в противоположном направлении от "Нижнекамскнефтехима" и исправительной колонии №4. Ранее, три года назад, именно о падении на территорию ИК-4 заявляли сотрудники правоохранительных органов.