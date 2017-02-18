В Севастополе состоялся митинг, в рамках которого участники требовали от России признать «ДНР» и «ЛНР» как независимые республики. По информации корреспондента Крым.Реалии, на митинге присутствовало порядка 150 человек. Организаторами мероприятия были названы «обычные горожане, собравшиеся на местном городском форуме». Люди преимущественно держали в руках символику «ДНР» и государственные флаги Советского Союза. Участники акции подписали резолюцию и намерены направить ее президенту России Владимиру Путину.