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В Севастополе провели митинг с требованием к России признать «ДНР» и «ЛНР» (видео)

В Севастополе провели митинг с требованием к России признать «ДНР» и «ЛНР» (видео)
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В Севастополе состоялся митинг, в рамках которого участники требовали от России признать «ДНР» и «ЛНР» как независимые республики. По информации корреспондента Крым.Реалии, на митинге присутствовало порядка 150 человек. Организаторами мероприятия были названы «обычные горожане, собравшиеся на местном городском форуме». Люди преимущественно держали в руках символику «ДНР» и государственные флаги Советского Союза. Участники акции подписали резолюцию и намерены направить ее президенту России Владимиру Путину.

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