В Севастополе призвали российские власти признать «ДНР» и «ЛНР» государствами

В Севастополе 18 февраля состоялся митинг, в рамках которого горожане требовали от руководства России признать «ДНР» и «ЛНР» независимыми государствами и установить с ними торгово-экономические отношения.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на митинге присутствовало порядка 150 человек. Организаторами мероприятия были названы «обычные горожане, собравшиеся на местном городском форуме». Люди преимущественно держали в руках символику «ДНР» и государственные флаги Советского Союза.

Митингующие приняли резолюцию, основным требованием которой является признание фактической государственности территорий Донецкой и Луганской областей Украины, контролируемых группировками «ДНР» и «ЛНР», которые признаны в Украине террористическими.

Участники подписали резолюцию и намерены направить ее президенту России Владимиру Путину.

Следует отметить, что среди присутствующих, судя по символике, было много сторонников КПРФ. Они выражали более умеренную позицию, говоря о необходимости реализации так называемого «приднестровского сценария». Он заключается в том, чтобы установить с этими территориями торгово-экономические отношения с обязательным присутствием «российского военного миротворческого контингента» на линии соприкосновения группировок с Вооруженными силами Украины, но без признания их в качестве суверенных независимых государств.

Такую идею озвучил лидер севастопольской ячейки КПРФ Василий Пархоменко, добавив, что это является программой минимум.