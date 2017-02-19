Чатыр-даг на продажу (окончание)

(Продолжение, начало – здесь)

Когда хотят показать жадность человека, обычно говорят: у него снега зимой не выпросишь. Но если хозяин не только жадный, но еще и предприимчивый, он вам этот снег продаст. А если продавец окажется к тому же российским депутатом, то он впарит вам не только свежий снег, но еще и прошлогодний. Менее деловитые личности, судя по всему, ни в одну из ветвей российской власти попасть уже не могут – система отбора работает четко.

Иначе как торговлей прошлогодним снегом идею горнолыжного курорта на Чатыр-даге не назовешь. Всего в десяти километрах отсюда расположена Алушта – городок со средиземноморским климатом и среднегодовой температурой +13 градусов. И лишь на 1000 метров над Черным морем возвышаются предполагаемые горнолыжные трассы, находясь в прямой видимости от этого самого моря и его теплых влажных ветров.

И аномальность нынешней снежной зимы как раз подчеркивает ее исключительность. «Старожилы не припомнят», «даже море замерзло» – только и читаешь в новостях. Снежная зима в Крыму последние лет тридцать является климатическим феноменом. И рассчитывать на его повторение – не разумнее, чем выиграв в лотерею, покупать следующий билет.

Для сравнения: олимпийская деревня Зимней сочинской Олимпиады находится глубоко в горах на высоте 1170 метров над уровнем моря, а горнолыжные трассы простираются здесь более чем на 2,5 километра.

А вот так в разгар зимнего сезона обычно выглядит Чатыр-даг.

Или так.

Если повезет, то так.

Так что абсурдность создания полноценного горнолыжного курорта в Крыму видна невооруженным глазом. Но кроме полной непригодности климата полуострова, есть и остальные аспекты: экономический, логистический, рекреационный, экологический. Против строительства подобного курорта высказался даже министр туризма российского правительства Крыма.

Неужели крымские депутаты не понимают, что в прошлогодний снег никто инвестировать не будет? В чем же фишка? А в том, сдается мне, что в «Госсовете» Крыма лежит проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О регулировании лесных отношений на территории Республики Крым»

Неужели крымские депутаты не понимают, что в прошлогодний снег никто инвестировать не будет?

Разобраться в хитросплетении российского законотворчества сложно, но в проекте закона есть «Пояснительная записка», в которой доходчиво объясняется, что «проект закона разработан с целью приведения к 1 января 2017 года законодательства Республики Крым в области лесных отношений в соответствие с законодательством Российской Федерации».

И тут открываются довольно печальные перспективы для будущего Крыма. Авторы законопроекта пишут: «Федеральным законодательством не урегулирован порядок производства рубок, следовательно, возникает необходимость на законодательном уровне Республики Крым в устранении возникшего правового пробела. …Расширяется перечень случаев… заключения договоров аренды лесных участков без проведения торгов. Введение данной нормы… обусловлено необходимостью привлечения инвестиций в лесную отрасль полуострова и развития… туристического и агропромышленного комплексов.

… Развитие туризма и отдыха граждан в лесах является приоритетным направлением в деятельности лесного хозяйства Республики Крым. Однако использования лесов для осуществления рекреационной деятельности… возможно на основании договора аренды лесного участка, заключаемого на торгах. Данный аспект препятствует привлечению инвестиций… в связи с тем, что потенциальные инвесторы лишены законного основания приобретения права пользования лесным участком для указанных целей вне конкурсной процедуры».

То есть договор аренды куска леса, если он заключен на торгах, шибко мешает привлечь инвестиции. Я так понимаю, что по старинному русскому обычаю в торгах на миллиардные проекты участвуют инвесторы, уставной капитал которых не позволяет им даже купить билет в Крым, тем более принимать участие в аукционах, потому средства кормильцев надо экономить.

Кстати, о кормильцах: а кто же так усиленно продвигает этот мегапроект?

Знакомтесь, Алексей Черняк. Родился в Казахстане. Образование – военно-строительный факультет. Бизнесмен, с 2007 года – чиновник. С 27 марта 2013 года – председатель Постоянной Комиссии ВС АРК (с сентября 2014 года – Комитета Государственного Совета Республики Крым) по санаторно-курортному комплексу и туризму. Убежденный патриот: сначала – украинский, потом – российский. Из многочисленных наград Алексея Черняка хочется особо отметить две: знак отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу» (Украина, 2012 год) и орден «За верность долгу» (Россия, 2015 год).

Это чтобы понятнее было, какими профессиональными интересами руководствуются инициаторы очередного крымского апокалипсиса.

Подготовительные работы – это и есть рубка леса с его последующей утилизацией

А вероятность того, что апокалипсис может случиться, увы, высока. Понятно, что горнолыжные комплексы никто строить не будет, но получить деньги и «освоить» их на проектных и подготовительных работах для резвых депутатов не вопрос. А подготовительные работы – это как раз и есть рубка леса с его последующей утилизацией. Кстати, кубометр качественной древесины бука стоит 500 долларов, а своих буковых лесов в России кот наплакал.

«Расчистка горнолыжных трасс», «работы по обеспечению безопасности отдыхающих», «корректировка ландшафта»... Вы представляете, как такие «рекреационные подготовительные работы» будут выглядеть в вековом высокогорном буковом лесу? Если нет, пройдитесь по центру Симферополя – улицам Горького, Пушкинской, Карла Маркса, – где еще недавно росли большие тенистые деревья, полюбуйтесь пустыми газонами с прутиками непонятных растений, а затем посмотрите фотографии этих же улиц двадцатилетней давности.

Вам не страшно? Мне – да.

Максим Кобза, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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