Чатыр-даг на продажу

Крым настолько органичен, хрупок и прекрасен, что порой охватывает недоумение, за что управление столь совершенным творением Создателя досталось алчным людям. И когда жадные, беспринципные невежды с атрофированной совестью начинают решать судьбу полуострова, то это выглядит так, будто кто-то грубыми руками с черной каймой под ногтями вытаскивает из бархатного футляра скрипку Страдивари и начинает ее вертеть, прикидывая, сколько коробков спичек получится из выдержанной сухой древесины раритетного инструмента.

Похоже, подконтрольные Кремлю крымские власти в который раз собираются запустить неоднократно опробованную на полуострове схему распила некоторой суммы с помощью бензопилы. Бензопилу я упоминаю здесь не в качестве метафоры, ведь первым делом при любом глобальном начинании в Крыму, как правило, берутся валить деревья, и на этом почти все масштабные инвестпроекты, инициированные властями, благополучно умирают. Инвесторы исчезают, скандалы затихают, а нам остается выжженная земля, усеянная свежими пнями.

В Крыму опять ищут миллиард долларов для финансирования очередного бредового рекреационного проекта. В СМИ появилась информация о замысле превратить гору Чатыр-даг в крутейший горнолыжный курорт.

Сколько этих информвбросов уже было за последние годы? При этом для презентации подобного мегапроекта и последующего банального разворовывания средств, которые удастся наскрести на затею, не имеет значения какими властями (украинскими или российскими) «крышевалась» бизнес-идея – главные персонажи вяло тлеющих скандалов не меняются, дай Бог, уже лет двадцать.

Где поля для гольфа над Запрудным? Где Диснейленд под Бахчисараем? Где тысячи итальянских охотников, гоняющиеся по крымским полям и перелескам за фазанами и вальдшнепами?

А ведь как красиво все эти будущие идиллии «впаривали» доверчивому населению Крыма!

И вот пришла очередь Чатыр-дага…

Немного истории

Ангарский перевал, находящийся между горой Чатыр-даг и массивом Демерджи (высота перевала над уровнем моря – 752 метра, расстояние до Симферополя – 30 км, до Алушты – 12), с момента пуска троллейбусного движения в Ялту, то есть с 1959 года, всегда был излюбленным местом зимнего отдыха симферопольцев и алуштинцев. Я сам мальчишкой, взяв санки, в выходной день с компанией приятелей частенько отправлялся оттянуться на Перевал, как коротко именовали Ангарский перевал коренные симферопольцы. Троллейбусный билет стоил 46 копеек, на перевале десяток киосков продавали шашлыки, горячие пирожки и чай. Дежурили несколько спасателей, работал пункт КСС (контрольно-спасательной службы Крыма), в середине 70-х появился травмпункт, в особо людные дни дежурила машина «скорой помощи».

Работал прокат, исправно поставлявший клиентов спасателям и медикам – там выдавали оснащенные беговыми креплениями «горные» лыжи «Бескид» и четырехместные сани, точная копия детских алюминиевых, только сваренные из полудюймовых стальных труб, которые прозвали «смерть лыжникам».

Тяжелыми лыжами из-за беговых креплений почти невозможно было управлять, при падении они не отстегивались. А так как закарпатский бук, из которого они были изготовлены, усиленный металлической окантовкой, был значительно прочнее больших и малых берцовых костей, то при падении чаще ломались ноги, чем лыжи.

Ну, а когда четырехместные сани, сами по себе весившие килограммов двадцать, с полным экипажем под истошные крики: «Посторонись! Дорогу!» – неслись вниз с Буковой поляны на Перевал по узкой лесной дороге, единственное, что оставалось делать оказавшемуся на их пути одинокому лыжнику – вовремя отпрыгнуть в сугроб на обочине. При перевороте же этих саней все седоки получали совершенно идентичные травмы ноги: иногда это были синяки, иногда – переломы.

Ангарский перевал, по сути, был единственным доступным снежным оазисом в Крыму, ведь в районе второй гряды Крымских гор снежный покров таял через пару дней после снегопада

По опубликованным в советской прессе данным, в конце 70-х в снежные дни зимы по выходным на Перевал приезжали до десяти тысяч крымчан. Приезжали даже из Севастополя и Джанкоя. По сути, это был единственный доступный снежный оазис в Крыму, ведь в районе второй гряды Крымских гор снежный покров таял через пару дней после снегопада, а на склоны Главной гряды больше никуда общественным транспортом добраться было невозможно. Ай-Петри был необитаем, канатная дорога была введена в эксплуатацию только в 1987 году, автобус зимой через Ай-Петри не ходил, да и дорогу от снега особо не расчищали. А джипов у населения, если кто помнит, еще не было.

Любители горных лыж, скооперировавшись, не совсем легально установили два-три самодельных бугельных подъемника в районе Перевала и на Буковой поляне, которая находится на 200 метров выше. Затем, раздобыв где-то огромный списанный трансформатор и установив его на бетонный фундамент в глухом лесу, любители смогли подпольно запитать от высоковольтной ЛЭП Симферополь-Ялта напряжением под 200 киловольт две, если не ошибаюсь, очереди более длинного подъемника, который вел на край Верхнего плато Чатыр-дага. Подъемники были тоже самодельные, бугельные, собранные из металлолома, который неугомонные энтузиасты горных лыж затащили на своих плечах на высоту более 1200 метров над уровнем моря.

Горнолыжные же трассы представляли из себя узенькие извилистые гибриды тропинок с просеками, стыдливо прорубленными в вековом буковом лесу – горнолыжники были патриотами Крыма и, хотя три десятка буков для расширения трасс крутизной до 50 градусов срубили без разрешения, лес старались беречь максимально. Как эти камикадзе горных лыж там катались – для меня до сих пор остается загадкой и предметом восхищения.

Со временем самодельные подъемники заржавели и развалились, любители зимнего отдыха разъехались по настоящим зимним курортам, а на Перевале по выходным остался работать последний киоск с чаем и печеньем

Но с приближением двадцать первого века зимы становились все теплее, в крымских горах зимой все меньше выпадало снега и все больше – дождей, а в Закарпатье тем временем «расцветали» недорогие и качественные горнолыжные курорты, которые дефицита снега как раз не испытывали. Да и Европа стала доступной, при том, что Кавказ никто у крымских горнолыжников не отнимал. Самодельные подъемники заржавели и развалились, любители зимнего отдыха разъехались по настоящим зимним курортам, а на Перевале по выходным остался работать последний киоск с чаем и печеньем. Турбаза «Ангарский перевал», которая хоть и не работала зимой, но была как бы базой для всех служб, обеспечивающих зимний отдых симферопольцев, окончательно прекратила свое существование. И даже метеостанция на Перевале не работает, хоть ее сотрудники по-прежнему живут в двух маленьких домиках. По крайней мере, данных с нее в глобальных сводках погоды уже не отыщешь.

Даже по нескольким фотографиям видно, что глобальное потепление – не выдумка «ботаников» и снежные зимы случаются в Крыму все реже и реже, сейчас примерно раз в каждые 8-10 лет. Вложение денег в строительство именно горнолыжного курорта при таких обстоятельствах можно назвать сумасшествием, я уже не говорю о падении доходов населения, резком снижении количества курортников в Крыму, трудностях с логистикой и всех остальных прелестях «серой зоны», в которую все больше превращается аннексированный Крым.

Но есть еще обстоятельства, которые, несмотря на свою дикость, вполне вписываются в логику нынешних крымских «инвесторов» и показывают, что не такие уж они и сумасшедшие.

Окончание следует…

Максим Кобза, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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