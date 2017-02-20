Когда мы отдали Крым?

Скоро будет три года, как Россия отобрала у нашей страны Крым. Для Украины это стало началом новой эпохи –​ эпохи постоянной войны. А для Крыма это стало катастрофой. Но почему так получилось?

Этот вопрос мучит, несмотря на то, что в общем-то все понятно, движущие силы и расстановка этих сил вполне очевидны. Также очевидно, что у Украины не было возможности защитить нас. Посещающие сейчас мысли: «ах, если бы в такой-то момент тот-то или этот сделали бы...» – лишь растравляют раны и сопровождаются бесплодными размышлениями о роли личности в истории. Но было что-то фундаментальное, какой-то комплекс фактов, позволивший так легко отобрать Крым. Сейчас самое время думать об этом. Уверен, что покинувшие полуостров крымчане как раз это и начали делать – когда первое ошеломление прошло. И мучит постоянно другой вопрос: а сделал ли я все, что мог?

И вопросы эти, естественные и в чем-то даже полезные для личностного роста, в общем имеют немного смысла – потому что за Крым тогда стали бороться силы его во много раз превосходящие. Но все же, каким был Крым накануне аннексии, что облегчило его порабощение?

Предпосылки для создания своей культурной и политической элиты были, но не было главного – людей, ощущавших Крым своей землей

У Крыма отсутствовала субъектность, он не был ничем сам по себе, но только в приложении к чему-то большему, тогда – к Украине, теперь – к России. Субъектность и тогда была только у крымских татар, у другого населения – нет. Оно и было населением, не более того, что довольно странно, учитывая очень своеобразную крымскую историю. Предпосылки для создания своей культурной и политической элиты были, да еще какие, но не было главного – людей, ощущавших Крым своей землей.

Большинство из зрелого поколения в Крыму не родилось. Они приехали туда, обжились, освоились, но корни их были не там. Советские граждане, они с равной легкостью могли посчитать своим государством и Украину, и Россию, и нечто общее из них обоих, последнее даже легче всего. И потому крымские татары были в Крыму столь непонятны своим крымоцентризмом. Могло показаться, что при Ющенко в Крыму возникало новое, синтетическое крымское самосознание, но были эти ростки слабы и разрозненны. При Януковиче не вызревание крымской элиты, а борьба с тотальным воровством стала для Крыма важнее. И не только борьба, но и соучастие.

В Крыму землю скупали все – и москвичи, и украинцы. Первые «развращали» крымчан своими деньгами, вторые – своей властью, теми порядками, теми правилами, при которых жалкий землеустроитель при горсовете был влиятельнейшей фигурой. Бороться с этим крымчане не могли, они могли только смирятся и пытаться получить немного своей прибыли. Крым распродавали за них, и хорошо, если позволяли немного постоять рядом. Московский миллионер покупал санаторий себе под дачу у киевского или донецкого замминистра, но документальное оформление составлял крымский председатель горсовета. И ставили его на это место первый с поддержкой второго.

Крымчане были маклерами при крымской земле, не более того. Они уже тогда – до вооруженного захвата – отдали Крым внешним силам. И потому нечего плакать сейчас. Но вспомнить стоит.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

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