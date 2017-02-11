Специально для Крым.Реалии

Молчаливое согласие с аннексией Крыма и урегулирование на востоке Украины не гарантируют нашей стране и европейскому сообществу мирной жизни. С точки зрения Кремля, Украина вновь должна стать российской колонией или прекратить свое существование как государство. Все попытки задобрить агрессора, уступить ему полуостров или провозгласить внеблоковый статус под очередные «гарантии» – мина замедленного действия.

За последние десть лет Москва подготовила и апробировала на практике несколько сценариев порабощения нашей страны с использованием коррумпированных представителей украинской элиты, собственных спецслужб и вооруженных сил. Власти Украины, судя по выступлениям чиновников, полагают, что Москва начала готовить агрессию лишь в 2013 году. Министр юстиции Павел Петренко заявил на днях журналистам, что власти Украины располагают доказательствами того, что операция по захвату Крыма готовилась еще до Евромайдана. Соответствующие документы украинская сторона передала в Европейский суд по правам человека.

Россия вела активную подрывную и разведывательную работу в местных органах власти Крыма

«Это подтверждается тем, что Российская Федерация несанкционированно увеличила свой военный контингент. Это подтверждается тем, что на территорию Украины незаконно перебрасывался личный состав и техника Российской Федерации. Это подтверждается тем, что они вели активную подрывную и разведывательную работу в местных органах власти Крыма, и это зафиксировано документально. Нам точно известны фамилии должностных лиц Российской Федерации, которые координировали в то время, еще до революции и до формального начала активных действий, эту операцию», – отметил министр.

По информации Павла Петренко, активная фаза начала аннексии стартовала еще в 2013 году. Собранные доказательства опровергают версию Москвы в том, что захват полуострова стал реакцией на свержение режима Виктора Януковича. «И фактически тогдашнее руководство государства и руководство спецслужб в то время не могло не знать о тех активных действиях, которые совершали российские спецслужбы и военные на территории Крыма», – добавил он.

На самом деле, все началось гораздо раньше, десять лет назад – 10 февраля 2007 года российский президент Владимир Путин на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности произнес знаменитую речь, которую после назвали «Мюнхенской». Он критиковал Запад за расширение НАТО, заявлял, что роль России в мире изменилась, и цивилизованному сообществу стоит считаться с кремлевскими амбициями в Украине и других государствах постсоветского пространства. После его выступления западные эксперты заговорили о новой «холодной войне».

После «Оранжевой революции» в Киеве и отторжения Косово от Сербии в Кремле решили, что это – происки «подлых» американцев, желавших уничтожить Россию. Трудно сказать, чем руководствовались российские власти: сомнительными стратегическими расчетами или над ними довлела профессиональная деформация чекистов, которым всегда мерещились заговоры и интриги. Важно, что последующие события лишь подтвердили агрессивную природу нынешнего кремлевского режима.

Путин очень прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование

Через год после Мюнхена Путин высказался более открыто. Весной 2008 года в ходе встречи с президентом США Джорджем Бушем-младшим он вспылил. Осведомленные источники газеты «Коммерсант» сообщили, что российский президент пригрозил Украине войной. Тогда Путин впервые прямо заговорил о предстоявшей аннексии Крыма и бойне на Донбассе. «Обращаясь к Бушу, он сказал: «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина – это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий – это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!». И тут он очень прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование. То есть фактически он пригрозил, что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины», – рассказал собеседник издания.

Через несколько месяцев произошло российское вторжение в Грузию. Тема Украины временно отошла на второй план. Но это не значит, что Кремль не готовился. Осенью 2009 года тогдашний президент Дмитрий Медведев подписал новый закон «Об обороне», разрешавший оперативное использование российской армии на территории других государств. Документ стал юридической прелюдией для вторжения «зеленых человечков» в Крым весной 2014 года. Избрание Виктора Януковича президентом подкорректировало планы Москвы. Российские власти перешли к тактике «мягкой силы», загоняя Киев в Таможенный союз и продвигая выгодные для себя решения. На этой волне в 2010 году был подписан печально известный «харьковский пакт», продливший пребывание российского флота в Крыму до 2042 года.

Путин был уверен, что оппозиционным движением в его стране и на Ближнем Востоке руководили американские дипломаты и ЦРУ

С 2007 года Москва готовилась к масштабной военно-политической операции против нашей страны с целью ликвидации украинской государственности. Имеющийся объем информации позволяет предположить, что окончательное решение о нападении на Украину было принято Москвой в разгар «арабской весны». В октябре 2011 года повстанцы жестоко убили ливийского лидера Муаммара Каддафи. Кремль крайне нервозно воспринял сообщение о его смерти. Через полтора месяца грянули «болотные протесты» в Москве, что еще больше разозлило Путина. Как впоследствии вспоминал бывший посол США в Москве Майкл Макфол, российский президент был уверен, что оппозиционным движением в его стране и на Ближнем Востоке руководили американские дипломаты и ЦРУ. Впоследствии Москва и штатные пропагандисты неоднократно заявляли, что в Крыму и на Донбассе они «защищались» от происков Запада, но их аргументы звучали неубедительно. Дескать, если бы «зеленые человечки» не оккупировали украинский полуостров, то там вскоре появились бы базы НАТО.

Уже к концу первого года оккупации «Крымнаш» из символа геополитического триумфа превратился в чемодан без ручки

Украинские добровольцы и ВСУ при поддержке западных партнеров сломали российский план силового развала Украины. Москва не готовилась к захвату Крыма именно в том формате, в котором он произошел. Федеральное правительство неуклюже пыталось «переварить» украденный кусок земли, не имея четкого плана по обеспечению полуострова в условиях санкций и торговой блокады со стороны Украины. Уже к концу первого года оккупации «Крымнаш» из символа геополитического триумфа превратился в чемодан без ручки.

Во внешней политике Владимир Путин приобрел имидж изгоя. С ним вынужденно вели диалог из-за бомбежек в Сирии и эскалаций на Донбассе. Ситуация была настолько плохой, что в феврале прошлого года он отказался лично ехать в Мюнхен на конференцию по безопасности. Вместо него отправился Медведев. По логике вещей, российскому президенту стоило приехать и выступать с очередной громкой речью. Ему следовало показать американцам и европейцам, как они горько ошибались, пренебрегая «российскими интересами». Он не приехал. Почему? Объяснение тут простое: после аннексии Крыма Москва оказалась в стратегическом тупике.

Аннексия – подлая месть украинцам за их право быть самостоятельной нацией

Почему тема актуальная в первую очередь для крымчан? Миф о «сакральности» Крыма для России – наспех сделанная пропагандистская агитка. Она была призвана убедить россиян в «законности» и, самое главное, острой необходимости захвата украинской территории. На самом деле, оккупированная АРК и отдельные районы Донбасса интересны Кремлю только как фактор дестабилизации Украины. Аннексия – подлая месть украинцам за их право быть самостоятельной нацией. Свержение Януковича, мифические базы НАТО в Севастополе, ближневосточные революции, якобы инспирированные Государственным департаментом, – неуклюжие попытки оправдать грубое нарушение международного права.

Некоторые сторонники «Крымнаша» полагают, что Москва «спасла» их от войны. На самом деле, Кремль обрек их на очередную бойню. Когда именно это произойдет, зависит от обстановки в России и политической стабильности в Украине. Кремлевский план-минимум очевиден уже сейчас: втолкнуть ОРДЛО обратно в Украину на своих условиях, отменить санкции, накопить силы и при первом удобном случае ударить по Украине со стороны Крыма.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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