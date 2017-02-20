За последние три года в Крыму сформировалась тенденция – крупные заказы на проектирование, строительство, реконструкцию, обслуживание зданий и коммуникаций местное правительство передает в исполнение российским фирмам. При этом крымским предприятиям не хватает работы.

Наглядный пример – девять заказов подконтрольные России крымские власти отдали фирме из Санкт-Петербурга «Меандр». Она будет проводить проектные, изыскательные, а также ремонтно-реставрационные работы по таким объектам культурного наследия:

«Мечеть и медресе» (1314 год) и «Комплекс монастыря Сурб-Хач» (XIV век) – в Старом Крыму.

«Усадьба Палласа» (конец XVIII века) и «Здание офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка» (1910-1913) – в Симферополе;

«Комплекс сооружений Судакской крепости» (XIV-XV века) – в Судаке;

«Комплекс сооружений дворца» (1910-1911 годы) – в Ливадии;

«Дворец «Ласточкино гнездо» (1912 год) – в Гаспре;

«Комплекс сооружений Воронцовского дворца» – в Алупке;

«Дом, в котором жил писатель А.П. Чехов» (1899-1904 годы) – в Ялте.

Фирма «Меандр» зарегистрирована в Санкт-Петербурге и работает на рынке проектирования, строительства и реставрации России с 2007 года. Она имеет одного учредителя и уставной капитал в 30 тысяч рублей.

Среди исполненных проектов компания указывает ремонтно-реставрационные работы «Ленинского зала» в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург), реставрация помещений Павловского дворца (Санкт-Петербург), Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

Реставрация кинотеатра «Украина» в Севастополе – также дело специалистов «Меандр».

Как рассказала представитель компании «Меандр» Дарья Кокорина, к реставрационным работам крымских объектов уже приступили, а закончить их планируют весной 2017 года.

«Есть определенные графики выполнения работ. В мае мы планируем завершение работ по объектам Республики Крым – это Воронцовский дворец, Ливадийский дворец. По всем объектам, по которым у нас заключены госконтракты, работа уже началась и ведется в рамках первоочередных противоаварийных работ», – пояснила Кокорина.

Председатель «Крымского антикоррупционного комитета» Илья Большедворов поясняет, что российское законодательство позволяет распределять заказы таким образом.

У нас многие закупки проводятся у единственного поставщика – есть такое допущение в законе, им часто злоупоребляют

«У нас многие закупки проводятся у единственного поставщика – есть такое допущение в 44 законе (Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – КР), им часто злоупоребляют. У нас и дороги под эту статью ремонтируют – закупают товары у единственного поставщика. Есть ли коррупционная составляющая, сказать сложно без анализа документов. Но фирм, которые занимаются реставрационными работами, достаточно много, и я не знаю, каким образом сразу на девять объектов выдано одной фирме», – говорит Большедворов.

Представители крымских фирм утверждают, что крымские заказы все чаще передают российским подрядчикам, несмотря на то, что на полуострове хватает специалистов для этих работ.

Это тренд – проектируют все, кроме крымчан, местные профессиональны не задействованы

«У нас так все объекты по Крыму разошлись. Это тренд – проектируют все, кроме крымчан, в генплане крымчане не задействованы, местные профессиональны не задействованы», – говорит руководитель архитектурного бюро 8D architects Дмитрий Дегтярев.

Эти наблюдения подтверждает журналист-расследователь, автор ряда публикаций об инвестировании в Крыму Виктория Веселова.

Российским компаниям раздают санатории в самых живописных местах, заводы, земли и другое крымское имущество

«Российские бизнес-структуры активно осваивают Крым. Это заметно и по тенденциям в распределении бюджетных подрядов, и по тому, кто получает крымскую землю и имущество под свои инвестпроекты. Российским компаниям успешно раздают крымские санатории в самых живописных местах, заводы, земли и другое крымское имущество. Нередко у этих инвесторов сомнительная репутация и незначительные финансовые возможности. В то же время, местные компании, которые присутствуют на крымском рынке, как правило, либо связаны с оккупационными властями, либо кормят их друзей и родственников», – утверждает Веселова.

Вытеснение крымчан с полуострова заметно не только в бизнес-среде, утверждает член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, местных жителей все чаще лишают престижных рабочих мест – вместо них на полуостров заходят российские специалисты.

К 2030 году на полуостров может переселиться около 300 тысяч россиян – 15% от нынешнего населения

«Россиян зазывают работать в Крым на должности с высокой зарплатой, жильем и так далее. По расчетам российских статистиков, к 2030 году на полуостров может переселиться около 300 тысяч россиян, то есть 15% от нынешнего населения», – рассказал Бариев.

Психолог из Крыма Лариса Волошина уверена, что крымчан целенаправленно выдавливают из всех сфер жизни полуострова. При этом приезжие россияне получают лучшее положение.

«Заметьте, основные переселенцы в Крым – это чиновники или военные. У них другая оплата труда, они по-другому живут. В этой ситуации местные жители чувствует себя людьми второго сорта. Им, напротив, предлагают работу в отдаленных регионах России – чтобы можно было уехать туда насовсем», – считает специалист. По ее мнению, такая политика направлена на скорейшее интегрирование полуострова в состав России.

По данным Госстата России, после аннексии полуострова в Крым из стран СНГ прибыли около 45 тысяч человек с целью смены места жительства. За это время около 20 тысяч крымчан, по официальным данным украинских властей, переселились на материковую Украину. Общественники же утверждают, что реальное число крымских переселенцев – порядка 100 тысяч человек.