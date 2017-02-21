После национализации ПриватБанка прошло два месяца. Стал ли государственный «Приват» лояльнее к своим крымским вкладчикам, чем был частный? Крым.Реалии собрали мнения клиентов банка, юристов, руководства финучреждения и НБУ.

«Времени ждать у нас уже нет...»

В январе 2014-го года крымский пенсионер Владимир Спесивцев продал свою трехкомнатную квартиру в Севастополе. У его дочери – киста головного мозга. Средства с продажи квартиры – 60 тысяч долларов – семья планировала потратить на лечение дочери в Киеве, а также на приобретение жилья в столице. В феврале Спесивцевы оформили депозит в ПриватБанке, снять деньги планировали уже на материке. Но Россия аннексировала Крым, и банк заблокировал счета крымчан. Уже более года Владимир судится с финучреждением.

После всей этой национализации абсолютно ничего не изменилось

«После всей этой национализации абсолютно ничего не изменилось. С декабря 2015 года мы в состоянии суда с ПриватБанком. Первое заседание было назначено на лето 2015 года. Второе – на 3 февраля 2016-го года, на которое снова ПриватБанк не явился. Время следующего заседания нам пока не назначали, это приблизительно будет через полгода», – говорит Владимир Спесивцев.

Сейчас средства необходимы на лечение не только его дочери, но и самого мужчины. Семья отправила обращение президенту и премьер-министру Украины, главе НБУ, а также председателю правления ПриватБанка.

«Прочитайте медицинские заключения и вы поймете, что времени ждать у нас уже нет... Ожидаем от вас положительного решения о разблокировке наших счетов в ПриватБанке, письменного ответа на это письмо и выплат всех сумм согласно договорам», – говорится в обращении.

А вот частному предпринимателю, переселенцу из Керчи Саиду Магомедову после национализации ПриватБанка все-таки удалось вернуть свой депозит. Около двух тысяч долларов и 50 тысяч гривен он положил на счет еще в 2009 году, причем в Киеве. В 2014 году банк заблокировал его депозит, объявив мужчину нерезидентом из-за крымской прописки в паспорте. Однако в январе 2017 года в банке передумали: после того, как мужчина взял кредит на восстановление своего бизнеса на материке. У Саида – собственное производство металлопластиковых окон под Киевом.

Мне позвонили и сказали: «По такому-то адресу ваши деньги будут. В течение дня Вы можете их забрать». И без проблем забрал

«Я регулярно ходил (в банк – КР) и говорил, что я хочу работать, я буду восстанавливать производство. Сперва они мне дали возможность участвовать в программе «КУБ» (программа ПриватБанка по поддержке малого бизнеса и предпринимательства – КР). Это было в декабре 2016-го года. Я взял 50 тысяч гривен. 5-го января я ходил в «Приват», и они мне сказали: «Пишите заявление». И 7-го или 8-го числа мне позвонили и сказали: «По такому-то адресу ваши деньги будут. В течение дня Вы можете их забрать». И без проблем забрал», – рассказывает предприниматель.

Сначала – докапитализация, потом – депозиты

Возвращать крымчанам депозиты новое руководство ПриватБанка не торопится. Банк, как и прежде, ссылается на потери финучреждения от аннексии полуострова (около 13 млрд гривен активов) и отсутствие средств на выполнение обязательств перед крымскими клиентами. Председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак настаивает на необходимости докапитализации банка из государственного бюджета.

Когда банк получит дополнительный капитал – мы будем готовы выплачивать депозиты крымчанам

«Размер проблемы – около 9 млрд гривен пассивов и 13 млрд гривен активов, по которым мы ведем международные суды. Все государственные банки в свое время получили от государства дополнительный капитал как компенсацию потерянных в Крыму активов. Сейчас мы обратились к правительству с аналогичной просьбой, ведь выдать крымчанам деньги за счет депозитов киевлян или галичан неправильно. Мы можем это сделать за счет дополнительного капитала и рассчитываем на поддержку правительства. Когда банк получит дополнительный капитал – мы будем готовы выплачивать депозиты крымчанам», – заявил Александр Шлапак в интервью изданию «Форбс».

При этом он подчеркнул, что на возврат средств могут рассчитывать только те крымские вкладчики, которые связали свою жизнь с Украиной, а не приняли гражданство чужой страны.

Информации о реакции Министерства финансов Украины на просьбу ПриватБанка о докапитализации пока нет.

В Национальном банке Украины в спорах по поводу крымских депозитов не участвуют. В пресс-службе регулятора Крым.Реалии подтвердили, что НБУ получил ряд обращений вкладчиков ПриватБанка из числа переселенцев из Крыма. Однако там подчеркнули, что решение таких споров «не входит в компетенцию и полномочия Национального банка, а осуществляется в соответствии со статьей 16 Гражданского кодекса Украины в судебном порядке».

«Возможности есть. Нет желания»

Необходимая для возврата крымских депозитов сумма докапитализации, названная руководством ПриватБанка, завышена. Так считает глава Совета по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг Дмитрий Дугинов. Он отмечает, что многие крымчане уже получили компенсацию от российского Фонда защиты вкладчиков.

У ПриватБанка есть все возможности, нет только желания

«В финансовой отчетности еще в 2014 году была зафиксирована сумма, которую ПриватБанк установил как сумму, необходимую к погашению перед своими крымскими клиентами, это 700 млн гривен. Естественно, с тех пор инфляция шагнула намного вперед, курс доллара по отношению к гривне изменился в три раза, но тем не менее, даже если 700 млн умножить на три, это 2 млрд 100 млн гривен, но никак не 9, и не 14 млрд... У ПриватБанка как в 14-ом, так в 15-ом, 16-ом и уже в 17-ом году есть все возможности, нет только желания», – говорит Дмитрий Дугинов.

По информации адвоката, сейчас в украинских судах находится около 1,5 тысяч исков к ПриватБанку от его крымских клиентов.

Ранее многим вкладчикам не удавалось взыскать свои средства с ПриватБанка, даже если суды становились на их сторону. Банк оспаривал эти решения, и районные суды города Днепра запрещали исполнительной службе взыскивать средства с финучреждения. Однако 16 февраля Днепровский апелляционный суд отменил запрет ГИС взыскивать крымские вклады.

«Представитель ПриватБанка уверил нас, что ПриватБанк не собирается обращаться за подобным решением вновь, поэтому это решение апелляционного суда не подлежит обжалованию, оно вступило в силу с момента своего провозглашения, и теоретически с завтрашнего дня исполнительная служба как города Днепропетровска, так и всей исполнительной службы в Украине, в которых открыты исполнительные производства, должником в которых является ПриватБанк, имеют полное право начинать процедуру принудительного взыскания», – добавляет юрист.

По его мнению, на практике процесс принудительного взыскания средств будет запущен после того, как НБУ и другие банки получат полный текст решения суда.

Вернуть депозиты значит сэкономить?

Недавно Украинский Хельсинский союз по правам человека обратился к руководству ПриватБанка с призывом разблокировать счета крымских клиентов и вернуть им депозиты.

Если государство не отреагирует и не будет возвращать депозиты людям, то оно получит жалобы в международные суды

«До этого это была позиция владельцев банка, теперь владельцем является государство. И государство должно понимать, что это нарушение права собственности, нарушение международных обязательств, в частности первой статьи первого протокола Европейской конвенции по правам человека. И если государство не отреагирует и не будет возвращать депозиты людям, то оно получит жалобы в международные суды. В частности в Европейский суд по правам человека», – отмечает в комментарии Крым.Реалии руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза Борис Захаров.

По мнению правозащитника, возвращение депозитов крымчанам – это «экономия» для государства. В случае выигранных дел в международных судах, Украине придется возвращать людям не только их депозиты, но и платить компенсацию.