В ночь с 9 на 10 февраля в Крыму был задержан участник формирования «Аскер» Сеит-Ибраим Зайтуллаев. С тех пор он находится под арестом. В российских СМИ объявили, что «аскеровец» готовил диверсии на территории полуострова. Корреспондент Крым.Реалии выяснял подробности его задержания.

Первым о задержании Сеит-Ибраима Зайтуллаева сообщил телеканал «Россия-24». Диктор программы «Вести» заявил, что сотрудники ФСБ поймали «нарушителя российской границы», который оказался «украинским диверсантом» и членом формирования «Аскер». По информации «России-24», Зайтуллаева задержали, когда он пытался «незаконно пересечь границу» с Крымом. Журналисты утверждают, что попасть на полуостров через официальные пункты пропуска он не мог, поскольку после вступления в «Аскер» у него отобрали документы.

В сюжете российского канала Зайтуллаев, сидя в тюремной робе, дает комментарии корреспондентам. Он говорит, что инструкторы обучали его и других участников «Аскера» совершать террористические акты. Более того, он сказал, что на админгранице с полуостровом члены исламистской организации «Хизб ут-Тахрир» занимались вербовкой и предлагали «аскеровцам» стать шахидами и взорвать российский пункт пропуска. Каких-либо следов насилия на Сеит-Ибраиме не видно.

Глава формирования «Аскер» Ленур Ислямов подтвердил, что Ибраимов действительно состоял в его формировании. Но он опроверг, что Сеит-Ибраим участвовал в подготовке диверсий.

Он посчитал своим долгом выйти сюда, так как посчитал, что творится несправедливость

«Это крымский татарин, который посчитал своим долгом выйти сюда, так как посчитал, что творится несправедливость. Здесь был в гражданском формировании. То есть он служил здесь, с нами вместе», – сказал Ислямов.

По его словам, на админгранице сейчас базируются две структуры с разными функциями и личным составом: это гражданское формирование «Аскер» и формирующийся батальон имени Номана Челебиджихана. Зайтуллаев, как утверждает Ислямов, состоял в «Аскере» и не участвовал в боевой подготовке.

Ленур Ислямов подтвердил, что Зайтуллаева задержали, когда он пытался пересечь «границу» в обход пунктов пропуска. Но он опроверг, что у парня отобрали документы при поступлении в «Аскер».

По мнению Ислямова, сейчас российские спецслужбы вынуждают Зайтулаева давать ложные показания для дискредитации «Аскера».

«Я понимаю, почему его туда выманили. Для того, чтобы он давал показания против нас, против Ислямова. Сейчас его там пытали, как и всех остальных людей, которые туда попадают таким образом. Их задача – показывать, что на материке одни «бандиты», «татаро-бандеровцы», «хунта» и все такое прочее. Их задачу мы понимаем», – сказал Ленур Ислямов.

«Он рэппер, очень романтичный»

Задержанному Сеит-Ибраиму Зайтулаеву 19 лет. Раньше он проживал в Джанкое. По словам его отца Эскендера, окончив школу, парень пытался поступить в агропромышленный техникум в Симферополе.

«Потом он говорит: «Папа, чего-то мне эта профессия не нравится». А я ему: «Не нравится – тогда сиди дома, смотри огород-«шмогород». А он говорит: «Лучше я поступлю в Белогорске в автошколу». Я был не против. А потом он пожил здесь и сказал, что поедет в Украину, поищет работу. А потом сказали, что он в батальоне. А потом по состоянию здоровью его оттуда отпустили», – сказал Эскендер.

По словам Ленура Ислямова, Сеит-Ибраим – музыкант, сочинял рэп и на адмигранице развлекал своими выступлениями бойцов.

Он не занимался боевой частью. Он музыку писал

«Он не занимался теми вещами, которые связаны с боевой частью. Он больше музыкальной частью занимался. Он рэппер, он музыку писал. Знаете, как нужно, чтобы творческие люди определенным образом поднимали настроения ребятам, которые каждый день несут службу здесь на границе», – сказал руководитель «Аскера».

По его словам, Сеит-Ибраим вышел из состава гражданского формирования около двух месяцев назад. Как утверждает Ислямов, руководство «Аскера» подумывало пристроить его в техникум или институт, но тот предпочел отправится в Крым.

«Он рэппер, очень романтичный. Мама его приезжала несколько раз. Он очень тяжело переживал расставание с родиной, расставание с матерью», – сказал Ленур Ислямов.

Он был здесь с намерением вербовать молодежь в отряды Ислямова

Глава Госкомитета Крыма по делам национальностей, назначенный Россией, Заур Смирнов высказал иную версию появления Сеит-Ибраима Зайтулаева в Крыму. По его словам, парень пытался пробраться на полуостров, чтобы вербовать там новых членов «Аскера».

«Следствие будет с ним в ближайшие дни работать, и мы еще узнаем подробности его деятельности. Но то, что он был здесь с намерением вербовать в отряды Ислямова дополнительно молодежь, в первую очередь, из числа крымских татар, – в этом нет никаких сомнений», – процитировали Заура Смирнова РИА Новости.

Ленур Ислямов, заявил, что эта версия не отвечает действительности.

Не первый случай

Сейчас интересы Зайтуллаева представляет адвокат по назначению (он просил не разглашать его фамилию). В комментарии для Крым.Реалии адвокат сказал, что Сеит-Ибраим проходит только по одной статье – незаконное пересечение границы.

Никакой он не диверсант – в этом его не обвиняют. Я надеюсь, что в ближайшее время он будет освобожден

«Все остальное уже отбили. Никакой он не диверсант – это уже выдумки. В этом его не обвиняют. Я надеюсь, что в ближайшее время он будет освобожден», – сказал адвокат.

Он отказался давать еще какую-либо информацию по делу, сославшись на то, что это может повредить его подзащитному.

Эскендер Зайтулаев опасается, что к его сыну применяют насилие в СИЗО. По его словам, у Сеит-Ибраима есть проблемы со здоровьем.

Российские телеканалы не впервые объявляют о задержании членов «Аскера». В июле 2016 года НТВ выпустил сюжет о задержании участника «группировки Ислямова» по имени Эрнест Аблязимов. В интервью телеканалу он заявлял, что ему якобы приказывали совершить теракт в Керченском проливе. Ленур Ислямов тогда опроверг информацию о подготовке террористического акта и заявил, что содержание сюжета НТВ является лживым.

Совсем недавно – в ночь с 12 на 13 февраля – на административной границе с Крымом произошел еще один инцидент – столкновение членов батальона, который формирует Ислямов, с бойцами Вооруженных сил Украины. Обошлось без человеческих жертв, но пострадало имущество, принадлежащее «Аскеру». Нацполиция Украины заявила, что изъяла у участников гражданского формирования предметы, «напоминающие огнестрельное оружие и боеприпасы», и открыла по этому поводу уголовное производство. В ответ Ленур Ислямов заявил, что оружие, которое было у его людей – трофейное или небоевое. Украинские правоохранители так и не сообщили результаты экспертизы. Пресс-служба херсонского главка Нацполиции пока не комментирует эту тему.

После инцидента на «админгранице» 13 февраля состоялась встреча главы Меджлиса Рефата Чубарова с министром обороны Украины Степаном Полтораком. После нее на сайте минобороны был опубликован пресс-релиз, в котором говорилось, что ВСУ готовы рассмотреть заявления членов «Аскера», которые изъявят желание служить в «крымском подразделении бригады морской пехоты ВСУ».

Речь не шла о создании отдельного подразделения

Ленур Ислямов воспринял эту информацию как свидетельство того, что его батальон готовы легализовать. Он сообщил корреспонденту Крым.Реалии, что сейчас готовят списки добровольцев, которые войдут в новое воинское подразделение.

В то же время, пресс-секретарь Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк в комментарии для Крым.Реалии заявила, что на базе сторонников Ленура Ислямова не будут создавать отдельный батальон.

«Речь шла не о создании отдельного подразделения, а о том, что этих людей готовы принять на контрактную службу в бригаду морской пехоты, которая вышла из Крыма», – сказала она.

По ее словам, пока никто из людей, которые сейчас базируются на админгранице с Крымом, не обращался с соответствующим заявлением в Вооруженные силы Украины.