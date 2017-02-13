На админгранице с Крымом разгорелся конфликт между украинскими военными и лицами, называющими себя «формирующийся батальон имени Номана Челебиджихана». По версии Вооруженных сил Украины, их бойцам пришлось задержать и разоружить членов «незаконного вооруженного формирования», которые пришли на место выполнения их боевого задания. Вторая сторона конфликта утверждает, что столкновение произошло из-за того, что ВСУ решили проводить ночные учения рядом с их расположением. Крым.Реалии выясняли подробности случившегося.

Первыми о конфликте в селе Чонгар сообщили Радио Куреш и издание «Український південь». Эти СМИ в ночь с 12 на 13 февраля опубликовали информацию о том, что бойцы Вооруженных сил Украины захватили базу общественного формирования «Аскер».

В ответ на эти сообщения пресс-служба оперативного командования «Юг» выступила с опровержением под заголовком «Фейк – хуже выстрела в спину», которое было опубликовано на их официальной странице в Facebook.

В пресс-релизе говорилось, что украинские военные не нападали на участников «Аскера». Согласно сообщению, конфликт развернулся между бойцами ВСУ, выполнявшими боевое задание, и членами «незаконного вооруженного формирования». Последние, по версии командования «Юг», прибыли к украинским военным, когда те обустраивали боевые позиции.

«Учитывая специфику подразделения и условия ситуации, формирование было задержано, разоружено, и исполнены все требования устава и других законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях. Сейчас продолжаются, согласно с нормативно-правовой базе, определенные меры и учет вооружения, которое было изъято», – говорится в пресс-релизе командования «Юг».

Версия Ислямова

Иная версия произошедшего у бизнесмена Ленура Ислямова – лидера «гражданской блокады Крыма» и руководителя формирования «Аскер». По-другому он обозначает и участников случившегося конфликта. По его словам, столкновение произошло между ВСУ с одной стороны, и «формирующимся крымскотатарским батальоном имени Номана Челебиджихана» – с другой.

«Вооруженные силы Украины в лице одного из батальонов, который здесь стоит на «границе», решили сделать ночные учения рядом с границей нашего добровольческого батальона, который сейчас формируется. Естественно, произошла небольшая стычка, в ходе которой никто не пострадал... Небольшие повреждения есть у наших конструкций, вагончиков, чего-то еще, но это все поправимо», – заявил Ленур Ислямов в комментарии для Крым.Реалии.

Журналисты ATR заявляли, что майор, командовавший военными, был нетрезв и якобы вступил в сговор с местным предпринимателем, бизнесу которого мешает «Аскер»

На вопрос о том, какая из сторон спровоцировала конфликт, он ответить затруднился. В то же время сотрудники телеканала ATR, принадлежащего Ислямову, распространили версию о том, что первыми напали бойцы ВСУ. Более того, журналисты ATR заявляли, что майор, командовавший военными, был нетрезв и якобы вступил в сговор с местным предпринимателем, бизнесу которого мешает «Аскер». Подтверждения этой информации из других источников отсутствуют.

Ленур Ислямов заявил, что конфликтный инцидент исчерпан, и перед его бойцами извинился один из комбатов ВСУ. В подтверждение этих слов журналист ATR Осман Пашаев опубликовал видео, на котором извинения действительно приносит командир 34 батальона вооруженных сил.

По словам Ислямова, на админгранице с Крымом находятся две отдельные структуры: гражданское формирование «Аскер» и «формирующийся батальон им. Номана Челебиджихана»

По словам Ислямова, на данный момент на трех пунктах пропуска на административной границе с Крымом находятся две отдельные структуры: гражданское формирование «Аскер» и «формирующийся батальон им. Номана Челебиджихана». Причем, по его словам, две эти группы выполняют разные задачи, и в них состоят разные люди. Как утверждает Ислямов, «Аскер» проводит гражданский контроль над работой пограничников и таможни, а члены «формирующегося батальона» занимаются военной подготовкой. При этом Ленур Ислямов не дал прямого ответа на вопрос, имелось ли у «Аскера» или батальона боевое оружие, и изымали ли его правоохранители.

«Если имеются в виду все эти учебные гранаты и все такое прочее, которое у нас есть, то, наверное, да. У нас есть закон Украины, если вы знаете, по которому трофейное оружие передается батальонам. Так вот, если у нас будет трофейное оружие, оно точно также будет передано батальону, который будет сформирован после получения номера воинской части», – сказал Ленур Ислямов в комментарии для Крым.Реалии.

Официально

Оперативное командование «Юг» продолжает настаивать на том, что у людей Ленура Ислямова сотрудники Национальной полиции изъяли целый арсенал оружия.

Было изъято стрелковое оружие, взрывоопасные предметы этого незаконного вооруженного формирования

«Было изъято стрелковое оружие, взрывоопасные предметы. Представителями Национальной полиции было изъято и вывезено оттуда это незарегистрированное оружие этого незаконного вооруженного формирования. Представителями военной прокуратуры и военной службы правопорядка сейчас проводятся необходимые действия для выяснения всех этих обстоятельств», – сообщил пресс-офицер оперативного командования ВСУ «Юг» Игорь Бирюков в комментарии для Крым.Реалии.

Национальная полиция подтвердила, что оружие возле села Чонгар действительно изъяли. По информации пресс-службы херсонского главка Нацполиции, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

«С целью исследования предметов, которые по внешним признакам напоминают огнестрельное оружие и боеприпасы, назначены баллистические и взрывотехнические экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия по установлению происхождения изъятых предметов», – говорится в сообщении Нацполиции.

В пресс-службе военной прокуратуры южного округа опровергли информацию о том, что их ведомство проводит проверку по поводу инцидента на «границе», и отказались комментировать данную тему. В херсонском главке СБУ корреспонденту Крым.Реалии сообщили, что их сотрудники находились на месте происшествия, однако только наблюдали за происходящим.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров – один из главных сторонников создания добробата им. Номана Челебиджихана – расценил случившееся как «немотивированное и силовое занятие военнослужащими территории, обустроенной общественной организацией «Аскер». Днем 13 февраля он встретился с министром обороны Украины Степаном Полтораком, с которым они обсудили произошедший инцидент.

На сайте минобороны было опубликовано сообщение на эту тему. В нем говорится, что инцидент исчерпан, и ни слова не сказано по поводу того, как к случившееся оценивает министр.

Также там сообщается, что ВСУ готовы рассмотреть заявления членов «Аскера», которые изъявят желание служить в некоем «Крымском подразделении бригады морской пехоты ВСУ».

Формирование указанного подразделения будет происходить с учетом вероисповедания и традиций личного состава

«Формирование указанного подразделения будет происходить с учетом вероисповедания и традиций личного состава. Кроме этого будут созданы условия соблюдения религиозных потребностей верующих разных религиозных конфессий, а именно – к пастырской работе будут привлекаться представители различных вероисповеданий», – заявили в пресс-службе Минобороны Украины.

В сообщении ведомства не уточняется, идет ли речь об узаконивании «батальона Номана Челебиджихана» или о создании новой структуры.

Говорят правозащитники

Вечером 13 февраля свою версию случившегося изложила организация «Медийная инициатива за права человека». Ее представители утверждают, что в ночь с воскресенья на понедельник произошло следующее.

«Наблюдательные посты «Аскера» и 34 батальона находятся на расстоянии около 200 метров друг от друга (с разных концов рынка). Накануне вечером военнослужащие заметили, что «аскеровцы» заступили на пост с боевым оружием. После доклада командиру, получили приказ разоружить их. Однако добровольцы оказали сопротивление», – заявляют правозащитники.

По их словам, после того, как между сторонами начался конфликт, на помощь 34 батальону ВСУ прибыл бронетранспортер, а позднее – комбат.

«Аскеровцы» заблокировали БРДМ и микроавтобус. Конфликт продолжался до утра

«Во время обыска в лагере «Аскера» был обнаружен арсенал оружия. Военные вызвали полицию. Оружие было изъято и сложено в микроавтобусе для доставки в участок. Однако «аскеровцы» заблокировали БРДМ и микроавтобус. Конфликт продолжался до утра», – говорится в сообщении «Медийной инициативы».

По их информации, после прибытия на место Ленура Ислямова, представителей контрразведки, военной службы правопорядка и прокуратуры, был найден компромиссный вариант. Он якобы состоял в том, что командир 34 батальона приносит извинения за силовые действия в отношении добровольцев, а «Аскер» разблокирует БРДМ и сдает все нелегальное оружие правоохранителям.

«Медийная инициатива» заявляет, что изъятые полицией автоматы значатся как утерянные 24 отдельным штурмовым батальоном «Айдар». По поводу пропажи оружия батальона, которое насчитывает 3000 единиц, ранее военная прокуратура открыла несколько уголовных производств. Подтверждения того, что автоматы «Аскера» входят в число этого арсенала, из других источников отсутствуют. Нацполиция заявляет, что продолжает устанавливать происхождение изъятого оружия».