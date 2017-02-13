Главной темой для обсуждения в социальных сетях стал инцидент, произошедший вечером 12 февраля в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом. Несмотря на то, что обе стороны конфликта – и вооруженные силы Украины, и общественное объединение «Аскер» – признали конфликт исчерпанным, вопросы у общественности остались.

Обсуждение инцидента в соцсетях получилось эмоциональным. Многих случившееся неприятно поразило.

Валентин Бут

Ганебний вчинок. Інформації надзвичайно мало, але щоб там не було, захоплення віськом патріотичної громадської організації є недопустимим

Alexey Starodubov

За три года во власти так и не спромоглись подготовить стратегию деоккупации/реинтеграции Крыма, зато "бригаду" для внутренних разборок уже собрали. У нас вообще есть в стране закон?

Людмила Маркиз

Эту страну не победить. Нет смысла. Она сама со всем справится.

Московия! Трепещи! КРЫМСКОТАТАРСКИЙ БАТАЛЬОН напугал целое южное командование! Даже не представляю, что будет, если они полк сформируют! Опубликовано Эрфаном Кудусовым 12 февраля 2017 г.

Сулейман Сулейманов

и это им еще оружие не дали )

Хотя в вопросе с оружием как раз все не так однозначно. Появилась, например, вот такая информация:

Георгій Тука

Мене особисто це не дуже дивує...

Как бы там ни было, обе стороны конфликта признали инцидент исчерпанным. Хотя вопросы у общественности остались.

Elvina Seitbullaeva

Извиниться это не значит, что тоже самое может не произойти завтра

Сергей Груздов

И снова-таки нельзя не отметить главную, основную причину подобных инцидентов. Она все та же, как и причина дико звучащих судебных приговоров за деяния граждан Украины по активному воспрепятствованию агрессивным устремлениям соседнего государства. Причина - в откровенном затянувшемся саботаже со стороны украинской власти.

У всей этой истории оказался несколько неожиданный финал. Руководство министерства обороны готово рассмотреть формирование из числа членов организации «Аскер» отдельного крымскотатарского военного подразделения Вооруженных сил Украины.

А вот итог сегодняшнего дня , Крымскому батальону им. Номана Челебиджихана быть-в вооруженных силах Украины , в Морской пехоте . Всех Крымцев поздравляю, а затем и всю ,патриотичную, Украину . Опубликовано Ленуром Ислямовым 13 февраля 2017 г.

Spartak Lysenko

Нет худа без добра, получается. Батальону быть! ))