ВСУ принесли извинения за инцидент с объединением «Аскер» (видео)

Вооруженные силы Украины принесли свои извинения организации «Аскер» за инцидент, который произошел ранее, чтобы не провоцировать конфликт и «не использовать методы пропаганды». Об этом заявил пресс-офицер оперативного командования ВСУ «Юг» Игорь Бирюков. Накануне появилась информация об инциденте, на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля. По сообщению, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие». Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что нападения не было.