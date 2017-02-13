Ислямов: найденное на Чонгаре оружие – не боевое

Изъятое Национальной полицией Украины в Херсонской области оружие и боеприпасы в селе Чонгар на территории базы общественного объединения «Аскер» не является боевым. Об этом 13 февраля в вечернем эфире Радио Крым.Реалии сообщил глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов.

«Добровольческому батальону у нас больше года, у нас проходят инструктажи, приезжают инструкторы, которые обучают. У нас есть разные виды невзрывных, но очень похожих на взрывные устройства, элементов, которыми мы тренируем бойцов. У нас есть похожие на автоматы Калашникова имитаторы, похожие на автомат и на все остальное...Могло быть у кого-то трофейное оружие», – заявил Ислямов.

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Национальная полиция Украины в Херсонской области открыла уголовное производство по факту выявленного оружия и боеприпасов в селе Чонгар. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту обнаруженного и изъятого возле села Чонгар оружия и боеприпасов следственное отделение Генического ОП ГУНП в Единый реестр досудебных расследований внесло сведения по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», – говорится в сообщении.

В нацполиции добавили, что «с целью исследования предметов, которые по внешним признакам напоминают огнестрельное оружие и боеприпасы, назначены баллистические и взрывотехнические экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия по установлению происхождения изъятых предметов».

Накануне появилась информация об инциденте, на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля. По сообщению, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие».

Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что «нападения не было».

Военные указали, что выполняли боевые задачи в это время «на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования». Представители командования «Юг» приняли меры, согласно уставу, говорится в сообщении.