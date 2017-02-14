Конфликт на Чонгаре: ВСУ и крымскотатарские активисты (видео)

В ночь с 12 на 13 февраля у села Чонгар произошел инцидент между военнослужащими Вооруженных сил Украины и активистами общественного формирования «Аскер». Сведения о деталях конфликта разнятся, даже местные жители дают противоположные показания. Член Меджлиса крымскотатарского народа Абмеджит Сулейманов рассказывает, что военные ВСУ въехали в их лагерь на боевой технике. По словам Сулейманова, один из них был в нетрезвом состоянии. Командир 57 отдельного мотопехотного батальона Дмитрий Красильников утверждает обратное. Он сообщил, что в лагерь «Аскера» они въехали из-за того, что активисты неверно среагировани на военные учения, проводимые ВСУ. Начальник пресс-службы оперативного командования «Юг» Игорь Бирюков добавил, что у активистов было обнаружено и изъято оружие. ВСУ извинились перед «аскеровцами», пообещали в дальнейшем предупреждать об учениях не только СБУ, но и активистов.