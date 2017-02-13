Ислямов: инцидент между ВСУ и «Аскер» – исчерпан

Глава общественного объединения «Аскер» Ленур Ислямов заявляет, что инцидент между его формированием и Вооруженными силами Украины (ВСУ) исчерпан. Об этом Ислямов сообщил в понедельник, 13 февраля, в комментарии Крым.Реалии.

По словам Ислямова, командование ВСУ принесло извинение, и добровольцы приняли его.

«Вооруженные силы Украины в лице одного из батальонов, которые стоят на границе, решили сделать ночные учения возле нашего батальона. Произошла небольшая стычка, в ходе которой никто не пострадал. Вооруженные силы в лице командиров и камбригов извинились перед бойцами батальона имени Номана Челебиджихана. Мы эти извинения приняли. Для нас инцидент исчерпан», – заявил глава «Аскера».

Ислямов затруднился ответить, какая сторона спровоцировала конфликт. Он добавил, что поврежденные ВСУ здания, где базировалось общественное объединение «Аскер» «можно поправить».

По версии оперативного командования «ЮГ» ВСУ, конфликтный инцидент произошел, когда украинские военные обустраивали боевые позиции, а не во время учений. По словам пресс-офицера командования Игоря Бирюкова, на место обустройства позиций пришли вооруженные представители «незаконного вооруженного формирования», и бойцам ВСУ пришлось задержать эту группу и разоружить.

Накануне появилась информация об инциденте, на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля. По сообщению, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие». Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что нападения не было.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

В Национальной Гвардии Украины, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечают, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».