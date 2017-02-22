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Участники «Марша национального достоинства» в Киеве выдвинули требования к Порошенко (видео)

Участники «Марша национального достоинства» в Киеве выдвинули требования к Порошенко (видео)
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Прекратить торговлю с Донбассом и Россией, наказать тех, кто совершал преступления против участников Революции достоинства и поддерживал режим Виктора Януковича, минимизировать влияние на власть крупного бизнеса и запретить продажу сельскохозяйственных земель – такие требования выдвинули участники «Марша национального достоинства» к президенту Порошенко. Марш прошел в правительственном квартале в Киеве. Инициаторами марша, к которому присоединились несколько тысяч человек, стали объединения «Свобода» и «Правый сектор», а также партия «Национальный корпус».

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