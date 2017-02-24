В эти выходные, 25-26 февраля, в Клубе Кабинета министров Украины состоится событие, призванное напомнить украинскому и зарубежному сообществу о положении Крыма – международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира». В списке приглашенных – украинские политики, представители правительства, иностранные дипломаты и международные эксперты. Организатором выступает Министерство информационной политики Украины. Здесь подчеркивают: важно, чтобы проблему аннексированного полуострова обсуждали не только в узком кругу крымских экспертов.

Посетит форум и Юлия Каздобина, сегодня она занимает должность советника министра информационной политики Украины по Крыму. Каздобина – не крымчанка. Говорит: понимание специфики региона появилось в 2005 году, когда она начала регулярно посещать полуостров. А с 2014 года вопрос актуализировался как никогда.

«Это большая, интересная и очень сложная проблема, но с самого начала у меня было убеждение, что проблема (российской аннексии полуострова – КР) решаемая. С самого начала было убеждение, что это будет непросто, это потребует огромного количества работы, взросления со стороны украинцев, которые привыкли перекладывать многое на плечи государства, но проблема решаемая», – говорит Каздобина.

Нынешний советник министра информполитики вошла в экспертное сообщество по Крыму. Отмечает: для нее важно приложить накопленные знания к процессу деоккупации полуострова. Проведение форума, говорит Каздобина, актуально именно потому, что дает возможность осмыслить ситуацию.

По прошествии времени у людей уходят эмоции и появляется понимание. Происходит осмысление проблемы не только с точки зрения личной боли, но и более глобальных процессов

​«Кажется, по прошествии времени у людей уходят эмоции и появляется понимание. На встречах я слышу, как меняется тон обсуждений, как меняется понимание своей роли, что можно делать, что нужно делать. Происходит осмысление проблемы не только с точки зрения личной боли, но и более глобальных процессов. Мне кажется, что этот форум важен как возможность встретиться на новом этапе развития понимания тех людей, которые задействованы в проблеме, и попробовать посмотреть в будущее – куда и как мы движемся», – считает Каздобина.

По мнению первого заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, форум дает возможность «выработать политический нарратив, обозначить те проблемы, которые сегодня актуальны».

«За три года оккупации остается уйма задач, которые нужно ставить перед собой, задач, которые Украина должна решать. Этот форум – широкая платформа для обсуждения ситуации не только с точки зрения Украины, но также она дает возможность думать о том, насколько мировое сообщество может решать эти проблемы, какое будущее у Крыма, какие способы деоккупации могут быть – стоит задумываться над этими вопросами уже сейчас», – подчеркивает Джеппар.

По ее словам, повестка форума будет касаться не только непосредственно аннексии Крыма, но также затронет тему современных реалий полуострова и будущей реинтеграции региона в составе Украины. Так, гости форума обсудят международно-правовые последствия оккупации Крыма, влияние российской пропаганды и свободу слова на полуострове, статус региона и стратегию его деоккупации.

Эти темы – лишь вершина айсберга, подчеркивает Эмине Джеппар: по ее словам, говорить о Крыме можно глубже и шире. Но вопрос о том, что делать с полуостровом после деоккупации, Джеппар выделяет особо, ведь «как внезапно для крымчан произошла оккупация, так внезапно полуостров вернется», считает она.

Говоря о Крыме, мы должны уже искать рецепт возврата, мы должны просчитывать сценарии

​«Говоря о Крыме, мы должны уже искать рецепт возврата, мы должны просчитывать сценарии, способы, стратегии, мне кажется – это сегодня ключевое... Оккупация не зависела от Украины, мы понимали, что Украина не сможет воевать, также пройдет и деоккупация – на макрополитическом уровне», – говорит первый заместитель министра информационной политики.

Важным вопросом станет и обсуждение репрессий, которые сегодня происходят в Крыму. В украинском Мининформе уверены: если не обращать внимание и не говорить об ущемлении прав человека на всех доступных площадках, полуостров станет закрытой зоной, где с молчаливого позволения мирового сообщества Россия получит шанс творить свое правосудие.

Отсюда вытекает и информационный аспект – проблемы освещения ситуации в Крыму и возможность донесения данных до мировой общественности.

Информация – это орудие, которым Россия активно пользуется. Мы понимаем, что для них это элемент войны

​«Украина – полигон для тестирования информационных технологий зомбирования и пропаганды. Это часть гибридной войны, это невоенный способ воевать. Информация – это орудие, которым Россия активно пользуется, ведь не секрет, что сегодня Россия вкладывает финансы в две сферы – армия и медиа, СМИ. Мы понимаем, что для них это элемент войны», – говорит Джеппар.

Программа форума предусматривает и неформальную часть: так, в Клубе Кабинета министров прозвучит крымскотатарская народная музыка в исполнении заслуженного деятеля искусств Украины Джемиля Карикова, пройдет показ художественно-документального фильма «Крым. Сопротивление» и фотовыставка, посвященная аннексии.

В Мининформе признаются, что не ждут мгновенных результатов: здесь понимают, что встречи и конференции – не панацея для деоккупации полуострова. Вместе с тем, такая платформа – это еще одна возможность поднять проблему на повестке дня Украины и мира, а для крымчан это месседж: «о вас не забыли, о Крыме говорят и ищут пути разрешения».