Деоккупация Крыма: силовой сценарий неизбежен?

Специально для Крым.Реалии

Украина и цивилизованный мир оказались перед сложным выбором. Дипломатический потенциал по возвращению Донбасса и Крыма практически исчерпался. Руководство страны продолжает настаивать, что альтернативы переговорам нет, но Киеву не стоит отбрасывать и другие методы воздействия на агрессора, в том числе и силовые.

Год назад президент Петр Порошенко сообщил, что украинские власти рассматривают формат «Женева плюс» как переговорную площадку для освобождения аннексированного полуострова. «Борьба за возвращение Крыма тоже остается первым приоритетом на повестке дня. И мы предложим создать международный механизм по деоккупации полуострова. По моему глубокому убеждению, оптимальным форматом для создания такого механизма является формат «Женева плюс»: с участием наших партнеров из ЕС, из США и, возможно, стран-подписантов Будапештского меморандума», – заявил тогда президент.

Старт был неплохим. Создание новой переговорной площадки по Крыму поддержали власти Турции. Логику действий Анкары понять было просто: инициатива Петра Порошенко совпала с жестким кризисом в российско-турецких отношениях. Турецкие власти использовали «крымскую карту» для решения более важных для них вопросов в Сирии. Как только Москва продемонстрировала, что не намерена посягать на турецкую сферу влияния в сирийской республике, интерес Анкары к «Женеве плюс» моментально ослаб. Турецкие власти систематически напоминают Кремлю о непризнании аннексии, но в активную игру по освобождению полуострова они пока не вовлечены.

Российская сторона на публику демонстрировала нежелание обсуждать тему переговоров о дальнейшей судьбе полуострова, но основную роль сыграли иные факторы. К инициативе Петра Порошенко прохладно отнеслись в Вашингтоне и Лондоне. Британские власти были заняты проблемой выхода страны из ЕС, а команда бывшего президента США Барака Обамы видела своей главной задачей сохранение трансатлантического единства в вопросе санкций против Кремля. И тут Белый дом достиг ощутимых результатов. Москва продолжает платить большую цену за агрессию против Украины и не может полноценно осваивать Крым.

В любом случае, будет вооруженный способ. Те, кто захватил Крым, просто так оттуда не уйдут

Теперь громче звучат голоса тех, кто настаивает на силовом решении проблемы. Например, командир добровольческого батальона «Крым» Иса Акаев. В эфире одного из украинских телеканалов он высказал мнение, что Крым придется возвращать под контроль Украины силой. «В любом случае, будет вооруженный способ. Потому что те, кто захватил Крым, просто так оттуда не уйдут. По времени сложно сказать, у меня недостаточно информации. Насколько я ею владею, это произойдет после того, как Россия потерпит серьезное поражение в Сирии», – предположил Акаев.

Он рассказал, как в первые дни аннексии на полуострове были люди, готовые противостоять «зеленым человечкам». «Это был я, мои близкие друзья. Нас было довольно много, около 100 человек на тот момент, желающих это сделать. Но мы не нашли поддержки в тот момент ни со стороны Меджлиса, ни со стороны силовых структур. Все считали, что все под контролем, что там СБУ, Вооруженные силы, МВД все контролирует, что все будет нормально. Ощущение того, что все будет ненормально, были серьезные, потому что мы видели, что происходит», – отметил комбат.

Наказать агрессора и восстановить целостность страны можно, лишь имея сильную армию

Аналогичного мнения придерживаются и авторитетные украинские специалисты. Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин в начале прошлого года опубликовал объемную статью. Он признал, что потенциал переговорного процесса по Крыму и Донбассу может исчерпаться уже к 2018-2019 году. По его мнению, Украине не стоит рассчитывать только на дипломатические методы. Наказать агрессора и восстановить целостность страны можно, лишь имея сильную армию. События прошедшего года лишь подтвердили правильность его выводов.

Мрачную для Киева картину смягчает тот факт, что Москва оказалась в стратегическом тупике. Цель Кремля на мировой арене не изменилась. Они стремятся обменять аннексированный Крым на что угодно. Набор «хитрых планов» крайне ограничен: формальное возвращение оккупированных районов Донбасса в обмен на полуостров, «размен» Сирии на Крым или создание широкой коалиции против ИГИЛ. Все они были отвергнуты Бараком Обамой и его союзниками в ЕС. В Кремле надеются, что администрация президента Дональда Трампа согласится на один из них или же в Украине сменится власть, и новое руководство подпишет «договор о дружбе» (по сути – акт капитуляции), легализовав российское присутствие на полуострове. Кстати, некоторые кремлевские СМИ уже назвали олигарха Виктора Пинчука будущим президентом Украины. Предприниматель заслужил почтение российской публики тем, что предложил «временно» отказаться от Крыма и потенциального членства в ЕС. По версии телеканала Россия-1, только Петр Порошенко против сдачи полуострова России, а все его оппоненты – поголовно за.

Кремль и дальше продолжит тасовать «хитрые планы», занимаясь дипломатическим фиглярством и распространяя дезинформацию в надежде, что на этот раз американцы и европейцы клюнут. Пойти на компромисс по Крыму Москву может заставить несколько причин: громкое внешнеполитическое поражение (Сирия, например), жесткий политический кризис внутри страны или экономический обвал, спровоцированный санкциями.

Администрация российского президента выдумала миф о «добром Трампе» ради успокоения элиты, которая еще с начала прошлого года начала тяготиться «Крымнашем» и геополитическими авантюрами руководства. Важно напомнить, что западные ограничения налагались не на российское общество, а на конкретные компании и лица, приближенные к президенту Владимиру Путину, дабы повлиять на его поведение. Нервозность российской элиты весьма беспокоит Кремль. Особенно в условиях, когда экономический кризис в стране набирает обороты, правительство не имеет внятной программы выхода из рецессии, а деньги в западных банках под угрозой заморозки.

Дипломатические методы возвращения Крыма нужны для того, чтобы подготовить армию для нанесения решающего удара

Внешнеполитические авантюры, санкции, падение цен на нефть и газ ослабляют Россию. Гнойник внутренних противоречий может лопнуть в любой момент. Особенно, когда российским элитам станет очевидно, что Владимир Путин окончательно завел их в тупик. Украинские власти и западные партнеры уже сейчас должны быть готовы к подобному развитию событий. Кстати, НАТО укрепляет восточные рубежи, в том числе и на случай обострения обстановки внутри России.

Отечественный Генштаб должен иметь хотя бы общий план освобождения оккупированных территорий. Он должен состоять из двух основных сценариев: планирование прямого столкновения с регулярными частями российских войск и подавление очагов сопротивления со стороны «казаков» и прочих «ополченцев». В условиях политического кризиса в Кремле российские военные могут оказаться в ситуации неопределенности. Сопротивление будут оказывать лишь организованные группы перебежчиков и коллаборационистов, для которых возвращение Украины будет означать личную катастрофу. Властям Украины пришла пора признать (пусть и непублично), что дипломатические методы возвращения Крыма нужны для того, чтобы выиграть время, подготовить армию и спецслужбы для нанесения решающего удара.

Сергей Стельмах, политический обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции