Украина и спор между Россией и Беларусью

На фоне обострения ситуации на Донбассе, блокады торговли с оккупированными территориями и годовщины трагических событий на Майдане, без внимания многих украинцев осталось российско-белорусское противостояние. Конечно, оно проходит в плоскости обмена взаимными обвинениями и шантажом, но может и набрать другой динамики. Тем более, что определенное ощущение дежавю есть.

Это далеко не первый конфликт, который возникает между двумя участниками Союзного государства. Время от времени Александр Лукашенко решает немного выторговать бонусов за лояльность к Кремлю, когда ситуация в стране ухудшается. Тогда Батька заигрывает с Западом, немного ослабляет давление на общество и ожидает печеньки от России, которая непременно захочет сохранить в союзниках ближайшего партнера.

Иногда же власти России, когда решают, что Лукашенко много себе позволяет вольности на внешнеполитическом фронте, могут шантажировать его газом в зимний период или чем-нибудь другим.

Однако нынешний конфликт выглядит серьезнее, чем всегда. Начался он вроде с того, что Беларусь, в связи с мировым падением цен на энергоносители, в одностороннем порядке снизила цену на российское голубое топливо почти вдвое. В ответ Россия заявила о долге Беларуси за газ, из-за чего сократила поставки нефти в соседнюю страну.

Лукашенко заявил, что не будет торговать независимостью, официальный Минск вскоре подписал соглашение с Ираном на закупку местной нефти

Лукашенко заявил, что не будет торговать независимостью и, чтобы показать Москве серьезность своих намерений, официальный Минск вскоре подписал соглашение с Ираном на закупку местной нефти.

Другой виток конфликта разворачивается на фоне безвизового режима для 80 стран, в том числе членов ЕС и США, который ввела Беларусь на фоне потепления отношений с Западом. В ответ Россия объявила об установлении пограничного контроля с Республикой Беларусь, что противоречит межгосударственному соглашению. В то же время 78% россиян вроде бы высказались за введение с Беларусью визового режима, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что Россия не рассматривает такой возможности.

Нейтралитет, который постоянно демонстрирует Лукашенко в российско-украинской войне, явно раздражает Путина. Его не устраивает такая игра Батьки на два фронта и статус «голубя мира», который получает себе белорусский президент благодаря тому, что Минск стал площадкой для переговоров по Донбассу.

При этом всем белорусские чиновники заявляют, что надеются на полную отмену санкций ЕС в отношении Беларуси, а Александр Лукашенко приказал отозвать белорусских специалистов с таможенных органов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). На ежегодной пресс-конференции он и вовсе заявил, что от вступления в ЕврАзЭС Беларусь потеряла 15 миллиардов долларов. В этом смысле примечательно, что белорусский президент является самым популярным иностранным политиком в Украине, согласно опросу социологической группы «Рейтинг», проведенному в январе прошлого года. Почти 2/3 украинцев относятся к нему положительно. Причем таких 88% среди той части респондентов, которая поддерживает курс Украины на сближение с Таможенным союзом, на основе которого и появился ЕврАзЭС.

Вся эта конфронтация разворачивается на фоне увеличения количества сюжетов на российском телевидении, где основным месседжем является: «Хватит кормить Беларусь».

Конфликт и Украина

Также стоит выделить несколько отличительных событий из перечня того всего, что сейчас происходит в Беларуси, которые касаются Украины.

В крупных городах Беларуси прошли акции протеста. Люди вышли выразить свое несогласие с так называемым «Декретом №3» против «тунеядства»

Следует вспомнить недавний инцидент с запретом въезда украинскому писателю Сергею Жадану в Беларусь по обвинению его Россией в терроризме, и последующей отменой этого решения белорусскими властями. Такой шаг можно рассматривать как скрученную фигу в сторону Москвы. Аналогично можно трактовать и непризнание «документов», изданных в ОРДЛО, о чем заявляют белорусские чиновники.

В ответ же напрашивается пример, когда российские нацболы сорвали брифинг посла ОБСЕ Мартина Сайдика во время минских переговоров. При этом следует заметить, что ни охрана отеля, где должен был состояться брифинг, ни белорусские силовики не мешали россиянам разбрасывать листовки и выкрикивать антиукраинские лозунги. И это явно выглядит, как попытка дискредитировать Минск как площадку для переговоров по Донбассу. Также возникают вопросы относительно лояльности белорусских спецслужб к главе своего государства.

На фоне всего этого на выходных в крупных городах Беларуси прошли акции протеста. Люди вышли выразить свое несогласие с так называемым «Декретом №3» против «тунеядства». Это первые массовые митинги в стране после разгона Площади в 2010 году.

Где-то это уже было

Читая все эти известия, которые приходят из Минска, крайне трудно избавиться от ощущения дежавю. Вся эта ситуация напоминает события 2013 года в Украине. Тогда Виктор Янукович провозгласил курс на ассоциацию с ЕС, после чего Москва задействовала все возможные силы, чтобы не допустить сближения Киева и Брюсселя. Над Януковичем долго смеялись на российском телевидении. Власть России устраивала Украине экономическую блокаду, запрещала экспорт отечественной продукции в Россию, всячески шантажировала. Тонны кремлевской пропаганды сыпались отовсюду и сеяли ненависть россиян к украинцам. Так продолжалось до тех пор, пока Виктор Янукович не поехал в Сочи и не договорился с Путиным о кредите.

Путин и компания попытаются воспользоваться случаем, чтобы обуздать непослушную Беларусь, и намекнуть Западу, что Россия обеспечивает «стабильность» на постсоветском пространстве

Далее же власть регионалов сделала резкий разворот в сторону ориентации на Россию. Янукович не подписал Соглашение об ассоциации. Майдан, эскалация конфликта, Кремль склонял Януковича, чтобы тот жестоко разогнал протестующих. Что было дальше, всем известно.

Примечательно, что обострение отношений между Россией и Беларусью происходили как раз в годовщину расстрела Небесной сотни. А пресс-служба Александра Лукашенко уже заявила, что он уехал на целую неделю в Сочи, зато представитель Путина Песков заявляет, что его шеф не имеет в планах встречи с белорусским коллегой.

В своей книге «Истории домашнего потребления» историк Андрей Портнов пишет: «Для внутренней политики Кремлю нужен образ региона УМБ (Украина, Молдова, Беларусь ‒ ред.) как пространства неуверенности и хаоса, которому можно противопоставить «стабильность» российской власти».

Путин и компания непременно попытаются воспользоваться случаем, чтобы не только обуздать непослушную Беларусь, но и намекнуть Западу, что Россия обеспечивает «стабильность» на постсоветском пространстве, поэтому с ней нужно считаться.

Белорусскому народу не позавидуешь: теперь и он может оказаться между молотом и наковальней. С другой стороны, возникает прекрасная возможность, чтобы укрепить свою идентичность. Путин же хорошо известен как тот, кто укрепляет в мире антироссийские настроения и лишает соседние нации сантиментов в отношении России.

Назарий Заноз, политический обозреватель, публицист

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода