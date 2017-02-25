Вслед за Россией Крым несколько дней помпезно отмечал «День защитника отечества». Украина провела мероприятия в память об утрате Крыма, который не смогла защитить три года назад.

Насыщенная программа в Верховной Раде. Обращения чиновников к крымчанам. Круглосуточные ток-шоу и новостные выпуски на крымскую тематику. Хотя бы раз в год.

Но есть одно существенное «но».

Складывается впечатление, что в украинском информационно-политическом дискурсе Крым – уже самостоятельное государство со своей атрибутикой и конституцией. Закрепить это законодательно в Киеве призывают «вчера», не собираясь даже обратиться к общественному мнению граждан Украины – в частности, находящихся в Крыму.

Украинцев, как и ничего украинского, в Крыму для Украины попросту нет. «Все выехали еще весной 2014 года».

Украина и мир предпочитают оставаться глухими, немыми и слепыми к проблемам людей, которые в Крыму до сих пор ждут и надеются. С каким сердцем им терпеть это равнодушие?

Речь не только об этнических украинцах, но и о проукраинских крымчанах разных национальностей и вероисповеданий в целом. О крымском Евромайдане, который попытались вычеркнуть из школьных учебников. О жестоких расправах над его участниками, плене и пытках его лидеров и активистов, побоищах на митингах. О «живых щитах» из женщин и молодежи под осажденными украинскими воинскими частями. О гражданине Украины Олеге Сенцове, получившем двадцать лет российских лагерей. Украинских активистах, пропавших без вести в Крыму, прибыв поддержать местное проукраинское движение. Убитых офицерах украинской армии. Подростке, забитом насмерть за украинскую речь. Молодежи, которая пишет «Крим – це Україна» и рисует сине-желтые полосы на стенах. Мужчинах, которые выезжают с полуострова защищать Украину, отрезая себе дорогу домой, к родным и близким. Тех из них, кого уже нет в живых.

Украина и мир предпочитают оставаться глухими, немыми и слепыми к проблемам людей, которые в Крыму до сих пор ждут и надеются, даже находясь в «черных списках». С каким сердцем им терпеть это равнодушие?..

Действительно, кому какое дело, что на весь Крым осталась лишь одна украиноязычная (да и то условно) школа? Или что украинская церковь на полуострове действует фактически подпольно, рискуя быть ликвидированной в любой момент? Или что в Крыму есть большие проблемы с получением информации из украинских СМИ. Или что не только отказ от российского паспорта, но и даже посещение материковой Украины – это уже повод для лишнего внимания.

Возможно, Украина не видит ничего противоречивого в том, что в Крыму может не быть украинцев, которых упорно вычеркивают из крымской парадигмы

Насколько легко в Крыму использовать украинскую символику – можно проследить на примере Владимира Балуха, который рискует получить до четырех лет тюрьмы. О нем тоже скромно вспомнили в Верховной Раде. Но – на фоне не того флага, под которым он жил до и после «крымской весны»...

Об этом и многом другом не принято говорить. Принято утверждать, что проукраинские крымчане три года назад «просто сняли штаны и ушли». И повторять при этом мантру «Крим – це Україна».

Возможно, Украина не видит ничего противоречивого в том, что в Крыму может не быть украинцев, которых упорно вычеркивают из крымской парадигмы все заинтересованные стороны.

Только Украины в Крыму без украинцев быть не может. И это логично.

Мы не строим геополитические планы. Мы храним веру в ту страну, гражданами которой продолжаем оставаться, несмотря ни на что.

Пожалуйста, не убивайте ее.

Максим Немирич, крымчанин

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