К Железнодорожному отделу полиции Симферополя пришли десятки крымских татар встречать тех, кого арестовали после обыска у Марлена Мустафаева. Первых четверых освободили. Известно, что остальных шестеро задержанных планируют освободить вечером. 21 февраля состоялся обыск в квартире активиста Марлена Мустафаева. Российские силовики задержали его из-за сообщения в соцсети двухлетней давности с изображением символики запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Одновременно полиция задержала 10 крымских татар, которые снимали на видео происходящее. Мустафаеву дали 11 суток ареста, а другим десяти – 5 (за «несанкционированный массовое мероприятие»).