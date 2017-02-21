Жена Марлена Мустафаева Эльнара рассказала о подробностях обыска, который проходил в доме активиста утром 21 февраля. «У нас изъяли литературу, системный блок компьютера, телефон. В шкафах осмотрели все вещи. Сказали выйти в другую комнату мне с ребенком, пока они обыскивают помещение», – сказала жена. В Крыму, в микрорайоне Каменка в Симферополе, российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева. Также сообщается о задержании более 10 человек, которые пришли его поддержать.