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У задержанного в Крыму Мустафаева изъяли литературу, компьютер и телефон (видео)

У задержанного в Крыму Мустафаева изъяли литературу, компьютер и телефон (видео)
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Жена Марлена Мустафаева Эльнара рассказала о подробностях обыска, который проходил в доме активиста утром 21 февраля. «У нас изъяли литературу, системный блок компьютера, телефон. В шкафах осмотрели все вещи. Сказали выйти в другую комнату мне с ребенком, пока они обыскивают помещение», – сказала жена. В Крыму, в микрорайоне Каменка в Симферополе, российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева. Также сообщается о задержании более 10 человек, которые пришли его поддержать.

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