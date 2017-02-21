В Крыму, в микрорайоне Каменка в Симферополе, утром 21 февраля, российские силовики проводят обыск в доме Марлена Мустафаева. Эту информацию подтвердил крымский адвокат Эмиль Курбединов. После проведения обыска силовики увезли несколько мужчин. ​По словам очевидцев, задержанные пришли поддержать Марлена Мустафаева, в доме которого проводили обыск. Среди задержанных – Осман Арифм, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Риза Изетов, Алим Каримов, Валид Абу Фарид, Сейран Муртазаев, имена остальных задержанных пока неизвестны. Перед тем как задержать людей, сотрудники полиции по мегафону объявили, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий. Глава ЦИК Курултая Заир Смедляев в Фейсбуке сообщил, что задержанных «везут в Киевский районный отдел полиции Симферополя».​ Как сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода, самого Марлена Мустафаева задержали по дороге на работу и увезли в «Центр Э». Дома остались жена и мать Мустафаева, а также его четырехмесячный ребенок. Обыск уже закончился.​



Крым.Реалии продолжает следить за ситуацией.