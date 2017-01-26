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Фотогалереи

В Бахчисарае задержали крымского адвоката Эмиля Курбединова (фотогалерея)

Российские силовики в четверг, 26 января, задержали в Бахчисарае крымского адвоката Эмиля Курбединова, который со своим коллегой Эдемом Семедляевым ехал к дому крымского татарина Сейрана Салиева, где утром прошел обыск.
О задержании Курбединова на своей странице в Фейсбуке сообщил глава ЦИК Курултая&nbsp;Заир Смедляев
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О задержании Курбединова на своей странице в Фейсбуке сообщил глава ЦИК Курултая Заир Смедляев

По его информации, в офисах Курбединова и Семедляева проходит обыск
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По его информации, в офисах Курбединова и Семедляева проходит обыск

По информации корреспондента Радио Свобода&nbsp;Антона Наумлюка, в доме Эмиля Курбединова 26 января сотрудники российской ФСБ провели обыск
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По информации корреспондента Радио Свобода Антона Наумлюка, в доме Эмиля Курбединова 26 января сотрудники российской ФСБ провели обыск

В это время в квартире Курбединова маме Курбединова стало плохо. Ей вызывали скорую, врач сказал, что &laquo;состояние нормальное&raquo;
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В это время в квартире Курбединова маме Курбединова стало плохо. Ей вызывали скорую, врач сказал, что «состояние нормальное»

Как сообщил в Фейсбуке крымчанин&nbsp;Осман Арифм, в квартиру крымского адвоката прибыли &laquo;люди с автоматами в масках без знаков различия&raquo;
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Как сообщил в Фейсбуке крымчанин Осман Арифм, в квартиру крымского адвоката прибыли «люди с автоматами в масках без знаков различия»

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Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов &laquo;дела Хизб ут-Тахрир&raquo;, а также крымского журналиста&nbsp;Николая Семены
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Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», а также крымского журналиста Николая Семены

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