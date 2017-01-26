Охота на адвокатов: в Крыму задержали Эмиля Курбединова (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские силовики в четверг, 26 января, задержали в Бахчисарае крымского адвоката Эмиля Курбединова, который со своим коллегой Эдемом Семедляевым ехал к дому крымского татарина Сейрана Салиева, где утром прошел обыск.

О задержании Курбединова на своей странице в Фейсбуке сообщил глава ЦИК Курултая Заир Смедляев. По его информации, в офисах Курбединова и Семедляева проходит обыск.

Автомобиль адвокатов Эдема Семедляева и Эмиля Курбединова в Бахчисарае остановили сотрудники российской ДПС, позже к ним подошли представители ФСБ и провели задержание Курбединова.

По данным активистки объединения «Крымская солидарность» Анны Богачевой, Эмиля Курбединова увезли в Центр по противодействию экстремизму в Симферополе. Его обвиняют «в распространении экстремистских материалов». Меру пресечения для адвоката изберет подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя.

Задержание своего коллеги подтвердил и российский адвокат Николай Полозов, выступающий на полуострове защитником в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Как сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, в доме Эмиля Курбединова 26 января сотрудники российской ФСБ провели обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов. Сам адвокат квалифицирует задержание как похищение и призывает адвокатское сообщество отреагировать на подобные действия.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Ильми Умерова».