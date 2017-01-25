Первая, зимняя часть сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2017 года начала 23 января свою работу с констатации того, что Россия так и не прислала в ПАСЕ свою делегацию, – объявленный в апреле 2014 года Москвой бойкот Ассамблеи продолжается. Сообщивший об этом коллегам по ПАСЕ председатель Ассамблеи, испанский политик Педро Аграмунт заявил, что «будет продолжать эту работу, поскольку видел, что члены парламента России открыты к диалогу и сотрудничеству, чтобы выйти из создавшегося тупика».

Педро Аграмунт побывал в Москве в середине января и говорил с руководством парламента России в том, что российским депутатам было бы правильно вернуться в ПАСЕ: их лишили в апреле 2014 года права голосовать, а также участвовать в руководящих органах ПАСЕ и мониторинговых миссиях, но из Ассамблеи не выгоняли, наоборот – приветствовали бы их участие в дискуссиях. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ назвал ограничение прав российской делегации «средневековьем» и предложил изменить регламент всей организации с тем, чтобы стало сложнее подвергнуть сомнению полномочия делегаций.

Педро Аграмунт сказал, что по его личному мнению, Россию нужно было бы вернуть в Ассамблею с полным восстановлением ее прав

Испанского политика в ПАСЕ многие его критики называют «пророссийским», и в понедельник это мнение неожиданно получило подтверждение: на брифинге для журналистов, аккредитованных в ПАСЕ, Педро Аграмунт сказал, что по его личному мнению, Россию нужно было бы вернуть в Ассамблею с полным восстановлением ее прав. Никаких условий, которые Москва должна была бы выполнить для возвращения ее представителям полномочий в ПАСЕ, председатель Ассамблеи не привел – даже всегда упоминаемое в последнее время «выполнение Минских соглашений» не было им упомянуто.

Напомним, что украинская делегация в ПАСЕ несколько месяцев назад пригрозила своим уходом из Ассамблеи, если представителям России будут возвращены их права без выполнения основных требований ПАСЕ – восстановления территориальной целостности Украины и вывода российских военных с оккупированных и сепаратистских территорий.

Права человека в Крыму: исчезновения и пытки

Тем временем в отсутствие России европейские парламентарии в ПАСЕ обсуждают российские действия в оккупированном ею Крыму. В Ассамблее прошли слушания, организованные делегацией Украины и активистами Крымской правозащитной группы (КПГ).

Количество людей, преследуемых в уголовном порядке по политическим мотивам, в Крыму увеличилось

Руководитель КПГ Ольга Скрипник заявила: «Количество людей, преследуемых в уголовном порядке по политическим мотивам, в Крыму увеличилось. Согласно нашим данным, сейчас (количество – КР) тех, кто подвергается преследованиям за политические взгляды, составляет 40 человек – 40 граждан Украины, и это еще не полные сведения. Новые уголовные дела с политической составляющей были открыты в 2016 году, они сопровождались крупными фальсификациями, незаконными методами ведения следствия, пытками и психологическим давлением».

«В августе 2016 года, – продолжила правозащитница, – ФСБ России официально заявила, что она предотвратила террористические акты на территории Крыма, но доказательств представлено не было. 9 граждан Украины были арестованы с августа по ноябрь прошлого года, и ФСБ назвала их «членами террористической подрывной группы Министерства обороны Украины»... Есть серьезные свидетельства того, что эти украинские граждане подвергались пыткам, физическому и психологическому давлению, в результате которого они были вынуждены признать вину и свидетельствовать против себя самих».

За период оккупации Крыма Россией в упор были расстреляны офицеры вооруженных сил Украины, выкрадены и зверски убиты гражданские активисты

​Эскендер Бариев, член запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа, напомнил, что заверения Москвы в бескровном характере аннексии Крыма являются попыткой введения общественности Европы в заблуждение: «За период оккупации Крыма Россией в упор были расстреляны офицеры вооруженных сил Украины, выкрадены и зверски убиты гражданские активисты, которые демонстрировали свою гражданскую позицию или говорили на родном языке. Увеличилось число убийств представителей коренного крымскотатарского народа, который изначально выступил против незаконных действий России. Пропали без вести 14 человек, еще 11 убиты. Среди них – активисты, которые выступили против оккупации, студенты, которые имели свою позицию, предприниматели и простые жители, которых уничтожила репрессивная машина России».

По словам крымскотатарского активиста, преследования активистов – крымских татар – продолжаются все три года оккупации. Эскендер Бариев привел пример одного из тех, кто исчез – Эрвина Ибрагимова: «24 мая 2016 года около Бахчисарая его машину остановили неизвестные лица. Его насильно пытались усадить в микроавтобус, он хотел сбежать, но его схватили и закинули в машину. Никакой информации о местонахождении Эрвина нет. Эрвин Ибрагимов – член Исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, экс-депутат Бахчисарайского городского совета. Многие активисты крымскотатарского национального движения считают, что исчезновение Эрвина Ибрагимова – это попытка запугать лидеров и активистов национального движения второго эшелона».

Российская власть сейчас серьезно нарушает права не только политзаключенных, но и адвокатов, которые выполняют свои обязанности

Российский адвокат Николай Полозов, защищающий в судах крымских активистов, арестованных за протест против российской аннексии Крыма, говорит, что ему и его коллегам не дают осуществлять эту защиту: «Российская власть сейчас серьезно нарушает права не только политзаключенных, но и адвокатов, которые выполняют свои обязанности в силу профессиональной деятельности. Происходили нападения на офисы крымских адвокатов, моих коллег, которые также работают в Крыму. Что касается моей персоны, то в отношении меня решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мою профессиональную активность на территории полуострова».

Отвечая на вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки» о том, что, по мнению Николая Полозова, может изменить ситуацию с заключенными в России украинскими гражданами, адвокат высказал уверенность в эффективности международного давления на Кремль: «Я убежден, что именно консолидированное давление может каким-то позитивным образом сказаться на судьбе тех политзаключенных, о которых мы сегодня говорили. Я убежден, что все вместе мы сможем добиться освобождения этих людей и принятия тех политических решений, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности Украины. Другого пути, альтернативы нет. Вот за спиной Европейский суд – можно годами там судиться, чтобы вытащить этих людей, но это все паллиатив. Самый действенный инструмент – это поставить российскую власть, президента России Путина в такие условия, при которых удерживать этих людей ему просто невыгодно».