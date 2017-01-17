Коллаборационисты и «кляуза» в ООН

Специально для Крым.Реалии

Москва и ее ставленники в аннексированном Крыму проигрывают юридическое противостояние за полуостров. Москва не смогла сорвать принятие резолюции ООН по правам человека в республике. Политические структуры НАТО и ПАСЕ также встали на сторону Киева. Кремль, не имея действенных дипломатических и юридических инструментов, занялся политическим трюкачеством.

Кремлевские ставленники в Крыму подготовили «проект резолюции» ООН о нарушении прав человека на полуострове во времена украинской власти. Как сообщил член «правительства» Крыма Заур Смирнов, курирующий межнациональные отношения, у местной администрации якобы имеются документальные подтверждения украинских «злодеяний». «Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию», – сказал Смирнов.

Действия республиканских «властей» являются рефлекторной реакцией на решение Генеральной ассамблеи ООН утвердить украинский проект резолюции по правам человека в АРК и городе Севастополе. В соответствии с документом, указанные территории признаются временно оккупированными, а Россия – страной-оккупантом. Объединенные Нации потребовали от Москвы соблюдения соответствующих норм международного права.

Заявление Смирнова – пропаганда, рассчитанная на внутреннего пользователя

Заявление «члена правительства» Смирнова – пропаганда, рассчитанная на внутреннего пользователя. Кроме указанной резолюции по правам человека в Крыму есть также резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года, которая подтверждает территориальную целостность Украины. В основополагающих документах Организации Объединенных Наций полуостров фигурирует как украинская территория. Крым не обладает отдельной субъектностью в рамках организации. Москва также не может инициировать рассмотрение подобного документа.

Судя по тому, что рупором выбрали именно Смирнова, большая часть претензий будет касаться политики украинских властей в отношении крымских татар. С начала украинской независимости отношения официального Киева и коренного народа не были безоблачными. Но в последние годы перед аннексией большая часть претензий юристов и правозащитников касались случаев неправомерных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«Классический» пример – история семьи Хаировых из села Мирное Симферопольского района. В феврале 2009 года вооруженные сотрудники подразделения «Беркут» напали на их жилище. Милиционеры забросили в дом светошумовую гранату, при взрыве которой глава семьи Мустафа Хаиров получил серьезное увечье левой руки. Руководство крымского главка милиции заявляло, что «Беркут» пошел на штурм, так как в доме якобы скрывались лица, находящиеся в розыске.

До аннексии речь не шла о целенаправленной государственной политике по ущемлению крымских татар

Сюда стоит добавить силовые акции по разгону самозахватов и политические просчеты официального Киева в отношении коренного народа. Прежде всего речь идет о провальных попытках принять закон о восстановлении прав депортированных, нерешенный земельный вопрос, отсутствие внятной образовательной и национальной политики. Отдельно стоит вынести факты дискриминации крымских татар по этническому признаку при приеме на работу в некоторые учреждения. Но и тут инициатива исходила от местных шовинистов, которые весной 2014 года массово побежали за российским триколором.

До аннексии речь не шла о целенаправленной государственной политике Украинского государства по ущемлению крымских татар. На полуострове свободно действовали политические институты коренного народа – представительный орган Меджлис и национальный съезд Курултай. Несмотря на имевшиеся конфликты, уже с середины 90-х годов прошлого столетия органы национального самоуправления де-факто были вмонтированы во властную вертикаль республики. Киев в целом лояльно относился к нетрадиционным для Крыма течениям ислама. Сторонники «Хизб ут-Тахрир» действовали открыто и даже издавали собственную газету.

«Власти» республики взяли курс на открытый террор против политических активистов и мусульман

Сомнительно, что теперь крымские коллаборационисты упрекнут Киев в отказе предоставить коренному народу автономию. Для них тема крымскотатарской государственности табуирована в любом контексте. Если отбросить пропагандисткую шелуху, то станет ясно, что положение крымских татар до февраля-марта 2014 года разительно отличается от нынешнего. «Власти» республики с подачи федерального центра взяли курс на ассимиляцию коренного народа и открытый террор против политических активистов и мусульман. Российские «власти» косвенно признают факты ущемления крымских татар, но при этом силятся доказать, что при Украине дела обстояли хуже. Со стороны выглядит грустно и смешно.

Правовое фиглярство Москвы и ее крымских ставленников имеет рациональное объяснение. Последние несколько месяцев Россию на всех международных площадках систематически «пинали» за оккупацию Крыма. Западные политики (кроме маргиналов на кремлевской зарплате) давали понять Москве, что ей вообще не стоит рассчитывать на признание аннексии со стороны цивилизованного сообщества. Дискуссии в ООН, ПАСЕ и политических структурах НАТО завершались признанием украинского суверенитета над временно оккупированным полуостровом. Жестким ударом для Кремля стал отчет прокурора Гаагского суда, в котором российский «референдум» на полуострове признан военной агрессией против Украины.

К существующим проблемам Москвы добавились иски Киева в международные суды. Первый касается незаконного использования Россией природных ресурсов в акваториях Черного и Азовского морей. Второй иск подан в Международный суд ООН на основании фактов нарушения Кремлем конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. На востоке Украины Москва готовит и оснащает террористические группировки. В Крыму речь идет о систематических нарушениях прав этнических украинцев и крымских татар.

Москва вынуждена реагировать, но она не имеет дипломатических и юридических инструментов для действенной защиты. Приходится заниматься политическим трюкачеством, составляя бессодержательные «проекты резолюций». Генассамблея ООН не примет подобный документ к рассмотрению. Зато у Кремля появится очередной повод обвинить западное сообщество в «ангажированности» и нежелании признать некие права «народа Крыма». Только ради этого Зауру Смирнову и поручили написать «кляузу» в ООН.

Сергей Стельмах, политический обозреватель

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