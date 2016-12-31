«Крымнаш» и итоги года: личный взгляд крымчанина

Слова Медведева задели даже тех, кто изначально был готов к трудным российским будням

В уходящем году стало очевидно, что Вашингтон и Брюссель не намерены закрывать глаза на украденную территорию

Пропаганда уже не может отвлечь население от простого факта: в «родной гавани» Крым обречен на социальную деградацию, падение уровня жизни и отток населения

Первый миф: «Россия – богатая страна». Сторонники аннексии более двух лет находятся в состоянии мощнейшей фрустрации. Весной 2014 года им казалось, что на Крым снизойдет российское «благополучие», которое им так часто показывали по телевизору. Щедрый социальный пакет, высокие заработные платы, качественная медицина, борьба с произволом чиновников и коррупцией – именно такую картину перед оболваненным населением рисовали кремлевские эмиссары. Нашей стране, напротив, предрекали финансовый крах, острый политический кризис и полную деградацию государственных институтов. Вчерашние украинские депутаты и чиновники Крыма, переодевшись в российские одежды и сменив флаг, объявили указанные социальные пороки «бандеровским наследием», и бросились с ним активно «бороться». Защита русского языка, страх перед мифическими «правосеками» были лишь прикрытием российского вторжения с последующей оккупацией суверенной украинской территории. Сторонники России бегали на незаконный референдум ради «колбасы», а не из-за страха перед этническими чистками. Местные оптимисты первые полтора года пытались объяснить возникшие неурядицы особенностями «переходного периода». Затем началась гнетущая российская повседневность. Весь 2016-й год сторонники «Крымнаша» недоумевали, глядя на постоянные скачки цен, разваленную медицину, нищенскую (даже по российским меркам) заработную плату, идиотизм федеральных законов, хамство и бездарность республиканских чиновников. Самое интересное, что поменялась риторика кремлевского начальства. В мае текущего года премьер, находясь с рабочим визитом на полуострове, обронил сакраментальную фразу:. Именно такой ответ получили пожилые женщины, задавшие главе правительства простой и одновременно очень сложный вопрос: «Как прожить в Крыму на обычную российскую пенсию в 8 тыс. рублей?». Дмитрию Медведеву нечего было ответить, кроме как пожелать им крепкого здоровья.Судя по гневной реакции в социальных сетях, слова Медведева задели даже тех, кто изначально был готов к трудным российским будням. К наиболее трезвомыслящим пришло понимание того, что Владимир Путин затеял «присоединение» Крыма не ради того, чтобы засыпать крымчан деньгами и благами. Кремлевскому главарю полуостров нужен лишь как военная база и плацдарм для дальнейшей дестабилизации Украины. Финансовые проблемы, связанные с аннексией Крыма разрушили важный для Кремля миф о якобы «слабости» американских и европейских санкций. До начала текущего года российские политики и пропагандисты уверяли себя и окружающих, что ограничительные меры США и ЕС якобы не мешают России осваиваться в Крыму. Еще как мешают! К концу года это стало очевидно даже самым наивным сторонникам аннексии. Еще весной 2014 года федеральная элита самонадеянно кичилась тем, что санкций якобы «не будет». Но как только ввели первый пакет ограничений, окружение Владимира Путина и информационная обслуга Кремля начали убеждать сами себя в «бессмысленности» и «смехотворности» западных мер. Власти увещевали крымских депутатов, чиновников и уголовников, что «санкции скоро отменят»; мол, никто с Россией из-за Крыма ссориться не станет. На тот момент в Москве любили повторять: «Европейцы с американцами поворчат и успокоятся». Не успокоились, и не молчат. Решение Генассамбели ООН,, стало холодным душем для путинской команды. Отныне в документах Объединенных Наций российская государственная машина фигурирует как агрессор, покусившийся на чужое. Такие решения создают Москве дополнительные сложности в вопросе (даже неформальной) легализации захваченной территории.В уходящем году стало очевидно, что Вашингтон и Брюссель не намерены закрывать глаза на украденную территорию. Крым будет находиться под международным политическим и экономическим давлением до тех пор, пока не вернется к законному владельцу – Украине. Санкции оказались совершенно «несмешными». Весьма показательными были два эпизода: немецкий концерн Siemensна нужды Крыма, из-за чего возникли сложности при возведении ТЭЦ; федеральные власти провалили тендер на строительство подъездных железнодорожных путей к месту строительства Керченского моста. Просто не было желающих. Российские компании шарахаются от Крыма, как черти от ладана. Никто не хочет оказаться в европейских и, самое главное, американских черных списках. Для бизнеса, ведущего расчеты в долларах и интегрированного в глобальную экономику, подобные ситуации – смерти подобны.С иностранными инвесторам ситуация еще хуже. С точки зрения европейского бизнеса, Крым – «токсичная» территория, работать на которой в открытую не стоит. Все попытки администрации российского президента, МИД и крымского «совмина» затащить в республику европейских предпринимателей не увенчались ощутимым успехом. В Крым привозили делегации итальянских, французских и даже турецких русофилов, которые перед кремлевскими журналистам демонстрировали деланное восхищение «российским» полуостровом. Не помогло. Дошло до того, что «глава» Крымавысказал желание принять, дабы у них не было проблем в американским минфином. Сомнительно, что его призыв будет услышан в европейских столицах. Агрессивная кремлевская пропаганда уже не может отвлечь население от простого факта: в «родной гавани» Крым обречен на социальную деградацию, падение уровня жизни и отток инициативного населения. Фраза «нужно потерпеть» в уходящем году вызывала нескрываемое раздражение даже у адептов «Крымнаша». Они больше не хотят и не могут ждать. Им нужно попасть в «Россию из телевизора» уже сегодня. Гримаса судьбы в том, что в предстоящем году будет еще хуже., политический обозреватель Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции