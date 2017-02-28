Специально для Крым.Реалии

Стоит Владимиру Путину пару дней не появится перед камерами, а потом сделать нетипичный для себя жест, как тысячи экспертов начинают уверять, что перед нами двойник российского президента. Сравнивают мимику, ямочки на щеках и ушные раковины – по всему выходит, что Путина подменили. Настоящий – неизвестно где и как затерялся...

К японским журналистам Путин по-домашнему вывел свою любимую собаку. Дескать, чтобы дважды не ходить: и интервью дать, и собачку выгулять. Кому-то показалось, что собака нечетко выполняла команды хозяина. И опять заговорили, что на встречу выходил двойник – уж слишком не по-родному на него косилось животное. Помилуйте! Поставьте себя на место собаки. Как бы себя повели вы, если бы вместо прогулки вам пришлось прыгать вокруг двух улыбчивых японцев? Собака лаяла, японцы терялись, Путин вел себя странно.

«Путин умер, страной управляет двойник», – блогеры разгоняли волну в интернете, скорее, ради своей популярности. Уж не случилось ли чего с президентом России взаправду? Случилось! Но не там уважаемые эксперты ищут подмену.

Согласен, у сердобольных россиян есть все опасения считать, что Путина подменили. Вот что он однажды сказал журналистам немецкой телекомпании АРД. После нападения на Грузию в августе 2008 года они спросили у Путина: не будет ли украинский Крым отторгнут, как Южная Осетия? Ответчик поперхнулся от возмущения: вопросик «в какой-то мере отдает провокационным смыслом». «Крым не является никакой спорной территорией… Россия давно признала границы сегодняшней Украины, мы, по сути, закончили, в целом и общем, наши переговоры по границе».

Здесь уже не два Путина, а сразу четыре. Какой из этих четырех настоящий?

Еще в декабре 2013 года, во время набирающего мощь Евромайдана, Владимир Путин подтверждал свое миролюбие в отношении Крыма. Отвечая на пресс-конференции на вопрос журналиста о возможности ввода российских войск в Украину, Путин ответил: «Ничего подобного нет и быть не может». Уже во время захвата Крыма Путина опять спросили о людях, блокировавших части украинской армии, одетых в форму, очень похожую на форму российских военных. Путину вопрос, похоже, понравился, он ответил с выдумкой: «Пойдите в магазины, и вы купите там любую форму». Журналист не унимался и «дожимал»: «Это были российские солдаты или нет?» «Это были местные силы самообороны», – ответил Путин так уверенно, что все поняли: силы самообороны хоть и местные, но посланы Путиным и ему подчиняются. Месяц спустя мы услышали от нового Путина новую версию крымских событий: «За спиной самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие, они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально». А еще позже перед нами появился совершенно иной человек, внешне очень похожий на Путина: «Наши вооруженные силы блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму, это факт, мы никогда его не скрывали».

Так говорил один Путин, а несколько лет им оказался совсем другой человек: «Россия вроде признала Крым частью Украины, но переговоров о делимитации границы не проводилось. …В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России... Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только российским сегодня». Так говорил Путин 18 марта 2014 года во время подписания договора «о принятии Крыма и Севастополя в состав России».

Как видим, здесь уже не два Путина, а сразу четыре: отрицающий, сильно виляющий, слегка виляющий, подтверждающий. Какой из этих четырех настоящий?

Медицина нас учит, что подобное в жизни случается. Такие проявления медики называют «диссоциативным расстройством идентичности», «расстройством множественной личности», «раздвоением личности», «расщеплением личности». Говорят, редко, но бывает, что в одном человеке уживаются несколько разных особей. А президент России – разве не человек?

Владимира Путина спрашивали о двойниках и даже показывали фотографию похожего человека. «Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?» – однозначно ответил Путин. Но фотографию взял… А мы опять вспомним, как отвечал Путин на вопрос о российских военных в Крыму! Сначала нас там нет, а потом – мы там были и не скрывали этого.

Если раньше смена личности у Путина случалась в течение нескольких лет, то в последнее время он меняется на глазах. Путина надо спасать!

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